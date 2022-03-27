17 счастливчиков, которым попалась редкость - одна на миллион

Каждый миг в мире происходят замечательные вещи, и нам повезло, что благодаря новым технологиям, у нас есть возможность их запечатлеть и поделиться с окружающими. В этом посте вы увидите уникальные и любопытные изображения.

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Рентген орла выглядит как-будто это пришелец 0 Источник:

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Парень делает пиццу, используя жерло вулкана де Пакайя, Гватемала 0 Источник:

Эти естественно формирующиеся сферические валуны найдены в Новой Зеландии. Вполне вероятно, что валуны Моераки впервые образовались из грязи морского дна более 56 миллионов лет назад в эпоху палеоцена 0 Источник:

Массивный памятник в Грузии имеет инструкции на 8 разных языках о том, как восстановить общество после апокалипсиса. Он также функционирует как компас, календарь и часы 0 Источник:

Гриб "Львиная грива" 0 Источник:

Летучая мышь шмель считается самым маленьким млекопитающим 0 Источник:

Арнольд Геррит Хенскес - человек "подушка для булавок", прославился тем, что пронзал своё тело мечами и ножами 0 Источник:

Самая дорогая скульптура, когда-либо проданная. L'Homme au doigt (Указывающий человек) стоимостью 141,3 миллиона долларов 0 Источник:

Осьминог, использующий раковины в качестве щита 0 Источник:

Автомобиль Dymaxion 1938 0 Источник:

Огромный баклажан, Египет, 1956 год 0 Источник:

Мотылёк-истребитель 0 Источник:

Это дерево поглощает пальму 0 Источник:

Подводная часть айсберга 0 Источник: