Могучие пейзажи Русского Севера: Юрий Васендин

Васендин Юрий Дмитриевич родился 18 марта 1958 года в Архангельске. Любовь к живописи проявил с детства. В 1975 году окончил Архангельскую художественную школу. Среди выпускников выделялся мастерством, глубокой проникновенностью в формы и цветовые гаммы натюрмортов, живописностью этюдов и скрупулезностью портретного сходства.

Приятного просмотра!

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