Металл горел как дерево: как погиб советский космонавт Владимир Комаров

Имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина знает весь мир. Но далеко не все знают или помнят имя близкого друга Гагарина, его менее счастливого товарища по первому отряду советских космонавтов Владимира Комарова, на долю которого также выпало трагическое первенство — он стал первым в истории человеком, погибшим при совершении космического полета.
История часто пишется кровью. Не исключением стала и история полетов человека в космос.
Владимир Комаров родился в Москве 16 марта 1927 года. Когда началась война, ему было 14. В 1943 году Владимир поступил в 1-ю Московскую спецшколу ВВС, которую окончил в июле 1945 года, когда война уже завершилась. Выпускников школы отправили учиться дальше. В 1949 году Владимир Комаров окончил Батайское военное авиационное училище имени Анатолия Серова и был направлен для прохождения службы в Грозный, где базировался авиаполк истребительной авиационной дивизии ВВС Северо-Кавказского военного округа.
В середине 1950-х летчик решил продолжить образование, окончил Военно-воздушную академию имени Жуковского и был распределен в Государственный Краснознамённый НИИ ВВС, где стал летчиком-испытателем.
Вскоре в ГК НИИ ВВС приехала комиссия, которая после ознакомления с личными делами летчиков, вызвала на беседу Комарова и предложила ему «поработать с новой техникой». Комаров согласился, пройдя несколько этапов отбора был признан годным, и 7 марта 1960 года зачислен в списки войсковой части 26266, которая станет известна как Центр подготовки космонавтов.
Среди 20 человек, составивших первый отряд советских космонавтов, Комаров был самым старшим — ему исполнилось 33 года. За плечами был большой опыт летчика-истребителя, академия, работа летчика-испытателя. Инженерам с Комаровым работалось легко - его знания позволяли быстрее вникать в техническую сторону дела.
Однако в шестерку тех, кто готовился к первому полету, Комаров не вошел. Врачи заподозрили у него отклонения в работе сердца и снова к испытанием Комаров был допущен не скоро - какое-то время заняли тщательные медицинские обследования, которые в итоге проблем не выявили.
12 апреля 1961 года стал особенным днем для всего человечества, состоялся первый успешный полёт в космос, который совершил Юрий Гагарин.
Опыт и знания Комарова потребовались только в 1964 году, когда было решено впервые запустить корабль с экипажем из трех человек.
Перед главным конструктором Сергеем Королевым такую задачу поставил лично советский лидер Никита Хрущев. Не смотря на трудности при подготовке полета, корабль успешно стартовал 12 октября 1964 года и через сутки совершил благополучную посадку. Командиром «Восхода-1» был Владимир Комаров. Вместе с ним полет совершили инженер Константин Феоктистов и врач Борис Егоров.
Пока «Восход-1» был на орбите, в Москве произошла смена власти. Космонавты, улетавшие при Никите Хрущеве, докладывали об успехе уже Леониду Брежневу.
С новым генсеком началась эпоха «лунной гонки». Спустя шесть лет после первого полета человека в космос, СССР планировал повторить и превзойти этот исторический триумф. Корабль, ныне известный как «Союз», разрабатывался первоначально для советской пилотируемой лунной программы. Работы по проекту шли тяжело, а в январе 1966 года к тому же умер Сергей Королев. Советская космонавтика лишилась своего «мозга» и «мотора».
Советское руководство давило на новых руководителей космической программы - нужен был "прорыв". Несмотря на то, что три первых беспилотных пуска «Союзов» прошли частично или полностью неудачно, было принято решение о пилотируемом запуске. Причем планировался сразу качественный прыжок вперед. Стартовать должны были два корабля, которым надо было состыковаться на орбите, после чего два космонавта из одного корабля должны были в скафандрах перейти на борт другого. Шел 1967 год -- год 50-й годовщины Октябрьской революции, а также десятилетие запуска первого в мире искусственного спутника Земли.
Конструктор Василий Мишин, пришедший на смену Королеву, спорить с политическим руководством не осмеливался, хотя в отчетах на тот момент указывалось больше двух сотен структурных проблем. Говорят что Юрий Гагарин сам лично подготовил доклад о неисправностях и показывал этот отчет офицеру КГБ, своему другу, Вениамину Руссаеву. Тот, якобы, решил передать документ через близкого товарища генсека, Георгия Цинева. Но последний испугался испортить отношения с Брежневым и доклад уничтожил.
Старт «Союза-1» был назначен на 23 апреля 1967 года, «Союза-2» — на 24 апреля.
Комаров готовился к полету на «Союзе-1». Как летчик-испытатель, как советский человек, отступить он не мог, хотя все понимал. Незадолго перед полетом он говорил: «Процентов на девяносто полет будет неудачным». Перед полетом привел в порядок все свои дела, заставил жену научиться водить машину, на 8 марта подарил ей роскошный сервиз, заметив: «Будешь потом принимать гостей». 16 марта 1967 года Комарову исполнилось 40 лет.
