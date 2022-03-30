Трудовые мигранты стали уезжать из России

Теперь им не особенно интересно здесь работать.
Западные санкции ударили и по мигрантам. Об этом говорят представители таджикской, узбекской, казахской и азербайджанской диаспор. Они указывают на падение курса рубля и заявляют, что теперь работать в РФ им не так уж и выгодно.
На снижение доходов жалуются и киргизы: раньше они приезжали сюда, чтобы заработать и отправить деньги домой, а теперь отправлять особенно нечего. Например, если раньше 1000 рублей равнялась 1400 сомов, то сейчас - лишь 600 сомов. Плюс им ограничили (как и всем остальным) количество инструментов для отправки денег в родные края:
«Если раньше они пользовались Western Union и такими банками, как Сбербанк, ВТБ и т. д., то сейчас денежные переводы по средствам Mastercard и Visa невозможны», - заявил юрист, представитель узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов.
Ещё подскочили цены на стройматериалы, уменьшилось количество строек и стало меньше заказов на ремонт. Так что мигранты постепенно перемещаются , но чаще всего не на родину, там с работой не очень, а в другие страны.
«Уезжают в основном молодые. Но едут не домой, а в другие страны в поисках новой работы. Они хотят переждать кризис, думают вернуться», - говорит эксперт по трудовой миграции Асилбек Эгембердиев.
Так что ЖКХ и сферу строительства ждут большие перемены.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Пусть в польше с украми прыгают.
Только толку от их смены, там на племена всё разбито и чьё племя у власти те и у кормушки, а остальные тут.
Надо им правительство поменять.
Ща докурю и пойду скажу штоб меняли,к фуям своё правительство. И экономику.
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