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Калейдоскоп позитива. Выпуск 100 !!!

Калейдоскоп позитива. Выпуск 100 !!! (33 фото)

Автор:
27 марта 2022 15:29
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   сатира   
1256
33
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.
По многочисленным просьбам оставляю место под комменты, знаю будет много минусов, но просьбы фишкян для меня святое!
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55  комментариев
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16k
Alex ASK Час назад
Комментарий к фото
Пусть порадуется, что не в Аушвице в 45-м
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9k
Васильевна Минуту назад
Комментарий к фото
Чем-то на сервала смахивает.
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239
Sergey Минуту назад
Комментарий к фото
Ни фига! Это ощущение страха и ужаса - эмоциональная реакция. И она далеко не всегда приводит к просыпанию. В отличии, например, от миоклонии (вздрагивания). Так что неэффективное средство пробуждения, однако...
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239
Sergey 7 минут назад
Комментарий к фото
Так! Мужики! Не палите, пока марафет не навел!
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8k
Василенко Татьяна 12 минут назад
Комментарий к фото
Откровенно говоря, уродец... Такое впечатление, что лиса подгульнула ни то с косУлей(ем), ни то с лосем...
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239
Sergey 13 минут назад
Комментарий к фото
Вырастет из сына свин
Если сын - свиненыш!
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8k
Василенко Татьяна 15 минут назад
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Мне кажется, фотошоп...
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93
Darkwing Duck Василенко Татьяна 13 секунд назад
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Так и есть. Как минимум "хвост" этой "собаки" взят из середины тела, найти несложно. Что ещё подправлено, остаётся только догадываться.
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2k
АлексЮстасу 17 минут назад
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Правда - она всегда правда. Она не может быть мокрой.
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2k
АлексЮстасу 18 минут назад
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Ох уж эти фотожоперы...
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1k
!ГЕНнадий 21 минуту назад
С юбилеем тебя (ну, и нас)
Жги ышо - мы готовы :)))
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