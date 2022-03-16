Легенда о Прометее под другим углом

Итак, случилось как-то в Меконе собрание людей и богов. На повестке дня стоял вопрос о разделении жертв между первыми и вторыми. Прометей зарезал крупного быка, быстро его освежевал и разделал. И сложил результаты труда в две груды: в первую отправилась основная часть мяса и жира, а во вторую почти что добела отполированные кости. Прометей предложил Зевсу сделать выбор. Но тот не просто так занимал пост верховного бога и трюк родича раскусил и выбрал кости. Но злобу на людишек и самого Прометея затаил и при случае отомстил.