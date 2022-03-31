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10 повседневных вещей, которые с годами стали практически неузнаваемыми

10 повседневных вещей, которые с годами стали практически неузнаваемыми (11 фото)

Автор:
31 марта 2022 21:55
Сообщество : Факты
Метки: Древние   аналоги   вещи   временa   неузнаваемые   повседневные   современные   
3839
11
Мы не так много знаем о жизни людей в древние времена. Однако она была такой же насыщенной, как и наша: они занимались спортом, настольными играми, устраивали новоселья. В этом посте вы заглянете в повседневность тех далеких дней и сравните некоторые вещи, которые использовали люди того периода, с их современными аналогами.
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Источник:

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Метки: Древние   аналоги   вещи   временa   неузнаваемые   повседневные   современные   
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5  комментариев
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1k
courvoisier Час назад
"зеркала, сделанные из измельченного и полированного обсидиана"

Это как?
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2k
azuver 13 минут назад
"выбирали губку на палочке, опуская её после использования в сильно солёную воду." Я извиняюсь,как потом сию палку использовать после сильно солёной воды?Дупло же будет разъедать.
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14k
Великий Кормчий 54 минуты назад
Ну самому себе в жопу палку с солью совать могли придумать только древние укры.
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5k
Delovaya Kolbasa Час назад
Интересно, как подводка от солнца спасала?
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14k
Алексей Час назад
Е-мое...
На фишках осталось место для постов предназначенного формата, без политоты?
Удивлен.
Автору спасибо за оригинальный интересный пост
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