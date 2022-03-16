Легенда о Прометее под другим углом

Историю о том, как близкий родственник Зевса, отринув все существовавшие законы и рискнув собой, подарил примитивному племени людишек огонь, многие знают ещё со школы. Но Прометей все же был не так прост и однозначен, как созданный в греческих мифах образ этого титана.
Итак, случилось как-то в Меконе собрание людей и богов. На повестке дня стоял вопрос о разделении жертв между первыми и вторыми. Прометей зарезал крупного быка, быстро его освежевал и разделал. И сложил результаты труда в две груды: в первую отправилась основная часть мяса и жира, а во вторую почти что добела отполированные кости. Прометей предложил Зевсу сделать выбор. Но тот не просто так занимал пост верховного бога и трюк родича раскусил и выбрал кости. Но злобу на людишек и самого Прометея затаил и при случае отомстил.
Здесь важно немного абстрагироваться от божественных разборок и обратиться к самой сути первого зафиксированного жертвоприношения. Ведь теперь на законных основаниях, не страшась гнева богов, можно было наслаждаться жареным мясом. Да еще и десятину им отдавать безболезненно, рассчитывая на всяческое благоволение и прочие плюшки с их стороны.
Но Зевс, как уже было сказано, финт раскусил и огонь для жарки у людей отобрал. То есть цепочка люди/боги разорвалась. Всем плохо: боги не получают своей доли благодати, человечество во тьме планомерно возвращается в животное состояние. Титан изворачивается, аккуратно уводит божественную искру и дарит её людям. За что и получает логичное и справедливое наказание: скала, орёл, печень, вечные муки. Пока однажды Геракл не выступил орудием прощения и не освободил мученика.
Так за что же, по сути, пострадал Прометей? Вероятно, что Зевса, хоть он и принадлежал к новой формации богов, разозлил возможный альянс титана и смертных, которым надо было сидеть тихо и не высовываться.
Что интересно, акцент на наказание и муки за помощь человечеству у самих греков не делается, как в адаптированной общепринятой версии. К примеру, пифагорейцы – представители распространенного философского течения во главу угла ставили страшный грех человечества – обман богов. А Эсхил восхвалял благородство верховного бога, поскольку Зевс обоснованно наказал Прометея за проступок. В результате правитель Олимпа действительно проявил великодушие и, использовав Геракла как орудие освобождения, помирился с титаном. А на земле установилась благодать, которую Прометей подарил людям, рискнув ради этого всем, что имел.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Странный он был. Не наш (с)
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То есть автор сейчас создал совершенно новый миф про Прометея?
Рекомендую почитать. Занятная книга.
Хм... Так вот, когда это всё началось. Так бы сразу и сказали, а то начали эту бодягу: "не ближе 5 метров от строений, не ближе 30 метров от травы, не ближе 10 километров от леса, не дальше 1 метра от воды...". Понятненько.