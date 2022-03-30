«Предан делу партии и социалистической Родине»: служебная характеристика на старшего лейтенанта Ю.А. Гагарина

Старший лейтенант ГАГАРИН Юрий Алексеевич.

1934 г. рождения, уроженец Смоленской обл.

Гжатского района дер. Клушино,

русский, из крестьян, член КПСС с 1960 г.

Окончил индустриальный техникум в 1955 г.,

Чкаловское Военное Авиационное училище в 1957 г.,

в СА с 1955 г. Женат, имеет дочь.

Физическое развитие хорошее. Рост 165 см, вес 68 кг. Спортсмен-разрядник по баскетболу. Обладает хорошей координацией движений. Состояние здоровья хорошее. В 1960 г. не болел. Специальные виды тренировок (полёты, парашютная подготовка, упражнения на центрифуге и на других стендах) переносит легко, с нормальной физиологической реакцией организма. Интеллектуальное развитие высокое. Эмоциональные реакции соответствуют характеру воздействующих раздражителей. Волевые процессы устойчивы. В структуре личности преобладает общительность, оптимизм, здоровый юмор. Дисциплинированный, грамотный офицер. К вопросам службы относится добросовестно. Строевая выправка и внешний вид хорошие. С товарищами общителен, в обращении вежлив. Как лётчик-истребитель характеризуется положительно. Является военным лётчиком 3 класса. Общий налёт 257 часов. Имеет 41 прыжок с парашютом, качество хорошее. Общая теоретическая подготовка хорошая. Материал усваивает легко. Зачёты сдаёт с общим баллом 4,8.

По характеру спокойный, жизнерадостный. Критику воспринимает правильно. К коллективу относится с уважением. Активно участвует в общественной жизни подразделения. Политически развит, идеологически устойчив. Умеет хранить военную тайну. Предан делу партии и социалистической Родине. За время пребывания в Центре зарекомендовал себя одним из наиболее подготовленных слушателей.