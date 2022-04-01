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15 человек, которым позарез нужно выяснить , что это за штуковины

15 человек, которым позарез нужно выяснить , что это за штуковины (15 фото)

Автор:
01 апреля 2022 23:10
Сообщество : Факты
Метки: Выяснить   Позарез   Предметы   штуковины   
1687
15
Каждый, кто нашел необычный объект и не мог понять для чего он нужен, точно знает, что чувствовали люди из этой подборки. Некоторые из них годами хранили эти вещи, надеясь узнать, что они собой представляют, пока им не помогли знатоки из Интернета.
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Источник:

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Метки: Выяснить   Позарез   Предметы   штуковины   
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3  комментария
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Taras Kozalupko 2 часа назад
Сто раз видел эту хрень на фишках, решил найти, как работает.
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