Могучие пейзажи Русского Севера: Юрий Васендин

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Васендин Юрий Дмитриевич родился 18 марта 1958 года в Архангельске. Любовь к живописи проявил с детства. В 1975 году окончил Архангельскую художественную школу. Среди выпускников выделялся мастерством, глубокой проникновенностью в формы и цветовые гаммы натюрмортов, живописностью этюдов и скрупулезностью портретного сходства.
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Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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