Трудовые мигранты стали уезжать из России

На снижение доходов жалуются и киргизы: раньше они приезжали сюда, чтобы заработать и отправить деньги домой, а теперь отправлять особенно нечего. Например, если раньше 1000 рублей равнялась 1400 сомов, то сейчас - лишь 600 сомов. Плюс им ограничили (как и всем остальным) количество инструментов для отправки денег в родные края:

«Если раньше они пользовались Western Union и такими банками, как Сбербанк, ВТБ и т. д., то сейчас денежные переводы по средствам Mastercard и Visa невозможны», - заявил юрист, представитель узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов.