Очень важно, на мой взгляд, бастурму съесть вовремя. Чтобы она не успела пересохнуть, но и не была еще влажно-мягкой. Это действительно важно. Только в этом случае мясо будете не грызть, а именно наслаждаться тем, как эти ароматные тонко нарезанные (это важно) ломтики будут просто растекаться во рту, вызывая только одно желание - съесть еще ломтик!Но тем не менее, никаких открытий в этом рассказе не будет. Все, в принципе, традиционно. Хотя пара моментов упрощающих технологию допущена. Полезных или нет – посмотрите и сами решите.Но, по – порядку.

Досталась нам вот такая говядина. Я бы даже сказал – скорее телятина. Но свежайшая, и от молодого бычка, который гулял по травке и ел корма естественные, безо всякого там комбикорма и силоса.

Отрезал всякие края, в общем, постарался сформовать что-то типа брусков вот таких. Пленки и жилы потом срезал, вырезал, конечно.

Мясо было хорошо промыто, а потом тщательно обсушено бумажными полотенцами. Даже немного отжато в этих самых полотенцах.

Потом просушено, вернее провялено. На терраске полежало, на свежем ветерке.