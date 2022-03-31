Как определить вкус этой замечательной еды из мяса? Как передать удовольствие от ее поедания? Тут, одним словом, не отделаешься. Сказать «вкусно», значит ничего в этом самом вкусе не раскрыть-рассказать.
Очень важно, на мой взгляд, бастурму съесть вовремя. Чтобы она не успела пересохнуть, но и не была еще влажно-мягкой. Это действительно важно. Только в этом случае мясо будете не грызть, а именно наслаждаться тем, как эти ароматные тонко нарезанные (это важно) ломтики будут просто растекаться во рту, вызывая только одно желание - съесть еще ломтик!Но тем не менее, никаких открытий в этом рассказе не будет. Все, в принципе, традиционно. Хотя пара моментов упрощающих технологию допущена. Полезных или нет – посмотрите и сами решите.Но, по – порядку.
Досталась нам вот такая говядина. Я бы даже сказал – скорее телятина. Но свежайшая, и от молодого бычка, который гулял по травке и ел корма естественные, безо всякого там комбикорма и силоса.
Отрезал всякие края, в общем, постарался сформовать что-то типа брусков вот таких. Пленки и жилы потом срезал, вырезал, конечно.
Мясо было хорошо промыто, а потом тщательно обсушено бумажными полотенцами. Даже немного отжато в этих самых полотенцах.
Потом просушено, вернее провялено. На терраске полежало, на свежем ветерке.
Первым делом - мясо солим.
Соль нужна крупная. Причем самая что ни на есть обыкновенная. Без затей и изысков. Хотя, не скрою, но были мысли – морскую взять или там еще что. Удержался.
Рассыпает на дно лотка ровным слоем – примерно сантиметра полтора – два толщиной.
Выкладываем на соль мясо. Так, чтобы между кусками мяса и стенками лотка оставалось пространство. И засыпаем солью. Так чтобы мясо не соприкасалось ни с стенками лотка, ни между собой.
А потом и сверху присыпать солью.
Уже через сутки соль превратится в рассол, но он не скроет мясо полностью.
Куски мяса переворачивать надо каждый день. Тут лениться не надо.
Соль, к исходу недели, так и не растворится вся. Мясо будет лежать на подложке.
Потом мясо тщательно промыть и снова хорошо обсушить, и проветрить.
Прессовать я его не стал. Не хотелось, чтобы получилась очень плотная структура.
Для обмазки сделал вот такую тестообразную массу. Тут всего три ингредиента – пажитник, красный перец, лучше не острый взять – паприку, хотя и острого можно добавить совсем немножко и черный перец. Черный лучше не брать молотый, а потолочь в ступке. Крупно. Пажитник тоже растолочь в ступке.
И замесил это все на обычной теплой воде.
Обмазал мясо. Тщательно, не пропуская, но слой постарался наносить равномерный.
Дальше мясо было подвешено для первичной обсушки.
Как ни крути, а обмазка поползла. Но не так уж много ее стекло, в основном, она осталась на мясе.
После того как первый слой немного подсох, были устранены все огрехи. Подмазали, одним словом.
Как обмазка просохла окончательно, мясо дня три провисело в холодильнике. До окончательного просыхания.
А потом – переехало в подвал. В подвале у нас температура постоянная, в пределах 10 – 12 градусов, с влажностью тоже все нормально, а вот вентиляция не так, чтобы очень. Движения воздуха не хватает. Вот такой вот белый налет по мере просыхания продукта стал образовываться. Это не плесень никакая, а именно налет.
Как потом выяснилось – соль. Все-таки надо было не просто промыть, после соли, а и вымочить немного, часа три – четыре хватило бы вполне.
Разрезали. Процесс нарезания был не прост. Все-таки мясо затвердело.
НО!!! На удивление – на жевательности это не отразилось. То есть – при всей кажущейся твердости продукта, бастурма получилась очень сочной. Жуется легко и практически – растворяется во рту.
Единственный минус – это корочка из специй, увы, получилась не совсем вкусной…, в смысле ее легкой пересоленности. Нет, ядовитости никакой нет соленой. Так … слегка.
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Понравилось28
А сколько оно в подвале висеть должно?
Я вообще все мясо так вакуумирую, хранится долго (если надо), не сохнет, запах не выветривается и на вид -аж прозрачное становится
Попробуйте, кто не знал