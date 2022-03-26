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Животные на службе в Красной Армии: как верблюды Машка и Мишка до Берлина дошли

Животные на службе в Красной Армии: как верблюды Машка и Мишка до Берлина дошли (4 фото)

Автор:
26 марта 2022 08:31
Метки: Великая Отечественная война   боевые верблюды   верблюды   война   животные   
94
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С началом Великой Отечественной войны Красная армия стала активно использовать животных в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Речь конечно не про лошадей, которые из покон веков были на службе у человека.

В одной из своих предыдущих статей я уже писал про собак-истребителей танков, с помощью которых в Сталинграде было подорвано около 180 единиц немецкой техники.

Но были на службе в Красной армии и более экзотические животные, такие например как верблюды.

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Впервые верблюдов «призвали на службу» в 1942 году, как раз в то время, когда немцы неумолимо двигались к Сталинграду. Техники и лошадей не хватало, вот и решили использовать труд верблюдов в войсках для подвоза горючего, боеприпасов и продуктов.

Вот что рассказывал красноармеец Малых Н.И.

«Вот верблюд тянет походную кухню. Из трубы кухни вьется дымок, варится каша, которую так ждет наступающая впереди пехота. И вдруг воздушный налет. Фашистские стервятники утюжат нас прямо по головам. Кругом разрывы бомб. Ну, а верблюды? Они уже попадали в подобные переделки, и по команде ездовых и кухня, и бестарки галопом мчатся в сторону от дороги, где верблюды ложатся на землю, укрываясь от разрывов бомб. Наверное, это им должно напоминать жизнь в пустыне, где они сталкивались с песчаными бурями. Поэтому они закрывали глаза, вытягивали ноздри, чтобы пыль разрывов не мешала им дышать.

Но вот кончился налет… Наши верблюды поднимаются и продолжают свой тяжелый путь.

И надо сказать, что эти вьючные животные просто прекрасно справлялись со своими обязанности.

Верблюд - животное неприхотливое к воде и еде, и к тому же сильное и выносливое. Телегу с провиантом или важным грузом может протащить там, где трактор или тягач не пройдет, застрянет.


А уж про пушки и речи нет. Упряжка из двух верблюдов, в отличие от лошадей, могла легко тащить любое орудие. Два верблюда вполне заменяли 3-4 лошади.

Впервые верблюды появились в 902-ом стрелковом полку 284 стрелковой дивизии, которая была сформирована в Астрахани.


Среди огромного количества этих добродушных животных особо выделялись Машка и Мишка, которые попали под начало сержанта Григория Нестерова. Мишка был большим и невозмутимым, а Машка агрессивной и своенравной, но в одной упряжке они превращались в мощный и сильный тягач.

Первое свое боевое крещение Машка и Мишка получили в декабре 1942 на берегах Маныча, когда артиллерийская колонна попал под обстрел танков Манштейна. Почти все животные тогда были перебиты, а вот Машке и Мишке повезло, они остались живы.


После этого были форсирование Днепра, освобождение Одессы, бои за Бухарест, форсирование Одера, сражение в Восточной Пруссии.


Так вот и дошли сержант Нестеров и верблюды Машка и Мишка с пушкой Зис-3 до самого Берлина.

Согласно полковому рапорту, боевой расчёт, в составе которого были старший сержант Нестеров, наводчик Кармалюк и Машка с Мишкой, дал один из первых залпов по Рейхстагу.


После войны Машку и Мишку отправили в Московский зоопарк на заслуженную пенсию.


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Метки: Великая Отечественная война   боевые верблюды   верблюды   война   животные   
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2  комментария
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62k
Андрей 37 минут назад
Глаза резануло "из покон веков". Может всё-таки "испокон веков"? А так да, кто в школе не читал про Машку и Мишку, тому будет интересно.
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5k
hhwost 12 минут назад
так-то гужевой транспорт был чуть ли не основным на ВМВ, всё тыловое снабжение на нём работало. ну разве кроме амеров. на чём бы не ехать - всё лучше чем пешком. и проходимость у гужевого повыше, что для войны существенно весьма.
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