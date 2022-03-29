Что вы могли не знать о снеговике

1. В языческой Руси снежные бабы были не просто забавой. Наши предки были уверены в том, что метелями и снегопадами ведают духи, которых эти снежные изваяния могут утихомирить. Поэтому, в руки снеговику вставляли метлу, для того, чтобы, при необходимости, слетал на небо. Когда снеговик начинал таять, ему на ухо шептали желание, которое он мог «доставить» на небеса.



2. В Скандинавии снеговики были ловушкой для злых духов, которые принимали их за людей и вселялись в них. А вот обратно выбраться не могли. В Норвегии снеговиков называли «белыми троллями». Пройти вечером мимо снеговика считалось дурным знаком, а смотреть на него в сумерках из окна было опасным делом. А в Румынии, для отпугивания злых духов, снеговика украшали ожерельем из чеснока.



3. В 1861 году Ганс-Христиан Андерсен написал сказку «Снеговик». Собака рассказала снеговику о том, как приятно греться у печки. С тех пор у снеговика появилось желание – погреться у печки. Только весной, когда он растаял, появилось объяснение этому странному желанию – снеговик был укреплен на кочерге, вот она и скучала о своей родной печке.



4. В 1853 году Мэри Дилвин уз Уэльса сделала самую первую фотографию снеговика. Это фото сохранилось до настоящего времени, сейчас оно находится в Национальной библиотеке Уэльса.