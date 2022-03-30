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Трудовые мигранты стали уезжать из России

Трудовые мигранты стали уезжать из России (3 фото)

Автор:
30 марта 2022 14:36
Сообщество : Жить в России
Метки: доходы   жкх   заработок   мигранты   работа   стройка   
4103
3

Теперь им не особенно интересно здесь работать.

Западные санкции ударили и по мигрантам. Об этом говорят представители таджикской, узбекской, казахской и азербайджанской диаспор. Они указывают на падение курса рубля и заявляют, что теперь работать в РФ им не так уж и выгодно.

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На снижение доходов жалуются и киргизы: раньше они приезжали сюда, чтобы заработать и отправить деньги домой, а теперь отправлять особенно нечего. Например, если раньше 1000 рублей равнялась 1400 сомов, то сейчас - лишь 600 сомов. Плюс им ограничили (как и всем остальным) количество инструментов для отправки денег в родные края:

«Если раньше они пользовались Western Union и такими банками, как Сбербанк, ВТБ и т. д., то сейчас денежные переводы по средствам Mastercard и Visa невозможны», - заявил юрист, представитель узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов.

Ещё подскочили цены на стройматериалы, уменьшилось количество строек и стало меньше заказов на ремонт. Так что мигранты постепенно перемещаются , но чаще всего не на родину, там с работой не очень, а в другие страны.

«Уезжают в основном молодые. Но едут не домой, а в другие страны в поисках новой работы. Они хотят переждать кризис, думают вернуться», - говорит эксперт по трудовой миграции Асилбек Эгембердиев.

Так что ЖКХ и сферу строительства ждут большие перемены.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: доходы   жкх   заработок   мигранты   работа   стройка   
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58  комментариев
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44k
Элек Мек Час назад
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4k
dikijnub 2 минуты назад
Каждый раз пишут: "рубль упал, мигранты домой потянулись". А их только больше становится.
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14k
Великий Кормчий 3 минуты назад
Только потом из обратно не пускайте.
Пусть в польше с украми прыгают.
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2k
Bar 7 минут назад
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90
Александр Поляков 11 минут назад
ишаки
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805
Motorola 13 минут назад
Спасибо тебе автор за прекрасную новость !
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9k
Hunson Abadeer 14 минут назад
замечательная новость!!! Езжайте, езжайте не останавливайтесь только!!!!
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248
ton 17 минут назад
Так-то оно, конечно хорошо, но не очень
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875
РусланКрым 17 минут назад
Это наши проблемы? Пусть валят.
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1k
Алексей Гулевич 18 минут назад
надеюсь не это было истинной причиной ...
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1k
Вадим Курбатов 19 минут назад
Скатертью дорога. Вот только слабо верится в это. Как была прорва этой нечисти на улицах, так и осталась. Ещё и выводки свои тут наплодили.
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8k
Фельдъегерь Полчаса назад
мне одно не понятно, почему они не строят свою экономику? Если так все плохо в стране, почему не меняют правительство, неужели они не видели как это можно провернуть?
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2k
Андрей 39 минут назад
А нельзя ли для них включить "Дорожную" в исполнении Шнурова ??
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29k
Кот Баюн 42 минуты назад
тем лучше для РФ, это и отток денежных средств из страны уменьшит и даст рабочие места своим гражданам и беженцам из Украины.
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3k
OLDer 46 минут назад
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2k
Лёха 46 минут назад
"Так что ЖКХ и сферу строительства ждут большие перемены." Весь кайф от поста испортил. Минус.
По теме: у ЖКХ всё как было сратьбильно, так ссабильно всё и остаётся...
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3k
Кирилл 49 минут назад
хорошо бы если это окажется правдой
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36k
Алексей 49 минут назад
че за глупости - чейто вброс - едут пачками, говорят пофиг на доллар, дома еще хуже...
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5k
Станислав 50 минут назад
ахеджакова уже была?
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875
олег 53 минуты назад
наверное их места займут граждане рф.рабочие профессии станут не постыдными.опять юристы и бакалавры будут озеленять клумбы и мести улицы,а блогеры будут фасовать сахар и гречу.
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6k
Shade116 58 минут назад
Давай до свиданья!!
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