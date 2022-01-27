Будешь учиться плохо в школе – сыграешь проститутку в фильме Балабанова: история жизни Дарьи (Мерилин) Юргенс

Актрисе кино и театра Дарье Юргенс недавно исполнилось 54 года. Играть Дарья исполнила практически с рождения. Закутанная в пеленки с соской, она сыграла в одном из спектаклей своей матери народной артистки Украинской ССР Натальи Юргенс.
Ее отцом был также советский актер Георгий Лесников. Поэтому она буквально с пеленок была на сцене и съемочной площадке.
Родители ожидали, что она продолжит семейное дело и станет актрисой. Первую роль в сознательном возрасте она сыграла в постановке "Власть тьмы", когда ей было 9 лет. Правда, второй выход на сцену мог стать последней ролью для Дарьи Юргенс. Она для себя решила, что с нее хватит актерской жизни и она намерена построить спортивную карьеру.
В школьную пору Дарья не блистала отметками в дневнике, зато серьезно была настроена, чтобы получить спортивный разряд по фехтованию. Выступая на одном из соревнований, девушка была дисквалифицирована за нарушение правил. Отстранение распространялось и на последующую карьеру. Пока Юргенс была отречена от турниров, девушка приняла решение, что со спортом покончено.
Дарья Юргенс поступает в театральный институт и переезжает в Петербург. Для поступления на бюджет нужно было написать сочинение. Задание дочь известных актеров проваливает, не добрав нескольких баллов для поступления. Естественно Дарья очень расстроилась и когда уже собиралась забирать документы, преподаватели предложили ей быть вольным слушателем.
Она не раздумывая согласилась, но было одно "но". Впрочем, очень весомое. Девушке негде было жить, так как в общежитии при университете могли проживать только бюджетники. Молодая Юргенс ночевала в аудитории, где проходили занятия. На ночь ее закрывали на ключ, а утром ее подкармливали ее одногруппники. Так продолжалось полгода до тех пор, пока в заведении не начали делать ремонт. Сокурсникам Юргенс предложили приютить на время девушку, но отзывчивых было не так много, а те, кто соглашался спустя несколько дней начинал намекать на то, что к ним вскоре приедут родственники или придумывали иные отговорки. В итоге Дарья скиталась по гостиницам, где брала койко-место, а своим временным соседям рассказывала трагичные истории, которые те слушали с упоением, подкармливая бедную Юргенс.
На следующий год ей все-таки удалось поступить на бюджет, правда, учебу пришлось начать сначала. Тогда-то она встречает своего первого мужа Евгения Дятлова.
Они играют свадьбу и живут первое время душа в душу. Хотя условия были, мягко говоря, не роскошными. Семья ютилась в комнате питерской коммунлаки. И тут ее от нищеты и голодной смерти буквально спас театр, а именно руководитель Молодежного театра на Фонтанке.
Семен Спивак принял актрису в положении и выплачивал ей по сто рублей, хоть актриса и не играла в спектаклях из-за беременности. Это были единственные деньги, которые зарабатывала семья. Евгению Дятлову, который только устроился в театр «Буфф» жалования не получал.
«Питалась я так: утром просто половину батона, а днем и вечером по половину батона с молоком. Продуктов в магазинах нет. Ради жалких ошметков мяса на костях, которые продавали по талонам, приходилось выстаивать долгие часы. Бесконечные очереди и постоянное чувство голода в огромном пузе — такой мне запомнилась моя первая беременность. Как же хотелось есть! Женьки рядом нет, он репетирует. Я чувствовала себя одинокой, никому не нужной, брошенной», — вспоминает об этом периоде актриса.
С рождением сына жизнь не стала налаживаться. Денег все также не хватало, а семья переезжала из одной общаги в другую. В конечном итоге актриса уехала на время к маме в теплый Мариуполь. Отношения с Евгением продолжались на расстоянии, но когда Юргенс вернулась в Петербург, то узнала, что муж ей изменил со своей коллегой по театру. После признания Дятлов ушел из семьи.
"Я осталась одна. Мне было так тяжело. Я просто сидела в темноте, курила и пила кофе. Даже появлялись мысли плохие, но у меня же был маленький Егор", — рассказывала Юргенс журналистам спустя много лет.
Из-за нервов Дарья похудела на больше чем 20 килограммов, и когда Дятлов ее увидел вновь, то принялся просить прощения и предлагал начать все заново. Юргенс согласилась вернуться к мужу при одном условии – актер должен уйти из своего театра.
