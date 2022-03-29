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Что вы могли не знать о снеговике

Что вы могли не знать о снеговике (17 фото)

Автор:
29 марта 2022 19:50
Метки: интересное   истории   картинки   
907
17
Простейшая снежная фигура снеговика дошла к нам из древности.
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Источник:

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Метки: интересное   истории   картинки   
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23k
Ego sum qui sum Час назад
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20k
Егор 2 часа назад
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20k
Luc72 2 часа назад
" В 1861 году Ганс-Христиан Андерсен написал сказку «Снеговик». Собака рассказала снеговику о том, как приятно греться у печки. С тех пор у снеговика появилось желание – погреться у печки. Только весной, когда он растаял, появилось объяснение этому странному желанию – снеговик был укреплен на кочерге, вот она и скучала о своей родной печке."
Что то сразу в голове пронеслось, что у Хичкока или Лавкрафта там внутри была бы не кочерга
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Ну снеговик и снеговик, но нет, нужно всю подноготную, криминальное прошлое, ещё посмотреть ему в жопу и всё - сказки больше нет!
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