К слову, Гагарин и Комаров были закадычными друзьями. В важной миссии «Союз» Гагарин должен был стать дублёром Комарова.Как вспоминал впоследствии генерал Николай Каманин (организатор и руководитель подготовки первых советских космонавтов), будь жив к тому моменту Сергей Королев, основным испытателем "Союза" непременно был бы назначен Гагарин.
Наступил день "Ч". «Союз-1» по плану стартовал с Байконура ночью 23 апреля 1967 года, но на орбите почти сразу начались большие проблемы.
Сначала не раскрылась одна из двух панелей солнечных батарей, что вызвало дефицит электроэнергии на корабле. Отправлять вслед «Союз-2» с экипажем в составе Валерия Быковского, Алексея Елисеева и Евгения Хрунова, которые, теоретически, могли попытаться вручную раскрыть солнечную батарею, государственная комиссия побоялась.
Комаров получил приказ завершать полет и возвращаться на Землю. Но тут возникли новые проблемы — отказали датчики ионной ориентации. Сориентировать корабль вручную, соразмеряя пространственное положение «Союза» с Землей, шансов почти не было, космонавтов этому не учили., но Комарову хватило опыта с этим справиться - «Союз-1» начал спуск с орбиты.
На заключительном участке приземления произошёл отказ парашютной системы.
Как вспоминал позже космонавт Алексей Леонов, "когда открылся парашютный люк и пошел вытяжной парашют, давление в контейнере было меньше, а давление в самом корабле 760. Так вот этим давлением деформировало контейнер, сжало, и оказалось, что даже при усилии 7 тонн парашют не могли вытащить. Мы на земле потом это моделировали. Недостаточная жесткость парашютного контейнера. И вот когда пошел запасной парашют, то он запутался. И так со скоростью 25 метров в секунду (80 километров в час) корабль ударился о землю. Деформировался и загорелся. При ударе даже порвались привязные ремни. Под Оренбургом там, в степи (я сразу там был), воды-то нет, начали песком засыпать, а это получился своеобразный доменный процесс. За счет того, что есть собственный кислород, металл горел как дерево. Когда комиссия прилетела на место, увидели удручающую картину: корабль осел и выглядел как песчаный холм высотой около одного метра. И металл расплавленный был, как лужа воды".
К расследованию гибели Комарова были привлечены лучшие специалисты, включая самих членов отряда космонавтов. В рамках расследования были проведены сбросы фугасных авиабомб с такой же парашютной системой, как на "Союзах", дополнительные сбросы самих кораблей. В большинстве случаев парашютная система не справлялась: парашют либо не раскрывался, либо раскрывался с запозданием.
Недостаток конструкции парашютной системы мог погубить и «Союз-2», отняв жизни четырех советских космонавтов. Отмена старта спасла жизни Быковского, Елисеева и Хрунова.
Дочь космонавта Ирина вспоминала в интервью «МК»: «В выданном свидетельстве о смерти в графе «причина» сначала было указано: обширные ожоги тела; место гибели: город Щелково.
У мамы от возмущения срывался голос: «Какое Щелково? Какие ожоги тела, если от тела ничего не осталось?». Она показала это свидетельство Гагарину: «Юрочка, и кто мне поверит, что я вдова космонавта Комарова?». Гагарин побледнел, пошел «наверх» разбираться... Вскоре маме принесли другой документ, где уже значилось: «трагически погиб при завершении испытательного полета на космическом корабле «Союз-1».
Юрий Гагарин тяжело переживал смерть близкого друга, а особенно его терзало чувство вины, что не смог спасти товарища и помешать трагедии. Ужасное событие обозлило Гагарина, на эмоциях он высказался: «Я найду способ встретиться с Брежневым. И если он знал об этой ситуации, то как мог позволить этому случиться?» .
Ходили даже слухи, что встреча генсека и известного космонавта впоследствии действительно состоялась. Якобы, после резкого разговора, Гагарин плеснул Леониду Ильичу в лицо шампанским. Однако, никаких подтверждений этому факту нет.
26 апреля 1967 года урну с прахом Владимира Михайловича Комарова после торжественной церемонии прощания замуровали в Кремлевскую стену. На месте гибели космонавта в степи под Орском в Оренбургской области был сооружён мемориал.
Полтора года ушло на решение возникших проблем и следующий «Союз» с космонавтом Г. Береговым успешно стартовал и приземлился в конце 1968 г. Сегодня это самый надежный в мире космический корабль. Его усовершенствованная модификация используется в качестве корабля-спасателя на Международной космической станции.
Источник:
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а через год погиб сам Юрий Алексеевич...