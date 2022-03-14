Где сейчас живут потомки советских вождей?

Со Светланой дело обстоит сложнее: в 1967 году она была в командировке в Дели. Там обратилась в посольство в США и попросила убежища. Потом осела в США. После первого “хайпа” - ещё бы, приехала родная дочь некогда всесильного вождя народов - она быстро поняла, что никому там не нужна. Стала что-то придумывать, крутиться… в итоге написала довольно мерзкую книжку “Двадцать писем к другу”, и закончила жизнь в доме престарелых. После неё осталась дочь - теперь полюбуйтесь на внучку Сталина, она тоже живёт в США.