Как русские открыли Антарктиду

20 сентября 1778 года на острове Эзель родился Фаддей Беллинсгаузен. Его детство прошло у моря, так что судьба была предначертана заранее. Он усиленно изучал морскую науку, затем стал делать карьеру: гардемарин, мичман, офицер - поднимался вверх, ступенька за ступенькой. В 103 году отправился в «кругосветку» под командованием Ивана Крузенштерна.

Но его главное плавание было впереди.