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Могучие пейзажи Русского Севера: Юрий Васендин

Могучие пейзажи Русского Севера: Юрий Васендин (22 фото)

Автор:
27 марта 2022 22:10
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
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Васендин Юрий Дмитриевич родился 18 марта 1958 года в Архангельске. Любовь к живописи проявил с детства. В 1975 году окончил Архангельскую художественную школу. Среди выпускников выделялся мастерством, глубокой проникновенностью в формы и цветовые гаммы натюрмортов, живописностью этюдов и скрупулезностью портретного сходства.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
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