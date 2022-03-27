FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6771 пост • 758 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
17 счастливчиков, которым попалась редкость - одна на миллион

17 счастливчиков, которым попалась редкость - одна на миллион (16 фото)

Автор:
27 марта 2022 16:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Замечательные   Нашли   вещи   миллион   счастливчики   уникальные   
5933
16
Каждый миг в мире происходят замечательные вещи, и нам повезло, что благодаря новым технологиям, у нас есть возможность их запечатлеть и поделиться с окружающими. В этом посте вы увидите уникальные и любопытные изображения.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Замечательные   Нашли   вещи   миллион   счастливчики   уникальные   
0
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Касьян Пуздой Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
652
Motorola 53 минуты назад
Человек подушка для булавок ....
Ха ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136
Craft1232 Час назад
Это памятник с разными языками не в Грузии а в USA.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Влад Craft1232 Полчаса назад
Памятник "как восстановить общество после апокалипсиса" из Сша)) Интересно, а там указано, что для начала надо уничтожить почти всё коренное население?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Luc72 Час назад
А как же этрусская землеройка?
Их даже какое то время не могли поймать живьем, когда местность проживания обнаружили, в "Науке и жизни" статью читал.

Они тупо умирали с голода до утра, попавшись в ловушку ночью, так как в силу очень маленьких размеров должны постоянно питаться
Потом кто то догадался запас приемлемой для них еды туда положить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Минчанин Час назад
Некоторые описания фото, как минимум, спорны.

"Летучая мышь шмель считается самым маленьким млекопитающим"
- Нет, она считается самой маленькой летучей мышью.
А самым маленьким млекопитающим является представитель землероек.


"Огромный баклажан, Египет, 1956 год"
- фейк. Даже объяснять, думаю, не надо.

"Арнольд Геррит Хенскес - человек "подушка для булавок", прославился тем, что пронзал своё тело мечами и ножами"
- проверил информацию. Да, такой человек действительно существовал и вокруг него и его способностей существует куча мифов. Но, я подозреваю, что если любой человек так проткнёт себя шпагой как указано на фотографии, а потом вынет её, то он заработает себе пневмоторакс.

"Подводная часть айсберга"
- Это уже надводная часть айсберга. подводная находится под водой:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
doker Час назад
Деньги к деньгам или портрету на деньгах.

Вот автор скульптуры L'Homme au doigt (Указывающий человек)...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дмитрий Час назад
Какая связь заголовка с содержимым?! "17 счастливчиков, которым попалась редкость".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Elena Ki Час назад
Человек - из гoвна и палок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 2 часа назад
"Это дерево поглощает пальму."? Точно поглощает? не п*здишь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 2 часа назад
Где подводная часть айсберга?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Olldd lekha-fil Час назад
Сверху.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

227907



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 крышесносных переписок, от которых никто не застрахован
4
73
16 крышесносных переписок, от которых никто не застрахован
Полный провал: 20 ситуаций, героям которых не позавидуешь
1
50
Полный провал: 20 ситуаций, героям которых не позавидуешь
Сколько могут длиться санкции и как быстро их снимают (4 фото)
Сколько могут длиться санкции и как быстро их снимают (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хмельные истины
2
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
9
48

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фотографии#подборка#Россия#картинки#в мире#забавно#космос#война
#фото#история#СССР#страна#позитив#спецоперация Z#кино#сарказм#Украина
#люди#интересно#факты#животные#прикол#донбасс#комментарии#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться