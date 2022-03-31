FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Брюс Уиллис заканчивает карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем Брюс Уиллис заканчивает карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем Если бы мы жили в мире, где всё наоборот. Обязательно к просмотру девушкам Если бы мы жили в мире, где всё наоборот. Обязательно к просмотру... "Не пускать обратно": пользователи соцсетей в штыки восприняли отъезд Малышевой в США "Не пускать обратно": пользователи соцсетей в штыки восприняли... 20 необычных фото, которые вас улыбнут, заставят удивиться, а может и задуматься 20 необычных фото, которые вас улыбнут, заставят удивиться, а... "Вы мерзкие твари!": телеведущий "Матч ТВ" пожелал в прямом эфире полякам провала на ЧМ-2022 "Вы мерзкие твари!": телеведущий "Матч ТВ" пожелал в прямом эфире... Одной левой: сборка кубика Рубика Одной левой: сборка кубика Рубика 15 неожиданных изображений, которые показывают, как мало мы знаем о мире 15 неожиданных изображений, которые показывают, как мало мы знаем... Ретро фотографии Ретро фотографии Брюс Уиллис официально объявил об окончании карьеры Брюс Уиллис официально объявил об окончании карьеры 4 легендарных советских лётчика Великой Отечественной войны 4 легендарных советских лётчика Великой Отечественной войны Русский свадебный креатив: 20 бессмысленностей и беспощадностей Русский свадебный креатив: 20 бессмысленностей и беспощадностей 5 любопытных историй из разных стран и эпох 5 любопытных историй из разных стран и эпох Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «Наркомовские 100 грамм»: правда и миф «Наркомовские 100 грамм»: правда и миф Автохам остановился на пешеходном переходе и послал на х.., когда ему сделали замечание Автохам остановился на пешеходном переходе и послал на х.., когда... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки При испытаниях на прочность кессон крыла МС-21 выдержал все нагрузки При испытаниях на прочность кессон крыла МС-21 выдержал все нагрузки Девушка нашла на пляже сундук с сокровищами Девушка нашла на пляже сундук с сокровищами Краб-зомби: Орда членистоногих вошла в союз с мухами и уверенно захватывает Кубу. Да что там происходит? Краб-зомби: Орда членистоногих вошла в союз с мухами и уверенно...
Бастурма

Бастурма (17 фото)

Автор:
31 марта 2022 09:20
Метки: Еда   Рецепт   бастурма из говядины   бустурма   
732
17

Как определить вкус этой замечательной еды из мяса? Как передать удовольствие от ее поедания? Тут, одним словом, не отделаешься. Сказать «вкусно», значит ничего в этом самом вкусе не раскрыть-рассказать.

Очень важно, на мой взгляд, бастурму съесть вовремя. Чтобы она не успела пересохнуть, но и не была еще влажно-мягкой. Это действительно важно. Только в этом случае мясо будете не грызть, а именно наслаждаться тем, как эти ароматные тонко нарезанные (это важно) ломтики будут просто растекаться во рту, вызывая только одно желание - съесть еще ломтик!Но тем не менее, никаких открытий в этом рассказе не будет. Все, в принципе, традиционно. Хотя пара моментов упрощающих технологию допущена. Полезных или нет – посмотрите и сами решите.Но, по – порядку.

Досталась нам вот такая говядина. Я бы даже сказал – скорее телятина. Но свежайшая, и от молодого бычка, который гулял по травке и ел корма естественные, безо всякого там комбикорма и силоса.

Отрезал всякие края, в общем, постарался сформовать что-то типа брусков вот таких. Пленки и жилы потом срезал, вырезал, конечно.

Мясо было хорошо промыто, а потом тщательно обсушено бумажными полотенцами. Даже немного отжато в этих самых полотенцах.

Потом просушено, вернее провялено. На терраске полежало, на свежем ветерке.

×
×

 Первым делом - мясо солим.

Соль нужна крупная. Причем самая что ни на есть обыкновенная. Без затей и изысков. Хотя, не скрою, но были мысли – морскую взять или там еще что. Удержался.

Рассыпает на дно лотка ровным слоем – примерно сантиметра полтора – два толщиной.

Выкладываем на соль мясо. Так, чтобы между кусками мяса и стенками лотка оставалось пространство. И засыпаем солью. Так чтобы мясо не соприкасалось ни с стенками лотка, ни между собой.

