10 повседневных вещей, которые с годами стали практически неузнаваемыми

Зеркала из посеребренного стекла, какими мы их знаем сейчас, были изобретены в Германии в 1835 году. Однако это не значит, что люди из Древнего Египта не знали хорошо ли они выглядят — у них были зеркала из бронзы. Еще до этого, около 8000 лет назад, люди в Анатолии (современная Турция) использовали зеркала, сделанные из измельченного и полированного обсидиана (вулканического стекла).