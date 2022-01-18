Рентгеновские снимки, глядя на которые так и хочется воскликнуть: "Слава Богу, не мои!"

Нам нередко приходится подвергаться излучению, чтобы сделать снимки, и наконец выяснить, что с нами все в порядке. Или нет. В любом случае через это проходят как маленькие дети, взрослые, так и животные. Очередная подборка рентгеновских снимков, которые интересно рассматривать лишь потому, что они не НАШИ.