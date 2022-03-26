Животные на службе в Красной Армии: как верблюды Машка и Мишка до Берлина дошли

С началом Великой Отечественной войны Красная армия стала активно использовать животных в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Речь конечно не про лошадей, которые из покон веков были на службе у человека.
В одной из своих предыдущих статей я уже писал про собак-истребителей танков, с помощью которых в Сталинграде было подорвано около 180 единиц немецкой техники.
Но были на службе в Красной армии и более экзотические животные, такие например как верблюды.
Впервые верблюдов «призвали на службу» в 1942 году, как раз в то время, когда немцы неумолимо двигались к Сталинграду. Техники и лошадей не хватало, вот и решили использовать труд верблюдов в войсках для подвоза горючего, боеприпасов и продуктов.
Вот что рассказывал красноармеец Малых Н.И.
«Вот верблюд тянет походную кухню. Из трубы кухни вьется дымок, варится каша, которую так ждет наступающая впереди пехота. И вдруг воздушный налет. Фашистские стервятники утюжат нас прямо по головам. Кругом разрывы бомб. Ну, а верблюды? Они уже попадали в подобные переделки, и по команде ездовых и кухня, и бестарки галопом мчатся в сторону от дороги, где верблюды ложатся на землю, укрываясь от разрывов бомб. Наверное, это им должно напоминать жизнь в пустыне, где они сталкивались с песчаными бурями. Поэтому они закрывали глаза, вытягивали ноздри, чтобы пыль разрывов не мешала им дышать.
Но вот кончился налет… Наши верблюды поднимаются и продолжают свой тяжелый путь.
И надо сказать, что эти вьючные животные просто прекрасно справлялись со своими обязанности.
Верблюд - животное неприхотливое к воде и еде, и к тому же сильное и выносливое. Телегу с провиантом или важным грузом может протащить там, где трактор или тягач не пройдет, застрянет.
А уж про пушки и речи нет. Упряжка из двух верблюдов, в отличие от лошадей, могла легко тащить любое орудие. Два верблюда вполне заменяли 3-4 лошади.
Впервые верблюды появились в 902-ом стрелковом полку 284 стрелковой дивизии, которая была сформирована в Астрахани.
Среди огромного количества этих добродушных животных особо выделялись Машка и Мишка, которые попали под начало сержанта Григория Нестерова. Мишка был большим и невозмутимым, а Машка агрессивной и своенравной, но в одной упряжке они превращались в мощный и сильный тягач.
Первое свое боевое крещение Машка и Мишка получили в декабре 1942 на берегах Маныча, когда артиллерийская колонна попал под обстрел танков Манштейна. Почти все животные тогда были перебиты, а вот Машке и Мишке повезло, они остались живы.
После этого были форсирование Днепра, освобождение Одессы, бои за Бухарест, форсирование Одера, сражение в Восточной Пруссии.
Так вот и дошли сержант Нестеров и верблюды Машка и Мишка с пушкой Зис-3 до самого Берлина.
Согласно полковому рапорту, боевой расчёт, в составе которого были старший сержант Нестеров, наводчик Кармалюк и Машка с Мишкой, дал один из первых залпов по Рейхстагу.
После войны Машку и Мишку отправили в Московский зоопарк на заслуженную пенсию.
ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК!
Авторский пост
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе
- Слоны во время войны: как они помогали солдатам
- Верблюдов из-за ботокса дисквалифицировали на конкурсе красоты в Саудовской Аравии
- Вместе весело шагать: Верблюд, корова и осел бродили по канзасской дороге
- Какую роль сыграли животные в Первой мировой войне
Понравилось10