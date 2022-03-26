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Военная хроника Евгения Халдея

Военная хроника Евгения Халдея (26 фото)

Автор:
26 марта 2022 22:02
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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26
Евгений Халдей – один из известнейших советских фотографов, корреспондент “Фотохроники ТАСС”, представлявший редакцию ТАСС на фронтах Великой Отечественной войны.
Все 1418 дней он со своей “Leica” снимал войну, пройдя от Мурманска до Берлина. Одна из наиболее известных фотографий Е. Халдея – водружение знамени Победы над Рейхстагом – ее знает каждый.
Фотографии Евгения Халдея были одними из вещественных доказательств на Нюрнбергском процессе.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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Sasa Час назад
Немного побрюзжу к неточностям замеченным на фото.
Под фото написано: ЯК-3 над Сапун-горой в Севастополе, май 1944 г.
Это точно не Як-3, судя по воздухозаборникам масло- и водорадиатору. Это однозначно Як-9!
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