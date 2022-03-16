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Легенда о Прометее под другим углом

Легенда о Прометее под другим углом (5 фото)

Автор:
16 марта 2022 13:02
Сообщество : Истории
Метки: альтернатива   жертвоприношение   зевс   миф   наказание   огонь   олимп   прометей   
1398
5

Историю о том, как близкий родственник Зевса, отринув все существовавшие законы и рискнув собой, подарил примитивному племени людишек огонь, многие знают ещё со школы. Но Прометей все же был не так прост и однозначен, как созданный в греческих мифах образ этого титана.

Итак, случилось как-то в Меконе собрание людей и богов. На повестке дня стоял вопрос о разделении жертв между первыми и вторыми. Прометей зарезал крупного быка, быстро его освежевал и разделал. И сложил результаты труда в две груды: в первую отправилась основная часть мяса и жира, а во вторую почти что добела отполированные кости. Прометей предложил Зевсу сделать выбор. Но тот не просто так занимал пост верховного бога и трюк родича раскусил и выбрал кости. Но злобу на людишек и самого Прометея затаил и при случае отомстил.


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Здесь важно немного абстрагироваться от божественных разборок и обратиться к самой сути первого зафиксированного жертвоприношения. Ведь теперь на законных основаниях, не страшась гнева богов, можно было наслаждаться жареным мясом. Да еще и десятину им отдавать безболезненно, рассчитывая на всяческое благоволение и прочие плюшки с их стороны.


Но Зевс, как уже было сказано, финт раскусил и огонь для жарки у людей отобрал. То есть цепочка люди/боги разорвалась. Всем плохо: боги не получают своей доли благодати, человечество во тьме планомерно возвращается в животное состояние. Титан изворачивается, аккуратно уводит божественную искру и дарит её людям. За что и получает логичное и справедливое наказание: скала, орёл, печень, вечные муки. Пока однажды Геракл не выступил орудием прощения и не освободил мученика.


Так за что же, по сути, пострадал Прометей? Вероятно, что Зевса, хоть он и принадлежал к новой формации богов, разозлил возможный альянс титана и смертных, которым надо было сидеть тихо и не высовываться.


Что интересно, акцент на наказание и муки за помощь человечеству у самих греков не делается, как в адаптированной общепринятой версии. К примеру, пифагорейцы – представители распространенного философского течения во главу угла ставили страшный грех человечества – обман богов. А Эсхил восхвалял благородство верховного бога, поскольку Зевс обоснованно наказал Прометея за проступок. В результате правитель Олимпа действительно проявил великодушие и, использовав Геракла как орудие освобождения, помирился с титаном. А на земле установилась благодать, которую Прометей подарил людям, рискнув ради этого всем, что имел.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: альтернатива   жертвоприношение   зевс   миф   наказание   огонь   олимп   прометей   
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9  комментариев
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6k
Максим 3 часа назад
То есть Зевс такой справедливый красавец, обманутый людьми?) Вместо того, что бы спросить совета у своей второй жены - богини справедливости Фемиды, он решил наказать человечество. Попутно превращая Ио в корову, а себя в быка, что бы поиметь её?) А про лебедя я вообще молчу!
Странный он был. Не наш (с)
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12k
Элитный тигр 2 часа назад
Но Прометей все же был не так прост и однозначен, как созданный в греческих мифах образ этого титана.(с)
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То есть автор сейчас создал совершенно новый миф про Прометея?
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21k
hebpat 2 часа назад
печень у него отрастала, - первая легенда о регенерации
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19k
Serg2001 2 часа назад
"А что произошло с Прометеем потом? Как, почему мог потонуть в тумане, исчезнуть из памяти его образ и все, что случилось с ним в дальнейшем?! Прометей был величайшим благодетелем человечества. Так почему же в античном мире не назвали по нему ни единой звезды (орел, что клевал ему печень, заслужил эту честь!), почему нет ни храма, ни хотя бы жертвенника или источника, рощи, посвященных его памяти? А между тем огромное звездное небо полным-полно совсем незначительными подчас персонажами мифологии и легенд, некоторым же звездам и вовсе достались названия тех или иных предметов обихода" (с) Лайош Мештерхази "Загадка Прометея".

Рекомендую почитать. Занятная книга.
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6k
Борис Карабанов 3 часа назад
"Но Зевс, как уже было сказано, огонь для жарки у людей отобрал."(с)
Хм... Так вот, когда это всё началось. Так бы сразу и сказали, а то начали эту бодягу: "не ближе 5 метров от строений, не ближе 30 метров от травы, не ближе 10 километров от леса, не дальше 1 метра от воды...". Понятненько.
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27k
lem02 3 часа назад
Второго января орел выклевывал у него печень, но третьего января у него вырастала печень новая. Здоровая...
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