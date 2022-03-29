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Военная хроника Евгения Халдея (продолжение)

Военная хроника Евгения Халдея (продолжение) (24 фото)

Автор:
29 марта 2022 22:12
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Продолжение публикации фотографий с выставки работ классика советской военной фотохроники Евгения Халдея.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Dominus Час назад
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