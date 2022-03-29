Что вы могли не знать о снеговике

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Простейшая снежная фигура снеговика дошла к нам из древности.
Во многих странах, где выпадал снег, детвора лепила его из нескольких комов, в качестве шляпы использовали старое ведро, а нос заменяла морковка или палочка. Во многих новогодних сказках снеговик был верным спутником и помощником Деда Мороза. Еще не
1. В языческой Руси снежные бабы были не просто забавой. Наши предки были уверены в том, что метелями и снегопадами ведают духи, которых эти снежные изваяния могут утихомирить. Поэтому, в руки снеговику вставляли метлу, для того, чтобы, при необходимости, слетал на небо. Когда снеговик начинал таять, ему на ухо шептали желание, которое он мог «доставить» на небеса.
2. В Скандинавии снеговики были ловушкой для злых духов, которые принимали их за людей и вселялись в них. А вот обратно выбраться не могли. В Норвегии снеговиков называли «белыми троллями». Пройти вечером мимо снеговика считалось дурным знаком, а смотреть на него в сумерках из окна было опасным делом. А в Румынии, для отпугивания злых духов, снеговика украшали ожерельем из чеснока.
3. В 1861 году Ганс-Христиан Андерсен написал сказку «Снеговик». Собака рассказала снеговику о том, как приятно греться у печки. С тех пор у снеговика появилось желание – погреться у печки. Только весной, когда он растаял, появилось объяснение этому странному желанию – снеговик был укреплен на кочерге, вот она и скучала о своей родной печке.
4. В 1853 году Мэри Дилвин уз Уэльса сделала самую первую фотографию снеговика. Это фото сохранилось до настоящего времени, сейчас оно находится в Национальной библиотеке Уэльса.
2. В Скандинавии снеговики были ловушкой для злых духов, которые принимали их за людей и вселялись в них. А вот обратно выбраться не могли. В Норвегии снеговиков называли «белыми троллями». Пройти вечером мимо снеговика считалось дурным знаком, а смотреть на него в сумерках из окна было опасным делом. А в Румынии, для отпугивания злых духов, снеговика украшали ожерельем из чеснока.
3. В 1861 году Ганс-Христиан Андерсен написал сказку «Снеговик». Собака рассказала снеговику о том, как приятно греться у печки. С тех пор у снеговика появилось желание – погреться у печки. Только весной, когда он растаял, появилось объяснение этому странному желанию – снеговик был укреплен на кочерге, вот она и скучала о своей родной печке.
4. В 1853 году Мэри Дилвин уз Уэльса сделала самую первую фотографию снеговика. Это фото сохранилось до настоящего времени, сейчас оно находится в Национальной библиотеке Уэльса.
5. С 1818 года в швейцарском городе Цюрих проходит необычный фестиваль, название которого, в переводе на русский язык, означает – «шестизвонье». Праздник знаменует собой приход весны. Чучело снеговика, изготовленное из ткани и ваты, помещают на поленницу. Как только в церкви Святого Петра шесть раз прозвонят колокола – наступила весна. Поленницу, под которую заранее кладется небольшой заряд взрывчатки, поджигают. Считается, что чем быстрее сгорит чучело, тем более теплым и плодородным будет лето.
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6. Самый большой в мире снеговик слепили в 2008 году в городе Бетель (США). Его высота составила 37 метров, а на изготовление ушло 6 тысяч тонн снега. Строительство продолжалось целых 2 недели, использовалась даже тяжелая техника. Для Олимпии, так назвали снежную бабу, специально связали шарфик длиной 40 метров. А ресницы заменили лыжами.
7. В 1976 году на зимней Олимпиаде в Инсбруке впервые появился талисман – им стал снеговик с необычным именем – Олимпиямалд. Состоял он лишь из одного снежного кома, а нос имел традиционный – морковку.
8. А вот талисманом хоккейного турнира на приз газеты «Известия» Снеговик был более 20 лет – с 1971 по 1996 гг. Инициатором, как самого турнира, так и его символа, стал главный редактор газеты «Известия» Борис Федосов. С 1997 года спонсором становится пивоваренная компания «Балтика», а изображение снеговика уходит в прошлое.
9. Интересно, что в Румынии снеговиков принято украшать вязанками из чесночных головок. Такое украшение предназначено для отпугивания злых духов.
10. А вот самого маленького снеговика, размером только 10 микрометров (0,01 мм, создали учёные Национальной физической лаборатории Великобритании. Собрали из маленьких шариков, используемых для калибровки электронных микроскопов. А потом тончайшим ионным лучом на лице нарисовали глаза, нос и даже улыбку.
10. А вот самого маленького снеговика, размером только 10 микрометров (0,01 мм, создали учёные Национальной физической лаборатории Великобритании. Собрали из маленьких шариков, используемых для калибровки электронных микроскопов. А потом тончайшим ионным лучом на лице нарисовали глаза, нос и даже улыбку.
1. Довольно необычно используют фигуру снеговика в Цюрихе во время празднования прихода весны в третий понедельник апреля. Голову гигантского снеговика Burning of B??gg заполняют фейерверком и поджигают на радость детишек и взрослых. Большой бум слышен даже за пределами города.
12. Ведро на голову снеговика «одели» советские мультипликаторы в мультфильме про снеговика-почтальона в 1955 году.
14. А вы знаете что Всемирный День снеговика отмечают 18 января? Идея этого праздника пришла в голову Корнелиусу Гретцу из Германии, который 2008 году со своей трехтысячной коллекцией снеговиков попал в книгу рекордов Гиннеса. Кстати, выбор на 18 января пал не случайно. Ведь цифра 1 похожа на метлу, а 8 на самого снеговика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что то сразу в голове пронеслось, что у Хичкока или Лавкрафта там внутри была бы не кочерга