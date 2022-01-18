Рентгеновские снимки, глядя на которые так и хочется воскликнуть: "Слава Богу, не мои!"

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Нам нередко приходится подвергаться излучению, чтобы сделать снимки, и наконец выяснить, что с нами все в порядке. Или нет. В любом случае через это проходят как маленькие дети, взрослые, так и животные. Очередная подборка рентгеновских снимков, которые интересно рассматривать лишь потому, что они не НАШИ.
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А вы последний раз когда делали снимок?
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Особенно когда прибор заглючил и медсестры забегали нервные ..
Ну ничего живой !!!!
Года два назад. Но снимок зачастую не нужен, достаточно просто посмотреть врачу на мониторе.
ЗЫ. Понравились шурупы насквозь в берцовой.
ЗЫЫ. Бедро слева. Медики автоматом это видят, у меня даже иногда сложности с групповыми фото, типа "ХХХ второй слева"... а вот обычным юзерам сложнее, им бедро справа...