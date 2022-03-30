В Нижнем Новгороде посетительницы парикмахерской чуть не затоптали воришку

Мужчина попытался сорвать золотую цепочку с шеи работника заведения, но был морально ( и физически) деморализован толпой сильных и независимых.
Собрался правонарушать - хорошенько подумай! Иначе попадешь в замес, из которого выберешься изрядно помятым и униженным.
Камера наблюдения зафиксировала попытку кражи золотой цепочки в одной из парикмахерских Нижнего Новгорода на улице Рябцева. Мужчина ранее уже проделывал подобные манипуляции и даже успешно, потому не сомневался, что и в цирюльне его ждет удача. Однако посетительницы и сотрудницы парикмахерской оперативно пришли на помощь пострадавшей, скрутили воришку и удерживали его до приезда полиции.
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Как сообщают СМИ, злодеем оказался 29-летний ранее судимый житель Нижнего Новгорода. Товарища задержали и возбудили против него уголовное дело. Т.к. инцидент в парикмахерской был не единственным черным пятном в биографии воришки (накануне он таким же образом украл цепочку у пенсионерки в городской поликлинике), его может ждать вполне достойное наказание в виде лишения свободы до четырех лет.
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АНТИФИШКИ
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В горящую избу войдет!..."....))
Первый раз можно судимость получить по ошибке, подставе или дурости.
Но если тебя дважды ловят на одном преступлении-ошибка исключена.
И лучшая социальная защита в этом случае-лишить преступника возможности совершать преступление в будущем.
И разумеется ни о какой инвалидности речи быть не может...