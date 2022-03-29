Военная хроника Евгения Халдея (продолжение)

Автор:
29 марта 2022 22:12
Продолжение публикации фотографий с выставки работ классика советской военной фотохроники Евгения Халдея.
1.
Снайпер Лиза Миронова, Новороссийск, 1943 г.
2.
Севастополь. Май 1944 г.
3.
Матросы с крейсера "Молотов", Севастополь, май 1944 г.
4.
Севастополь после войны.
5.
Утренняя зарядка в детском саду, Севастополь, первые годы после войны.
6.
Детский сад, Севастополь, первые годы после войны.
7.
Дети играют в разрушенном Севастополе, первые годы после войны.
8.
Севастополь. Май 1944 г.
9.
Севастополь. Карантинная бухта. Май 1944 г.
10.
Севастополь. Май 1945 г.
11.
Севастополь. Май 1944 г.
12.
Евгений Халдей на съемке во время парада Победы в Москве, 24 июня 1945 года.
13.
Парад Победы. Первый Украинский Фронт. 24 июня 1945 года.
14.
Евгений Долматовский около Бранденбургских ворот. Сувенир Победы, 2 мая 1945 г.
15.
Новороссийск, весна 1943 г.
16.
Летчик, Севастополь. Май 1944 г.
17.
Юнга, Севастополь 1944 г.
18.
В небе над Севастополем, май 1944 г.
19.
Герой Советского Союза Борис Сафонов, Заполярье.
20.
Знамя Победы над Рейхстагом. Май 1945 г.
21.
Салют в освобожденном Севастополе, май 1944 г.
22.
Освободители. Севастополь, май 1944 г.
23.
Москва, Парад Победы. Фашистские штандарты у подножия Мавзолея. 24 июня 1945 г.
24.
Потсдам. "Большая Тройка" - Черчиль-Трумэн-Сталин. Июнь 1945 г.
Источник:
АНТИФИШКИ
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