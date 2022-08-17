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Сообщество Без кота и жизнь не та 1387 постов • 443 подписчика подписаться
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Почему в Индии не заводят домашних кошек?

Почему в Индии не заводят домашних кошек?

Автор:
17 августа 2022 09:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Индия   в мире   животные   кошка   обычай   факты   фото   
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В большинстве стран мира отношение к кошкам теплое. Они живут во множестве домов в качестве любимых питомцев и вызывают умиление даже своими шалостями.


Есть страны, где сложился целый культ этих животных. В Египте их обожествляли. В Риме популяция городских кошек защищается как национальное достояние. В разных городах есть даже котокафе для тех, кто лишен возможности содержать кошку, но хочет пообщаться с пушистыми любимцами.

В Индии — все иначе. Увидеть здесь домашнюю кошку — редкость. А уж хвалиться таким питомцем хозяева точно не стремятся.

Кошки — один из самых нежеланных видов живых существ для многих индусов.

Но почему?

Чем вызвана такая нелюбовь к домашним кошкам?

Говорят — не повезет…

Раньше кошек индусы не держали в домах в принципе. Бродячие и дикие популяции здесь есть, но подкармливать и одомашнивать индусы их исторически не стремились. Сегодня все уже не так однозначно, но кошка по-прежнему в Индии не пользуется горячей любовью.

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Перешедшая дорогу кошка — в любом случае считается предвестником несчастья. Даже если она белая, рыжая или трехцветная.

От некоторых храмов их могут даже отгонять.

О ненависти и истреблении речи не идет. Но и любви нет. В большинстве районов Индии представить общество защиты котиков вряд ли возможно. Хотя в целом домашние любимцы здесь не редкость. Ими могут быть мангусты, собаки, пара попугаев, черепаха и даже слоны. А корова — вообще обожествляется.

Не повезло только кошкам.

А почему?

Кошек к Ганеше не подпускать!

Большинство жителей этой страны - индуисты. И многие — очень верующие, вплоть до фанатизма.

Индуизм — политеистическая религия, то есть в ее основе — вера во множество богов. Каждый имеет своих почитателей. Но в целом уважением и преклонением пользуются все.

Один из них — Ганеша, бог мудрости, знания и разрушения препятствий.

У него несколько аватар. Самая популярная — с 4 руками и головой слона. Но Ганеша в мифах проявлялся и в других формах: павлина, лошади, льва. И очень часто — крысы. Эти грызуны в Индии имеют славу одного из самых мудрых животных. Их появление расценивают как признак незримого присутствия Ганеши.

В одном из храмов их даже специально разводят, разрешая бегать по стенам и статуям. Там их уже 250 тысяч. Особо почитаемы белые крысы.

Гонять или травить крыс верующим индуистам нельзя.

Они пользуются большим почетом повсеместно.

Разделить еду с крысой — удача, особенно если она полакала предложенное молоко.

Кошки — враги крыс. Они их истребляют. Поэтому кошки считаются нечестивыми животными, врагами мудрости и антагонистами Ганеши.

Но есть и еще одна причина, которую называют, говоря о нелюбви индусов к кошкам.

Птичку жалко!

Многие индусы — вегетарианцы.

Говорят, что даже домашних собак здесь пытаются приучить к пище без мяса — кашам, молоку и другим заменителям. Их дрессируют не нападать на животных.

Кошка же — непримиримый хищник. Она все равно бросится на птичку или мышь.

Но все же основной причиной нелюбви к кошкам считается почитание Ганеши, а не оскорбление чувств вегетарианцев.

Конечно, в современной Индии все не так однозначно. Кто-то при всем желании не сможет содержать кошек из-за глубокой бедности. Страна мультиконфессиональна — здесь живут и атеисты, и сторонники других религий, которые ничего против этих питомцев не имеют.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Индия   в мире   животные   кошка   обычай   факты   фото   
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Babangdida Полчаса назад
Кошка не знает преград. И лезет куда попало. Если какоето место привлекло её внимание, ничего уже её не остановит, чтобы попасть туда. Даже мангусты редко уживаются в доме хозяина. А лезть в постель вообще редкость. Кошки же напротив - как только хозяин за порог, она уже расположилась попой на подушке. А такое поведение на родине холерры, где долгие века чума и лепра были тоже своеобразным домашним животным, не очень то и приемливо. Что до крыс, хоря и кое-где их обожествляют, ровно как и обезьян, но в дом стараются их не пускать! В кладовку, тем более.
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Александр Зотов Час назад
перенаселение, антисанитария и почитание крыс - в Индию ни ногой
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