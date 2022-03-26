Животные на службе в Красной Армии: как верблюды Машка и Мишка до Берлина дошли

Впервые верблюдов «призвали на службу» в 1942 году, как раз в то время, когда немцы неумолимо двигались к Сталинграду. Техники и лошадей не хватало, вот и решили использовать труд верблюдов в войсках для подвоза горючего, боеприпасов и продуктов.

Вот что рассказывал красноармеец Малых Н.И.

«Вот верблюд тянет походную кухню. Из трубы кухни вьется дымок, варится каша, которую так ждет наступающая впереди пехота. И вдруг воздушный налет. Фашистские стервятники утюжат нас прямо по головам. Кругом разрывы бомб. Ну, а верблюды? Они уже попадали в подобные переделки, и по команде ездовых и кухня, и бестарки галопом мчатся в сторону от дороги, где верблюды ложатся на землю, укрываясь от разрывов бомб. Наверное, это им должно напоминать жизнь в пустыне, где они сталкивались с песчаными бурями. Поэтому они закрывали глаза, вытягивали ноздри, чтобы пыль разрывов не мешала им дышать.

Но вот кончился налет… Наши верблюды поднимаются и продолжают свой тяжелый путь.

И надо сказать, что эти вьючные животные просто прекрасно справлялись со своими обязанности.

Верблюд - животное неприхотливое к воде и еде, и к тому же сильное и выносливое. Телегу с провиантом или важным грузом может протащить там, где трактор или тягач не пройдет, застрянет.