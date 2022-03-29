Как погиб знаменитый комбат

Снимок сделал Макс Альперт - известный советский фотограф и военкор. Бой начался возле села Хорошего в Луганской области: Альперт увидел, как командир с пистолетом ТТ в руке поднял бойцов в атаку и успел сделать фото. Как его зовут он не знал.

Как только щёлкнул затвор фотоаппарата, осколок снаряда разбил объектив и Альперт даже не надеялся, что снимок удастся сохранить. Он залёг в окопе и услышал, как по цепи передали: «Комбата убили». Фотограф так и назвал свой снимок - Комбат.

Фото опубликовали почти во всех советских газетах, потом его перепечатывали и в иностранных, и везде герой проходил как «безымянный» комбат. Его личность установили лишь в 1970-х, когда за дело взялись журналисты «Комсомольской правды» и члены луганской областной молодежной организации «Молодогвардеец».