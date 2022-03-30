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«Максим Горький»: прерванный полёт

«Максим Горький»: прерванный полёт (7 фото)

Автор:
30 марта 2022 02:32
Сообщество : RealFishki
Метки: АНТ-20   Максим Горький   Туполев   катастрофа   конструктор   пилот   самолет   экипаж   
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Именем великого писателя назвали уникальный самолёт АНТ-20 - гордость советского самолётостроения. Катастрофа этого инженерного чуда стала настоящей трагедией.

Идея создания огромного самолёта возникла вовсе не в КБ или авиационном заводе. Она появилась в октябре 1932 года, на встрече писателей, которая была посвящена 40-летнему юбилею литературной деятельности Максима Горького. Один из выступающих предложил построить самолёт в честь гиганта советской литературы и его активно поддержали.

Литераторы организовали Всесоюзный комитет по строительству самолёта и начали сбор средств. На их клич откликнулась вся страна - в итоге, собрали 6 миллионов рублей. По тем временам эта была просто космическая сумма. Можно было переходить к разработке.

За техническую сторону отвечал Николай Михайлович Харламов - начальник Центрального аэродинамического института. Потом к проекту подключился НИИ ВВС и конструкторы В. Беляев, В. Петляков, А. Архангельский, и многие другие. Во главе поставили А.Н. Туполева. Самолёт спроектировали многофункциональной машиной для пассажирских и транспортных перевозок, агитации а также для перевозки бомб. А во время форс-мажора он мог стать мобильным штабом для высшего командования.

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Туполев со своей командой постарались на славу: создали крыло повышенной площади, поработали над аэродинамическими качествами, и в итоге построили гигантский самолёт, с длиной разбега около 400 метров. А значит он мог взлетать даже с небольших аэродромов. Ну а основной особенностью стали восемь двигателей, общей мощностью более семи тысяч лошадиных сил. Конструкторы расположили шесть движков на крыльях, а два - под фюзеляжем. Винты для двигателей сделали из древесины.

В итоге самолёт стал похож на летающий автобус с общей площадью 100 квадратных метров. Он мог вместить до 70 пассажиров.

Салон машины оформили с особым шиком: ковры на полу, мягкие кресла, столики с настольными лампами, несколько туалетов и библиотека. Для агитации, на самолёт установили радиоустановку «Голос с неба» и киноустановку, оборудовали фотолабораторию и типографию.

Работу завершили 3 апреля 1934 года, а уже 17 июня он отправился в первый полёт. За штурвалом сидел Михаил Громов. Всё прошло в штатном режиме, поэтому через два дня полёт повторили. В том же году машина поставила рекорд, подняв 15 тонн на 5-километровую высоту.

17 мая 1935 года в пассажирском кресле самолёта побывал Антуан де Сент-Экзюпери:

«Я уселся в носовом салоне и оттуда наблюдал за взлетом. Самолет мощно вздрогнул, и я почувствовал, как быстро монумент поднимает в воздух свое основание весом в сорок две тонны. Мягкость взлета меня поразила».

На следующий день после этого полёта случилась трагедия.

18 мая 1935 года на центральном аэродроме Москвы организовали демонстрационные полёты. «Гвоздём программы» был «Максим Горький», в установленный час он отправился в небо, потом его планировали передать в состав агитационную эскадрилью им. Горького. Управлял машиной лётчик ЦАГИ Николай Журов и авиатор агитэскадрильи И. Михеев, потом он должен был принять самолёт. Также на борту АНТ-20 было несколько конструкторов и их родственники.

Гиганта сопровождали два самолёта: разведчик Р-5 и истребитель И-5. На «разведчике» кроме пилота был кинооператор, он снимал полёт огромной машины. Истребитель летел рядом с АНТ-20 и демонстрировал разницу в своих небольших габаритах и этой махиной. Но пилоту И-5 этого оказалось мало и он решил показать своё мастерство.

Он промчался под фюзеляжем АНТ-20, ушёл вверх и собрался сделать «мёртвую петлю». Но потерял скорость в верхней точке и стал падать - как раз в тот момент, когда под ним оказался «Максим Горький».

Истребитель врезался в гиганта, выбил двигатель и намертво застрял в его крыле. Куски разваливающегося И-5 попали в систему управления «Максима Горького» и он стал падать. Перевернувшись в воздухе, огромный самолёт рухнул на дачный посёлок Сокол. Погибло 49 человек, включая экипаж и пассажиров «Максима Горького» и пилота И-5. Что касается другого самолёта, Р-5, то он благополучно приземлился, а оператор даже успел всё заснять - плёнки были сразу же изъяты и уничтожены.

Ответственность за катастрофу возложили на Николая Благина - пилота И-5. Его обвинили в том, что он без всякого разрешения решил полихачить, это и привело к трагедии. При этом, власти позаботились о его семье: родственникам дали квартиру, дочери назначили пенсию в связи с утратой кормильца.

Ну а в мире к этому отнеслись без всякого злорадства, скорее, как к большой трагедии. Антуан де Сент-Экзюпери специально написал по этому поводу в «Известия»:

«Я говорил с людьми, работающими в области авиации, и мне показалось, что их хоть немного, но утешает то, что причиной гибели гиганта была нелепая случайность. Драма произошла не из-за ошибки в расчетах инженеров, не из-за неопытности или неумелости рабочих, не от просчета экипажа. Во время уверенного спокойного полёта «Максима Горького» его траекторию, прямую, как выстрел, пересек истребитель».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: АНТ-20   Максим Горький   Туполев   катастрофа   конструктор   пилот   самолет   экипаж   
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7  комментариев
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4k
Убийца Прохиндеев 6 часов назад
"Конструкторы расположили шесть движков на крыльях, а два - под фюзеляжем."
-
Автор, ты читал свой текст?
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68k
Viktor 16 минут назад
Мемориал на Новодевичьем кладбище.
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Павел 59 минут назад
Автору минус за моторы под фюзеляжем)))))
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Лёха 4 часа назад
"минус" за кривизну текста.
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10k
Roy Batty 6 часов назад
Хоть какой-то видос остался?
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