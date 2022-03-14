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Где сейчас живут потомки советских вождей?

Где сейчас живут потомки советских вождей? (9 фото)

Автор:
14 марта 2022 15:39
Сообщество : Истории
Метки: США   Хрущев   брежнев   генсек   горбачев   потомки   сталин   
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Как выглядят и где обитают наследники дела Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева и Горбачёва.

У Владимира Ильича Ленина детей не было. Зато они были у его младшего брата - Дмитрия Ильича Ульянова. Его потомки тихо и мирно живут в Москве и работают в сфере IT:

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У Иосифа Виссарионовича Сталина было несколько детей: Яков, Василий и Светлана. От Якова остался сын - Виссарион Евгеньевич Джугашвили, в последнее время живёт в США, а его дети - в Тбилиси. Никто из них не отрёкся от своего знаменитого предка.

У Василия Сталина была бурная личная жизнь: четыре раза был женат, оставид четверых детей. Самый известный из них - Александр Бурдонский, режиссёр, народный артист России.

Со Светланой дело обстоит сложнее: в 1967 году она была в командировке в Дели. Там обратилась в посольство в США и попросила убежища. Потом осела в США. После первого “хайпа” - ещё бы, приехала родная дочь некогда всесильного вождя народов - она быстро поняла, что никому там не нужна. Стала что-то придумывать, крутиться… в итоге написала довольно мерзкую книжку “Двадцать писем к другу”, и закончила жизнь в доме престарелых. После неё осталась дочь - теперь полюбуйтесь на внучку Сталина, она тоже живёт в США.

Внучка Никиты Сергеевича Хрущёва живёт в Америке. Нина построила неплохую карьеру, она профессор кафедры международных отношений New school  в Нью-Йорке.

У Леонида Ильича Брежнева осталось много потомков. Пожалуй, самая “известная” - Галина Филиппова, дочь скандально знаменитой Галины Брежневой. Она недалеко ушла от своей матери - много лет пила, сидела в дурдоме. Потом остепенилась, перебралась в Звенигород и теперь изредка появляется на ТВ с рассказами о своём знаменитом предке.

У печально известного Горбачёва есть одна дочь. Она уже десять лет как живёт в Германии. Туда же перебралась и внучка бывшего генсека.

Сам же Горбачёв в последнее время жалуется, что родные его не навещают и даже звонят не часто.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   Хрущев   брежнев   генсек   горбачев   потомки   сталин   
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4  комментария
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Максим 3 часа назад
"От Якова остался сын - Виссарион Евгеньевич Джугашвили".
На самом деле от Якова остался сын Евгений Яковлевич, а вот уже его сын Виссарион Евгеньевич. Так что не сын, а внук.
Пы.Сы. У Виссариона тоже есть сын, которого он назвал Иосифом.
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7k
Фobosgrunt 2 часа назад
Какие же это вожди. Вожди были у индейцев, Сидящий Бык, Оцеола, Джеронимо, Соколиный глаз.
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