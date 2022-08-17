Почему в Индии не заводят домашних кошек?

В большинстве стран мира отношение к кошкам теплое. Они живут во множестве домов в качестве любимых питомцев и вызывают умиление даже своими шалостями.
Есть страны, где сложился целый культ этих животных. В Египте их обожествляли. В Риме популяция городских кошек защищается как национальное достояние. В разных городах есть даже котокафе для тех, кто лишен возможности содержать кошку, но хочет пообщаться с пушистыми любимцами.
В Индии — все иначе. Увидеть здесь домашнюю кошку — редкость. А уж хвалиться таким питомцем хозяева точно не стремятся.
Кошки — один из самых нежеланных видов живых существ для многих индусов.
Но почему?
Чем вызвана такая нелюбовь к домашним кошкам?
Говорят — не повезет…
Раньше кошек индусы не держали в домах в принципе. Бродячие и дикие популяции здесь есть, но подкармливать и одомашнивать индусы их исторически не стремились. Сегодня все уже не так однозначно, но кошка по-прежнему в Индии не пользуется горячей любовью.
Перешедшая дорогу кошка — в любом случае считается предвестником несчастья. Даже если она белая, рыжая или трехцветная.
От некоторых храмов их могут даже отгонять.
О ненависти и истреблении речи не идет. Но и любви нет. В большинстве районов Индии представить общество защиты котиков вряд ли возможно. Хотя в целом домашние любимцы здесь не редкость. Ими могут быть мангусты, собаки, пара попугаев, черепаха и даже слоны. А корова — вообще обожествляется.
Не повезло только кошкам.
А почему?
Кошек к Ганеше не подпускать!
Большинство жителей этой страны - индуисты. И многие — очень верующие, вплоть до фанатизма.
Индуизм — политеистическая религия, то есть в ее основе — вера во множество богов. Каждый имеет своих почитателей. Но в целом уважением и преклонением пользуются все.
Один из них — Ганеша, бог мудрости, знания и разрушения препятствий.
У него несколько аватар. Самая популярная — с 4 руками и головой слона. Но Ганеша в мифах проявлялся и в других формах: павлина, лошади, льва. И очень часто — крысы. Эти грызуны в Индии имеют славу одного из самых мудрых животных. Их появление расценивают как признак незримого присутствия Ганеши.
В одном из храмов их даже специально разводят, разрешая бегать по стенам и статуям. Там их уже 250 тысяч. Особо почитаемы белые крысы.
Гонять или травить крыс верующим индуистам нельзя.
Они пользуются большим почетом повсеместно.
Разделить еду с крысой — удача, особенно если она полакала предложенное молоко.
Кошки — враги крыс. Они их истребляют. Поэтому кошки считаются нечестивыми животными, врагами мудрости и антагонистами Ганеши.
Но есть и еще одна причина, которую называют, говоря о нелюбви индусов к кошкам.
Птичку жалко!
Многие индусы — вегетарианцы.
Говорят, что даже домашних собак здесь пытаются приучить к пище без мяса — кашам, молоку и другим заменителям. Их дрессируют не нападать на животных.
Кошка же — непримиримый хищник. Она все равно бросится на птичку или мышь.
Но все же основной причиной нелюбви к кошкам считается почитание Ганеши, а не оскорбление чувств вегетарианцев.
Конечно, в современной Индии все не так однозначно. Кто-то при всем желании не сможет содержать кошек из-за глубокой бедности. Страна мультиконфессиональна — здесь живут и атеисты, и сторонники других религий, которые ничего против этих питомцев не имеют.
Источник:
АНТИФИШКИ
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