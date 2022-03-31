10 повседневных вещей, которые с годами стали практически неузнаваемыми

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Мы не так много знаем о жизни людей в древние времена. Однако она была такой же насыщенной, как и наша: они занимались спортом, настольными играми, устраивали новоселья. В этом посте вы заглянете в повседневность тех далеких дней и сравните некоторые вещи, которые использовали люди того периода, с их современными аналогами.
Туалетная бумага
Туалетная бумага почти в современном виде стала коммерчески доступной только в середине девятнадцатого века. Задолго до этого, в доисторические времена, люди использовали различные природные материалы, такие как мох, ракушки или мех животных. В Древнем Риме люди выбирали губку на палочке, опуская её после использования в сильно солёную воду.
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Кожаная обувь
Обувь давно стала необходимостью, так как люди должны были защищать свои ноги. Первые были сделаны из материалов, которые было легко найти, таких как кора, листья и так далее, но мало что сохранилось до нашего времени в своём первоначальном виде. Позже люди начали использовать более продвинутые материалы, такие как кожа. Самой известной кожаной обуви около 5500 лет.
Подводка для глаз
Идея подчеркнуть глаза совсем не нова: люди использовали эту технику макияжа тысячи лет назад. И мужчины, и женщины использовали подводку вокруг глаз не только для красоты, но и для защиты от солнца. У людей тогда был удивительно большой арсенал косметики из сажи, галена, жженого миндаля, малахита, хризоколлы и многого другого.
Пряжка для ремня
Пряжки для ремня сильно изменились с тех пор, как они впервые появились. В прошлом их предназначение было более декоративным, чем сейчас. Кузнецы и ювелиры делали все возможное, чтобы дизайн был сложным, часто используя драгоценные металлы и настоящие драгоценные камни. Пряжка Цин на фото, например, была сделана из нефрита.
Детская бутылочка для кормления
Бутылочки для кормления использовались в разных уголках мира и её материал зависел от периода. Некоторые были сделаны из металла, а другие из стекла. Кольцевая бутылочка для кормления на картинке использовалась в восемнадцатом и девятнадцатом веках в Японии, и сделана она была из фарфора.
Зеркало
Зеркала из посеребренного стекла, какими мы их знаем сейчас, были изобретены в Германии в 1835 году. Однако это не значит, что люди из Древнего Египта не знали хорошо ли они выглядят — у них были зеркала из бронзы. Еще до этого, около 8000 лет назад, люди в Анатолии (современная Турция) использовали зеркала, сделанные из измельченного и полированного обсидиана (вулканического стекла).
Городские часы
В древние времена люди использовали: солнечные часы, водяные часы и другие приборы для измерения времени. Первые механические часы были изобретены в тринадцатом веке. Они были сложными и дорогими, а некоторые (например, астрономические часы Эксетерского собора на фотографии) показывали не только время, но и день лунного месяца и фазу Луны.
Расчёска
Гребни для волос использовались в разных цивилизациях с теми же целями, что и сегодня: держать длинные волосы в порядке, а также украшать их. Еще одна существенная функция расчески для волос прошлого совсем не распространена сейчас, благодаря современной гигиене — они использовались для ловли вшей.
Зубная щётка
Люди поняли важность гигиены полости рта довольно давно. Первые меры по чистоте зубов включали жевание специальных растений и использование различных зубочисток. Затем (около 1500 лет назад) был изобретен мисвак, который представлял собой специальный аксессуар для гигиены полости рта, изготовленный из дерева Salvadora persica.
Подушка
Вместо мягких уютных подушек, к которым мы привыкли сегодня, люди в Древнем Египте и некоторых других цивилизациях спали на специальных деревянных, керамических или каменных подголовниках. Это было не так непрактично, как может показаться на первый взгляд. Это помогало человеку охладиться в жарком климате, сохраняло замысловатую прическу нетронутой и предотвращало заражение насекомыми. Хотя скорее всего от такой "подушки"у людей зверски болела шея.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это как?
На фишках осталось место для постов предназначенного формата, без политоты?
Удивлен.
Автору спасибо за оригинальный интересный пост