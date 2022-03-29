FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Истории 5189 постов • 1239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Как погиб знаменитый комбат

Как погиб знаменитый комбат (4 фото)

Автор:
29 марта 2022 15:20
Сообщество : Истории
Метки: Великая отечественая война   Герой   Макс Альперт   Победа   комбат   снимок   фото   
420
4

Фото этого героя Великой Отечественной облетело весь мир. Но вот его имя узнали гораздо позже.

Это фото известно многим - на нём комбат поднимает своих бойцов в атаку:

×
×

Долгие годы он оставался безымянным, кто-то даже думал, что фото постановочное. Но нет, запечатлён реальный бой: через несколько секунд комбат погибнет.

Снимок сделал Макс Альперт - известный советский фотограф и военкор. Бой начался возле села Хорошего в Луганской области: Альперт увидел, как командир с пистолетом ТТ в руке поднял бойцов в атаку и успел сделать фото. Как его зовут он не знал.

Как только щёлкнул затвор фотоаппарата, осколок снаряда разбил объектив и Альперт даже не надеялся, что снимок удастся сохранить. Он залёг в окопе и услышал, как по цепи передали: «Комбата убили». Фотограф так и назвал свой снимок - Комбат.

Фото опубликовали почти во всех советских газетах, потом его перепечатывали и в иностранных, и везде герой проходил как «безымянный» комбат. Его личность установили лишь в 1970-х, когда за дело взялись журналисты «Комсомольской правды» и члены луганской областной молодежной организации «Молодогвардеец».

Они выяснили, что это уроженец села Терсянка Вольнянского района Запорожской области, 36-летний Алексей Еременко. После его гибели жене отправили последнее письмо Алексея и вложили в конверт эту фотографию.

Потом снимок облетел весь мир и стал одним из символов Великой Победы.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Великая отечественая война   Герой   Макс Альперт   Победа   комбат   снимок   фото   
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
MatveiVainrub 38 минут назад
Настоящий Украинец !!! Героям Слава !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
А.Берестенко 22 минуты назад
Самое младшее звание политработника - младший политрук, знаки различия - два кубика в петлице.
И второе - Военно-политический состав (кроме состоящих слушателями в академиях, военных факультетах и военных школах), петличные эмблемы не носят. А на фото есть.
Т.е. - это младший лейтенант пехоты или погранвойск.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Hugo_RnD Полчаса назад
он был младшим политруком роты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110134



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тем временем о благородных каперах в России
1
86
Тем временем о благородных каперах в России
"Перевал Мурурин". Случай на БАМе
4
41
"Перевал Мурурин". Случай на БАМе
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Всё, дальше не поедем!
0
5
Авария дня. Всё, дальше не поедем!
Как в СССР из-за давки за жвачкой погибли десятки подростков
0
4
Как в СССР из-за давки за жвачкой погибли десятки подростков
Советский гений, разгадавший одну из основных загадок в истории Америки
Советский гений, разгадавший одну из основных загадок в истории Америки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А так можно было?
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#СССР#факты#аварии#фотографии#животные#Еда#авто аварии#фильм
#Юмор#интересно#люди#подборка#дтп#шоу бизнес#Ynews#забавно#драка#красота
#прикол#история#Приколы#интересное#картинки#страна#Украина#кино#Девушка#Рецепт

На что жалуетесь?

Вернуться