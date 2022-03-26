Военная хроника Евгения Халдея

Евгений Халдей – один из известнейших советских фотографов, корреспондент “Фотохроники ТАСС”, представлявший редакцию ТАСС на фронтах Великой Отечественной войны.

Все 1418 дней он со своей “Leica” снимал войну, пройдя от Мурманска до Берлина. Одна из наиболее известных фотографий Е. Халдея – водружение знамени Победы над Рейхстагом – ее знает каждый.

Фотографии Евгения Халдея были одними из вещественных доказательств на Нюрнбергском процессе.

1. "Виккерсы", Северный флот, 1943 г. 0

2. Заполярье, олень Яша, 1941 г. 0 Фотография с оленем была не совсем документальной. В книге «Свидетель истории: фотографии Евгения Халдея» рассказывается об этом кадре.

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3. 0 Во время бомбардировки олень (позже его назвали Яшей) вышел к солдатам: контуженное животное не хотело оставаться в одиночестве. Халдей сделал снимок, но он получился не таким эффектным, как рассчитывал корреспондент. Халдей добавил в кадр британские истребители Hawker Hurricane и разрывающуюся бомбу.

4. Морской десант, Заполярье, 1941 г. 0

5. Севастополь, трофей моряков. 0

6. Будапешт, февраль 1945 г. 0

7. Солдатский труд. Заполярье, 1941 г. 0

8. Первый день войны. Москва, 22 июня 1941 года. Улица 25 октября, 12.00. Граждане слушают сообщение В.М. Молотова о начале войны. 0

9. Десантники, Севастополь. Май 1944 г. 0

10. Пленные, Севастополь. Май 1944 г. 0

11. Севастополь. Май 1944 г. 0

12. Севастополь, 1941 г. 0

13. Севастополь. Май 1944 г. 0

14. Севастополь, 1944 г. 0

15. Севастополь. Май 1944 г. 0

16. Севастополь. Май 1944 г. 0

17. Севастополь. Май 1944 г. 0

18. Севастополь. Май 1944 г. 0

19. Севастополь. Май 1944 г. 0

20. Евгений Халдей в Севастополе, май 1944 г. 0

21. Прачечная, Севастополь, май 1944 г. 0

22. ЯК-3 над Сапун-горой в Севастополе, май 1944 г. 0

23. Черное море. Впередсмотрящий. 0

24. Партизаны, 1944 г. 0

25. Освобождение Керчи, 1943 г. 0