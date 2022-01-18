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Рентгеновские снимки, глядя на которые так и хочется воскликнуть: "Слава Богу, не мои!"

Рентгеновские снимки, глядя на которые так и хочется воскликнуть: "Слава Богу, не мои!" (15 фото)

Автор:
18 января 2022 19:41
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: МРТ   рентген   рентгеновский снимок   снимок   узи   фото   
825
15

Нам нередко приходится подвергаться излучению, чтобы сделать снимки, и наконец выяснить, что с нами все в порядке. Или нет. В любом случае через это проходят как маленькие дети, взрослые, так и животные. Очередная подборка рентгеновских снимков, которые интересно рассматривать лишь потому, что они не НАШИ.

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А вы последний раз когда делали снимок?


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Метки: МРТ   рентген   рентгеновский снимок   снимок   узи   фото   
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67k
Viktor Полчаса назад
А такой?

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782
Mixan 12 минут назад
У меня в сердце что то там поставили распорку ...Видео есть хе хе ..Но смотреть страшновато ,когда тебе это все ставят и ты смотришь на монитор ..Жуть страшно и страх не внешний ,а именно изнутри ..
Особенно когда прибор заглючил и медсестры забегали нервные ..
Ну ничего живой !!!!
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8k
Мистер Фикс 13 минут назад
Вот тут с суставами покруче


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3k
A 21 минуту назад
Куда же он её засунул ????
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16k
Corvus Corax Полчаса назад
"А вы последний раз когда делали снимок?"
Года два назад. Но снимок зачастую не нужен, достаточно просто посмотреть врачу на мониторе.
ЗЫ. Понравились шурупы насквозь в берцовой.
ЗЫЫ. Бедро слева. Медики автоматом это видят, у меня даже иногда сложности с групповыми фото, типа "ХХХ второй слева"... а вот обычным юзерам сложнее, им бедро справа...
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14k
Nikita Полчаса назад
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6
Чурчхела Полчаса назад
Ну спасибо, блин, огромое, сел пойжинать...
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