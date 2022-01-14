Металл горел как дерево: как погиб советский космонавт Владимир Комаров

К слову, Гагарин и Комаров были закадычными друзьями. В важной миссии «Союз» Гагарин должен был стать дублёром Комарова.Как вспоминал впоследствии генерал Николай Каманин (организатор и руководитель подготовки первых советских космонавтов), будь жив к тому моменту Сергей Королев, основным испытателем "Союза" непременно был бы назначен Гагарин.

Наступил день "Ч". «Союз-1» по плану стартовал с Байконура ночью 23 апреля 1967 года, но на орбите почти сразу начались большие проблемы.

Сначала не раскрылась одна из двух панелей солнечных батарей, что вызвало дефицит электроэнергии на корабле. Отправлять вслед «Союз-2» с экипажем в составе Валерия Быковского, Алексея Елисеева и Евгения Хрунова, которые, теоретически, могли попытаться вручную раскрыть солнечную батарею, государственная комиссия побоялась.

Комаров получил приказ завершать полет и возвращаться на Землю. Но тут возникли новые проблемы — отказали датчики ионной ориентации. Сориентировать корабль вручную, соразмеряя пространственное положение «Союза» с Землей, шансов почти не было, космонавтов этому не учили., но Комарову хватило опыта с этим справиться - «Союз-1» начал спуск с орбиты.

На заключительном участке приземления произошёл отказ парашютной системы.

Как вспоминал позже космонавт Алексей Леонов, "когда открылся парашютный люк и пошел вытяжной парашют, давление в контейнере было меньше, а давление в самом корабле 760. Так вот этим давлением деформировало контейнер, сжало, и оказалось, что даже при усилии 7 тонн парашют не могли вытащить. Мы на земле потом это моделировали. Недостаточная жесткость парашютного контейнера. И вот когда пошел запасной парашют, то он запутался. И так со скоростью 25 метров в секунду (80 километров в час) корабль ударился о землю. Деформировался и загорелся. При ударе даже порвались привязные ремни. Под Оренбургом там, в степи (я сразу там был), воды-то нет, начали песком засыпать, а это получился своеобразный доменный процесс. За счет того, что есть собственный кислород, металл горел как дерево. Когда комиссия прилетела на место, увидели удручающую картину: корабль осел и выглядел как песчаный холм высотой около одного метра. И металл расплавленный был, как лужа воды".