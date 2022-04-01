15 человек, которым позарез нужно выяснить , что это за штуковины

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Каждый, кто нашел необычный объект и не мог понять для чего он нужен, точно знает, что чувствовали люди из этой подборки. Некоторые из них годами хранили эти вещи, надеясь узнать, что они собой представляют, пока им не помогли знатоки из Интернета.
Этот предмет сделан из дерева, ручной работы, длина 20 см, но я понятия не имею, что это такое?
Это двойная ложка — символ гостеприимства в традиционном африканском искусстве. Он представляет две противоположные вселенные.
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Непонятный замок
Это устройство для блокировки оборудования. Его помещают на выключатель во время ремонта, чтобы кто-то случайно не нажал на рычаг.
Странные металлические боты
Это специальные ботинки для работы в грязи или на песчаных участках.
100 квадратов с различными узорами и цветами. Никакие шаблоны не кажутся одинаковыми
Диаграмма факторизации.
Резное дерево с кольцами вокруг него. Кольца не отрываются
Это венчик для взбивания горячего шоколада. Известный как молинилло.
Это заблокированный воротами доступ к некоторым вышкам сотовой связи. Почему так много замков?
Это ворота общего доступа. Вы можете открыть ворота, если у вас есть 1 ключ, который подходит к одному из замков. Это необходимо, когда ключи принадлежат разным людям или организациям.
Кресло с очень длинными подлокотниками
Это похоже на стул плантатора. Спинка наклонена и можно дать отдых уставшим ногам.
У кого-нибудь есть идея, почему эта посудина имеет такую уникальную форму?
Это портативный мужской писсуар для лежачих пациентов.
Маленький старинный керамический контейнер с пробкой, кажется 1940-х годов
Это контейнер для соевого соуса. Также называется Хе-чан. Находка для коллекционеров!
Источник:
АНТИФИШКИ
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