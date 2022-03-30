«Максим Горький»: прерванный полёт

Идея создания огромного самолёта возникла вовсе не в КБ или авиационном заводе. Она появилась в октябре 1932 года, на встрече писателей, которая была посвящена 40-летнему юбилею литературной деятельности Максима Горького. Один из выступающих предложил построить самолёт в честь гиганта советской литературы и его активно поддержали.

Литераторы организовали Всесоюзный комитет по строительству самолёта и начали сбор средств. На их клич откликнулась вся страна - в итоге, собрали 6 миллионов рублей. По тем временам эта была просто космическая сумма. Можно было переходить к разработке.

За техническую сторону отвечал Николай Михайлович Харламов - начальник Центрального аэродинамического института. Потом к проекту подключился НИИ ВВС и конструкторы В. Беляев, В. Петляков, А. Архангельский, и многие другие. Во главе поставили А.Н. Туполева. Самолёт спроектировали многофункциональной машиной для пассажирских и транспортных перевозок, агитации а также для перевозки бомб. А во время форс-мажора он мог стать мобильным штабом для высшего командования.