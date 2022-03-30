В Нижнем Новгороде посетительницы парикмахерской чуть не затоптали воришку

Собрался правонарушать - хорошенько подумай! Иначе попадешь в замес, из которого выберешься изрядно помятым и униженным.

Камера наблюдения зафиксировала попытку кражи золотой цепочки в одной из парикмахерских Нижнего Новгорода на улице Рябцева. Мужчина ранее уже проделывал подобные манипуляции и даже успешно, потому не сомневался, что и в цирюльне его ждет удача. Однако посетительницы и сотрудницы парикмахерской оперативно пришли на помощь пострадавшей, скрутили воришку и удерживали его до приезда полиции.