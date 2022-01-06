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15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в невероятные произведения

15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в невероятные произведения (16 фото)

Автор:
06 января 2022 22:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Предметы   дизайнеры   искусство   обычные   произведения   творчество   
2026
16
Талантливые художники, творения которых вы увидите в этом посте, смогли использовать своё воображение для создания уникальных произведений. Смесь изобретательности и творчества помогли им придумать по-настоящему редкие экземпляры, посмотрите.
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Метки: Предметы   дизайнеры   искусство   обычные   произведения   творчество   
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3  комментария
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31k
Седой 2 часа назад
Только стол с волной заинтересовал, остальное так себе дизайн, кое что даже я бы сказал бяка, например эту раковину заставлять мыть этого дизайнера...
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Геральт 15 минут назад
Не всё однозначно.
Есть интересные вещи (2-3), а есть ....
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5k
samsr Час назад
Красиво и непрактично
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