15 человек, которым позарез нужно выяснить , что это за штуковины

Каждый, кто нашел необычный объект и не мог понять для чего он нужен, точно знает, что чувствовали люди из этой подборки. Некоторые из них годами хранили эти вещи, надеясь узнать, что они собой представляют, пока им не помогли знатоки из Интернета.

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Этот предмет сделан из дерева, ручной работы, длина 20 см, но я понятия не имею, что это такое? 0 Источник: Это двойная ложка — символ гостеприимства в традиционном африканском искусстве. Он представляет две противоположные вселенные.

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Непонятный замок 0 Источник: Это устройство для блокировки оборудования. Его помещают на выключатель во время ремонта, чтобы кто-то случайно не нажал на рычаг.

Странные металлические боты 0 Источник: Это специальные ботинки для работы в грязи или на песчаных участках.

100 квадратов с различными узорами и цветами. Никакие шаблоны не кажутся одинаковыми 0 Источник: Диаграмма факторизации.

Резное дерево с кольцами вокруг него. Кольца не отрываются 0 Источник: Это венчик для взбивания горячего шоколада. Известный как молинилло.

Это заблокированный воротами доступ к некоторым вышкам сотовой связи. Почему так много замков? 0 Источник: Это ворота общего доступа. Вы можете открыть ворота, если у вас есть 1 ключ, который подходит к одному из замков. Это необходимо, когда ключи принадлежат разным людям или организациям.

Кресло с очень длинными подлокотниками 0 Источник: Это похоже на стул плантатора. Спинка наклонена и можно дать отдых уставшим ногам.

Что это? 0 Источник: Это старинный обогреватель.

У кого-нибудь есть идея, почему эта посудина имеет такую уникальную форму? 0 Источник: Это портативный мужской писсуар для лежачих пациентов.

Это было найдено со старыми инструментами 0 Источник: Приспособление для переноски книг.

Это табличка с цифрами написанными на ней 0 Источник: Магический арифметический квадрат.

Маленький старинный керамический контейнер с пробкой, кажется 1940-х годов 0 Источник: Это контейнер для соевого соуса. Также называется Хе-чан. Находка для коллекционеров!

Набор непонятных предметов 0 Источник: Ареометр, обычно используемый для измерения плотности воды,