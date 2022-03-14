Где сейчас живут потомки советских вождей?

Как выглядят и где обитают наследники дела Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева и Горбачёва.
У Владимира Ильича Ленина детей не было. Зато они были у его младшего брата - Дмитрия Ильича Ульянова. Его потомки тихо и мирно живут в Москве и работают в сфере IT:
У Иосифа Виссарионовича Сталина было несколько детей: Яков, Василий и Светлана. От Якова остался сын - Виссарион Евгеньевич Джугашвили, в последнее время живёт в США, а его дети - в Тбилиси. Никто из них не отрёкся от своего знаменитого предка.
У Василия Сталина была бурная личная жизнь: четыре раза был женат, оставид четверых детей. Самый известный из них - Александр Бурдонский, режиссёр, народный артист России.
Со Светланой дело обстоит сложнее: в 1967 году она была в командировке в Дели. Там обратилась в посольство в США и попросила убежища. Потом осела в США. После первого “хайпа” - ещё бы, приехала родная дочь некогда всесильного вождя народов - она быстро поняла, что никому там не нужна. Стала что-то придумывать, крутиться… в итоге написала довольно мерзкую книжку “Двадцать писем к другу”, и закончила жизнь в доме престарелых. После неё осталась дочь - теперь полюбуйтесь на внучку Сталина, она тоже живёт в США.
Внучка Никиты Сергеевича Хрущёва живёт в Америке. Нина построила неплохую карьеру, она профессор кафедры международных отношений New school в Нью-Йорке.
У Леонида Ильича Брежнева осталось много потомков. Пожалуй, самая “известная” - Галина Филиппова, дочь скандально знаменитой Галины Брежневой. Она недалеко ушла от своей матери - много лет пила, сидела в дурдоме. Потом остепенилась, перебралась в Звенигород и теперь изредка появляется на ТВ с рассказами о своём знаменитом предке.
У печально известного Горбачёва есть одна дочь. Она уже десять лет как живёт в Германии. Туда же перебралась и внучка бывшего генсека.
Сам же Горбачёв в последнее время жалуется, что родные его не навещают и даже звонят не часто.
Источник:
АНТИФИШКИ
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На самом деле от Якова остался сын Евгений Яковлевич, а вот уже его сын Виссарион Евгеньевич. Так что не сын, а внук.
Пы.Сы. У Виссариона тоже есть сын, которого он назвал Иосифом.