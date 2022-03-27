17 счастливчиков, которым попалась редкость - одна на миллион

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Каждый миг в мире происходят замечательные вещи, и нам повезло, что благодаря новым технологиям, у нас есть возможность их запечатлеть и поделиться с окружающими. В этом посте вы увидите уникальные и любопытные изображения.
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Эти естественно формирующиеся сферические валуны найдены в Новой Зеландии. Вполне вероятно, что валуны Моераки впервые образовались из грязи морского дна более 56 миллионов лет назад в эпоху палеоцена
Массивный памятник в Грузии имеет инструкции на 8 разных языках о том, как восстановить общество после апокалипсиса. Он также функционирует как компас, календарь и часы
Арнольд Геррит Хенскес - человек "подушка для булавок", прославился тем, что пронзал своё тело мечами и ножами
Самая дорогая скульптура, когда-либо проданная. L'Homme au doigt (Указывающий человек) стоимостью 141,3 миллиона долларов
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ха ...
Их даже какое то время не могли поймать живьем, когда местность проживания обнаружили, в "Науке и жизни" статью читал.
Они тупо умирали с голода до утра, попавшись в ловушку ночью, так как в силу очень маленьких размеров должны постоянно питаться Потом кто то догадался запас приемлемой для них еды туда положить...
"Летучая мышь шмель считается самым маленьким млекопитающим"
- Нет, она считается самой маленькой летучей мышью.
А самым маленьким млекопитающим является представитель землероек.
"Огромный баклажан, Египет, 1956 год"
- фейк. Даже объяснять, думаю, не надо.
"Арнольд Геррит Хенскес - человек "подушка для булавок", прославился тем, что пронзал своё тело мечами и ножами"
- проверил информацию. Да, такой человек действительно существовал и вокруг него и его способностей существует куча мифов. Но, я подозреваю, что если любой человек так проткнёт себя шпагой как указано на фотографии, а потом вынет её, то он заработает себе пневмоторакс.
"Подводная часть айсберга"
- Это уже надводная часть айсберга. подводная находится под водой:)
Вот автор скульптуры L'Homme au doigt (Указывающий человек)...