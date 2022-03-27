Калейдоскоп позитива. Выпуск 100 !!!

По многочисленным просьбам оставляю место под комменты, знаю будет много минусов, но просьбы фишкян для меня святое!
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Шалаш в детстве - это святое!
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)) явно аист из Прибалтики...
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Авторский пост
АНТИФИШКИ
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