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В Нижнем Новгороде посетительницы парикмахерской чуть не затоптали воришку

В Нижнем Новгороде посетительницы парикмахерской чуть не затоптали воришку (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2022 08:00
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   женщины   золотая цепочка   кража   парикмахерская   полиция   преступление и наказание   
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Мужчина попытался сорвать золотую цепочку с шеи работника заведения, но был морально ( и физически) деморализован толпой сильных и независимых.

Собрался правонарушать - хорошенько подумай! Иначе попадешь в замес, из которого выберешься изрядно помятым и униженным.


Камера наблюдения зафиксировала попытку кражи золотой цепочки в одной из парикмахерских Нижнего Новгорода на улице Рябцева. Мужчина ранее уже проделывал подобные манипуляции и даже успешно, потому не сомневался, что и в цирюльне его ждет удача. Однако посетительницы и сотрудницы парикмахерской оперативно пришли на помощь пострадавшей, скрутили воришку и удерживали его до приезда полиции.


Как сообщают СМИ, злодеем оказался 29-летний ранее судимый житель Нижнего Новгорода. Товарища задержали и возбудили против него уголовное дело. Т.к. инцидент в парикмахерской был не единственным черным пятном в биографии воришки (накануне он таким же образом украл цепочку у пенсионерки в городской поликлинике), его может ждать вполне достойное наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   женщины   золотая цепочка   кража   парикмахерская   полиция   преступление и наказание   
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7  комментариев
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68k
Viktor 2 часа назад
Да забить на месте надо было, всё равно толку уж не будет!
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1k
Довер Иванович 16 минут назад
Как какой он нам товарищ!? Падла он.
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167
Nik Nik Час назад
Необразованный жулик. Классику надо было в детстве читать "...Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!..."....))
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37k
Aleksandr Час назад
Ворам-рецидивистам надо кисть руки отрубать.
Первый раз можно судимость получить по ошибке, подставе или дурости.
Но если тебя дважды ловят на одном преступлении-ошибка исключена.
И лучшая социальная защита в этом случае-лишить преступника возможности совершать преступление в будущем.
И разумеется ни о какой инвалидности речи быть не может...
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44k
Элек Мек Час назад
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10k
кот базилий 2 часа назад
Украл,выпил - в тюрьму....
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