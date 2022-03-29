Как погиб знаменитый комбат

Фото этого героя Великой Отечественной облетело весь мир. Но вот его имя узнали гораздо позже.
Это фото известно многим - на нём комбат поднимает своих бойцов в атаку:
Долгие годы он оставался безымянным, кто-то даже думал, что фото постановочное. Но нет, запечатлён реальный бой: через несколько секунд комбат погибнет.
Снимок сделал Макс Альперт - известный советский фотограф и военкор. Бой начался возле села Хорошего в Луганской области: Альперт увидел, как командир с пистолетом ТТ в руке поднял бойцов в атаку и успел сделать фото. Как его зовут он не знал.
Как только щёлкнул затвор фотоаппарата, осколок снаряда разбил объектив и Альперт даже не надеялся, что снимок удастся сохранить. Он залёг в окопе и услышал, как по цепи передали: «Комбата убили». Фотограф так и назвал свой снимок - Комбат.
Фото опубликовали почти во всех советских газетах, потом его перепечатывали и в иностранных, и везде герой проходил как «безымянный» комбат. Его личность установили лишь в 1970-х, когда за дело взялись журналисты «Комсомольской правды» и члены луганской областной молодежной организации «Молодогвардеец».
Они выяснили, что это уроженец села Терсянка Вольнянского района Запорожской области, 36-летний Алексей Еременко. После его гибели жене отправили последнее письмо Алексея и вложили в конверт эту фотографию.
Потом снимок облетел весь мир и стал одним из символов Великой Победы.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Истории самых известных фото ХХ века: Комбат
- Три спортсмена, взявших "золото" благодаря благородству и человечности
- 15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил их в шедевральные снимки
- Арминий — национальный герой Германии
- Рентгеновские снимки, глядя на которые так и хочется воскликнуть: "Слава Богу, не мои!"
Понравилось16
И второе - Военно-политический состав (кроме состоящих слушателями в академиях, военных факультетах и военных школах), петличные эмблемы не носят. А на фото есть.
Т.е. - это младший лейтенант пехоты или погранвойск.