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Как русские открыли Антарктиду

Как русские открыли Антарктиду (5 фото)

Автор:
29 марта 2022 19:19
Сообщество : Истории
Метки: Кронштадт   антарктида   кругосветка   открытие   плавание   фаддей   
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В этом им помогли вино и кислая капуста.

20 сентября 1778 года на острове Эзель родился Фаддей Беллинсгаузен. Его детство прошло у моря, так что судьба была предначертана заранее. Он усиленно изучал морскую науку, затем стал делать карьеру: гардемарин, мичман, офицер - поднимался вверх, ступенька за ступенькой. В 103 году отправился в «кругосветку» под командованием Ивана Крузенштерна.

Но его главное плавание было впереди.

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В 1819 году Фаддея назначили руководителем экспедиции, целью которой было открытие Антарктиды. Ему выделили два судна: «Восток» - он должен был разбивать кромку льдов и прокладывать путь, и «Мирный» - капитаном этого судна назначили Михаила Лазарева. Трюмы кораблей под завязку забили припасами, отдельно закупили всё необходимое, чтобы не допустить вспышки цинги: кислая капуста, лимоны, сушёные и мочёные фрукты и овощи, хвойные экстракты и кора молодого кедра. Добавили к этому запасы продовольствия и вкатили несколько бочек рома и красного вина. Ром был нужен для «согрева», а вином планировали дезинфицировать питьевую воду.  На подготовку кораблей и сбор команды ушёл всего один месяц и 16 июля 1819 года они отплыли из Кронштадта.

Они прошли Копенгаген, Канарские острова, Рио-де-Жанейро. Потом отправились вдоль островов Южной Георгии и Земли Сандвича. Кстати она оказалась цепью островов, поэтому Фаддей дал им новое название - Сандвичевы острова. Дальше стоял сплошной лед. Беллинсгаузен решил идти вдоль его кромки.

16 января 1820 года моряки услышали крики пингвинов, а вокруг кораблей летали буревестники. Они об этом не знали, но тогда они находились в 20 километрах от нового материка. Дата и вошла в историю. Но ни в тот день, ни несколькими неделями позже, подойти к материку не получилось. Начались штормы и Беллинсгаузен решил на некоторое время отвести корабли в австралийский Порт-Джексон. Чтобы не терять время зря, Фаддей исследовал неизвестные острова Тихого океана. Он дал им имена Барклая де Толли, Ермолова, Раевского, Кутузова и других. Плюс открыл несколько островов недалеко от Таити и архипелага Фиджи. Этим он и занимался вплоть до сентября 1820 года, когда корабли вернулись в Порт-Джексон для подготовки к новому плаванию в Антарктиду.

11 ноября 1820 года Фаддей отплыл из Порт-Джексона и уже 18 января 1821-го уже официально открыл новую землю. Теперь на Земле не осталось неисследованных материков. Беллинсгаузен хотел продолжить экспедицию и дальше, исследовать новый материк как следует, но «Восток» получил повреждение и плавание пришлось прекратить. Обратный путь лежал через Рио-де-Жанейро, где корабль отремонтировали. А потом через Лиссабон Беллинсгаузен прибыл в Кронштадт.

Путешествие длилось 791 день, было пройдено 92 200 километров, открыта Антарктида и 29 островов. Команда впервые классифицировала льды Антарктики, описала климат материка и его акватории. Собрала уникальные ботанические, зоологические и этнографические коллекции.

После этой исторической экспедиции, Фаддей Беллинсгаузен продолжил службу Отечеству вплоть до 25 января 1852 года. У него была красавица жена и четверо дочерей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кронштадт   антарктида   кругосветка   открытие   плавание   фаддей   
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Владимир 2 часа назад
>> В 103 году отправился
В каком??
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Алексей Кравченко 3 минуты назад
А точно русские открыли? О существовании Антарктиды знали задолго до этой экспедиции. До берега они не дошли. Первым на берег Антарктиды высадились норвежцы или шведы (спорят до сих пор). Русские не открыли, а исследовали материк.
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6k
Думай о хорошем! Час назад
карта Оронтия Финея 1531 года
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August

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