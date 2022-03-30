FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество RealFishki 379 постов • 34 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
«Предан делу партии и социалистической Родине»: служебная характеристика на старшего лейтенанта Ю.А. Гагарина

«Предан делу партии и социалистической Родине»: служебная характеристика на старшего лейтенанта Ю.А. Гагарина (2 фото)

Автор:
30 марта 2022 00:36
Сообщество : RealFishki
Метки: Характеристика   ввс   восток-1   гагарин   космос   орбита   
108
2

Перед тем, как отправиться на орбиту, Юрий Алексеевич прошёл полный курс в Центре подготовки космонавтов ВВС. И вот как о нём отозвались.

Старший лейтенант ГАГАРИН Юрий Алексеевич.

1934 г. рождения, уроженец Смоленской обл.

Гжатского района дер. Клушино,

русский, из крестьян, член КПСС с 1960 г.

Окончил индустриальный техникум в 1955 г.,

Чкаловское Военное Авиационное училище в 1957 г.,

в СА с 1955 г. Женат, имеет дочь.

Физическое развитие хорошее. Рост 165 см, вес 68 кг. Спортсмен-разрядник по баскетболу. Обладает хорошей координацией движений. Состояние здоровья хорошее. В 1960 г. не болел. Специальные виды тренировок (полёты, парашютная подготовка, упражнения на центрифуге и на других стендах) переносит легко, с нормальной физиологической реакцией организма. Интеллектуальное развитие высокое. Эмоциональные реакции соответствуют характеру воздействующих раздражителей. Волевые процессы устойчивы. В структуре личности преобладает общительность, оптимизм, здоровый юмор. Дисциплинированный, грамотный офицер. К вопросам службы относится добросовестно. Строевая выправка и внешний вид хорошие. С товарищами общителен, в обращении вежлив. Как лётчик-истребитель характеризуется положительно. Является военным лётчиком 3 класса. Общий налёт 257 часов. Имеет 41 прыжок с парашютом, качество хорошее. Общая теоретическая подготовка хорошая. Материал усваивает легко. Зачёты сдаёт с общим баллом 4,8.

По характеру спокойный, жизнерадостный. Критику воспринимает правильно. К коллективу относится с уважением. Активно участвует в общественной жизни подразделения. Политически развит, идеологически устойчив. Умеет хранить военную тайну. Предан делу партии и социалистической Родине. За время пребывания в Центре зарекомендовал себя одним из наиболее подготовленных слушателей.

После этого Юрия Гагарина утвердили на место первого космонавта и 12 апреля 1961 года, на корабле «Восток-1», он отправился на орбиту и навсегда вошёл в историю.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Характеристика   ввс   восток-1   гагарин   космос   орбита   
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10566



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дорожная романтика: забавные фото из плацкартных вагонов
1
28
Дорожная романтика: забавные фото из плацкартных вагонов
Новая порция из 20-ти исторических загадок, которые станут понятны после пояснений
2
45
Новая порция из 20-ти исторических загадок, которые станут понятны после пояснений
Набирающие популярность в сообществах
Англичанин накопил во дворе столько велосипедов, что их можно увидеть со спутника
0
9
Англичанин накопил во дворе столько велосипедов, что их можно увидеть со спутника
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 24 марта
1
3
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 24 марта
Советский гений, разгадавший одну из основных загадок в истории Америки
Советский гений, разгадавший одну из основных загадок в истории Америки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#картинки#Приколы#шоу бизнес#авто аварии#Еда#переговоры#в мире
#Юмор#интересное#аварии#подборка#животные#война#Ynews#забавно#позитив#драка
#прикол#интересно#дтп#Россия#люди#СССР#автомобили#кино#фотографии#Девушка

На что жалуетесь?

Вернуться