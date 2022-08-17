Почему в Индии не заводят домашних кошек?

Есть страны, где сложился целый культ этих животных. В Египте их обожествляли. В Риме популяция городских кошек защищается как национальное достояние. В разных городах есть даже котокафе для тех, кто лишен возможности содержать кошку, но хочет пообщаться с пушистыми любимцами.

В Индии — все иначе. Увидеть здесь домашнюю кошку — редкость. А уж хвалиться таким питомцем хозяева точно не стремятся.

Кошки — один из самых нежеланных видов живых существ для многих индусов.

Но почему?

Чем вызвана такая нелюбовь к домашним кошкам?

Говорят — не повезет…

Раньше кошек индусы не держали в домах в принципе. Бродячие и дикие популяции здесь есть, но подкармливать и одомашнивать индусы их исторически не стремились. Сегодня все уже не так однозначно, но кошка по-прежнему в Индии не пользуется горячей любовью.