 А потом и сверху присыпать солью.

 Уже через сутки соль превратится в рассол, но он не скроет мясо полностью.

 Куски мяса переворачивать надо каждый день. Тут лениться не надо.

Соль, к исходу недели, так и не растворится вся. Мясо будет лежать на подложке.

Потом мясо тщательно промыть и снова хорошо обсушить, и проветрить.

Прессовать я его не стал. Не хотелось, чтобы получилась очень плотная структура.

Для обмазки сделал вот такую тестообразную массу. Тут всего три ингредиента – пажитник, красный перец, лучше не острый взять – паприку, хотя и острого можно добавить совсем немножко и черный перец. Черный лучше не брать молотый, а потолочь в ступке. Крупно. Пажитник тоже растолочь в ступке.

И замесил это все на обычной теплой воде.

 Обмазал мясо. Тщательно, не пропуская, но слой постарался наносить равномерный.

 Дальше мясо было подвешено для первичной обсушки.

Как ни крути, а обмазка поползла. Но не так уж много ее стекло, в основном, она осталась на мясе.

 После того как первый слой немного подсох, были устранены все огрехи. Подмазали, одним словом.

 Как обмазка просохла окончательно, мясо дня три провисело в холодильнике. До окончательного просыхания.

А потом – переехало в подвал. В подвале у нас температура постоянная, в пределах 10 – 12 градусов, с влажностью тоже все нормально, а вот вентиляция не так, чтобы очень. Движения воздуха не хватает. Вот такой вот белый налет по мере просыхания продукта стал образовываться. Это не плесень никакая, а именно налет.

Как потом выяснилось – соль. Все-таки надо было не просто промыть, после соли, а и вымочить немного, часа три – четыре хватило бы вполне.

Разрезали. Процесс нарезания был не прост. Все-таки мясо затвердело.

 НО!!! На удивление – на жевательности это не отразилось. То есть – при всей кажущейся твердости продукта, бастурма получилась очень сочной. Жуется легко и практически – растворяется во рту.

 Единственный минус – это корочка из специй, увы, получилась не совсем вкусной…, в смысле ее легкой пересоленности. Нет, ядовитости никакой нет соленой. Так … слегка.

 

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Еда   Рецепт   бастурма из говядины   бустурма   
2
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
fenomen111 5 часов назад
Супер! Спасибо за рецепт. Надо попробовать сделать

А сколько оно в подвале висеть должно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
10k
Андрей А 3 минуты назад
Если получился закал (твердая корка сверху), обычно когда быстро сушат, можно исправить, у кого есть вакууматор: засовываем в пакет, вакуумируем и в холодильник хотя на недельку.
Я вообще все мясо так вакуумирую, хранится долго (если надо), не сохнет, запах не выветривается и на вид -аж прозрачное становится

Попробуйте, кто не знал

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Maddy8 2 часа назад
Шутки про "Мастурбу" уже были?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей А 4 часа назад
Соль на все сыровялы используется нитритная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex75r 5 часов назад
Хороший рецепт, вот только есть небольшой элемент смертельной лотереи. Если приготовление длится до недели и больше нитритная соль обязательна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
babuby 5 часов назад
Бастурмации пост!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
709
Шурман 6 часов назад
Спасибо попробую .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ivan
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17200



Другие посты автора
Популярное
История Галочки Калинниковой: единственная женщина, удостоенная чести носить краповый берет
1
29
История Галочки Калинниковой: единственная женщина, удостоенная чести носить краповый...
Как при СССР в Крыму превращали остановки общественного транспорта в искусство и что с ними стало?
0
17
Как при СССР в Крыму превращали остановки общественного транспорта в искусство и что с...
Набирающие популярность
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 24 марта
1
3
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 24 марта
Так просто не уйти. Почему McDonald’s и другие не закрылись полностью
Так просто не уйти. Почему McDonald’s и другие не закрылись полностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как работу работать
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#дтп#интересно#Ynews#подборка#США#автомобили#Еда#авто аварии
#фото#факты#Разное#картинки#Приколы#в мире#война#СССР#комментарии#автомир
#история#интересное#животные#люди#фотографии#аварии#Украина#Россия#шоу бизнес#мир

На что жалуетесь?

Вернуться