Так муж и жена в жизни воссоединились на сцене молодежного театра на Фонтанке. Несмотря на то, что актриса простила мужа за измену, после воссоединения она уже не любила его как раньше. Теперь уже Юргенс начала изменять Дятлову, а вскоре поняла, что так жить больше нельзя и ушла от актера со словами: «Я люблю другого человека, ухожу к Юре». Не желая иметь ничего общего с Дятловым, она полностью разрывает отношения со своим бывшим мужем и переписывает фамилию ребенку в свидетельстве о рождении с Дятлова на Лесникова, в память о своем отце.
Этим самым «другим Юрой» оказался никто иной как Юрий Шевчук – поэт и солист группы ДДТ. Они познакомились все в том же театре. Юрий снимал в «Фонтанке» клип для песни «Черный пес Петербург».
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При этом артистка не особо была влюблена в творчество группы ДДТ, но полюбила подавленного после смерти жены Юрия Шевчука.
Сам певец позже признался, что Юргенс первая, кто пробудил в нем чувства после смерти жены. Правда, вскоре образ обаятельного рок-музыканта с лирическими песнями распался. Юргенс ушла от деспотичного тирана Шевчука будучи беременной. Несмотря на это, певец требовал от актрисы уйти со сцены и воспитывать их общего ребенка. Он даже предлагал ей денежное пособие, чтобы та сидела дома и растила ребенка. Дарья решилась на аборт.
"С моей стороны близкие отношения с ним были ошибкой и глупостью. Позже у меня открылись глаза — он просто фуфло… Я считаю, что совершенный мною грех — это только моя вина, не его", — рассказала Юргенс о своем поступке.
После того, как актриса выписывается из больницы, ее встречает Петр Журавлев, который давно был влюблен в Юргенс, хотя та видела в нем лишь коллегу по театру и друга. Но актриса не торопится вновь заводить серьезные отношения. Вместо этого девушка уходит с головой в работу. Но доброе и трепетное отношение все же берет верх, и актеры играют свадьбу и живут в браке семь лет. Незадолго до этого Юргенс предпринимает последнюю попытку сойтись с первым мужем, они даже живут некоторое время вместе, но ничего из этого не выходит. Петр Журавлев не только принимает обратно Юргенс, но и уходит из театра ради будущего жены с ребенком. Он ушел зарабатывать на жизнь продажей кожаных курток на базаре.
Юргенс же продолжаете играть в театре и снимается в одной из серий сериала Улицы разбитых фонарей, а также знакомится с режиссером Алексеем Балабановым.
Он предлагает ей сыграть второстепенную роль в своем новом фильме "Про уродов и людей". Эта роль стала полноценным дебютом актрисы в кино.
И хотя она была второстепенной, хорошие отношения с Балабановым помогают ей получить роль во второй части культового фильма «Брат».
Так судьба сводит ее с Сергеем Бодровым. Актриса рассказывает, что работать с Бодровым младшим было одно удовольствие. С первого дня съемок их отношения напоминали встречу старых друзей.
И хотя у Юргенс было не так много опыта в кино, ее персонаж, проститутка Мерилин, была сыграна настолько реалистично, что во время съемок, которые частично проходили в США, актрисе буквально приходилось отбиваться от реальных жриц любви. Местные путаны видели в ней конкурентку.
Уже на съемках с Балабановым, Дарья понимает, что не может жить с Журавлевым. Несмотря на то, что актер делал все для того, чтобы дать ей и сыну нормальные условия, она так и не смогла полюбить Журавлева. Брак продлился семь лет и распался из-за измен. На этот раз в роли неверного супруга выступила сама актриса. Петр Журавлев не стал пытаться сохранить иллюзию семейной жизни, и актеры развелись, сохранив при этом нормальные отношения.
Юргенс взяла сына и ушла буквально на улицу, скитаясь по знакомым и бедствуя. И это при том, что фильм Алексея Балабанова вышел на экраны кинотеатров. На гонорар она приобрела холодильник и кровать, которые после ухода от Журавлева достались ему.
«Помню, «Брат-2» вышел на экраны. В киоске появился журнал с моей фотографией на обложке, а купить его не на что, в кошельке пусто. Собрала на улице бутылки, сдала и купила себе этот журнал. Но снова не видела в этом ничего особенного. Ну, такая жизнь. Нормально. Только будучи беременной Сашкой, поняла, что нужно что-то делать, так дальше жить невозможно, и стала занимать у знакомых и друзей по двести-триста долларов, чтобы купить свое жилье. С Сашей так получилось. После того как я ушла от Пети, у меня был служебный роман, который закончился ничем. Человек уехал работать в Москву, а я через месяц поняла, что беременна. Следуя слову, данному после аборта от Юры Шевчука, я приняла решение рожать», — вспоминает актриса о том этапе своей жизни.
Театр, который спас Юргенс во время первой беременности, помог приобрести актрисе комнату. А после роли в российских сериалах нулевых «Ментовские войны» и «Морские дьяволы» помогли ей встать на ноги.
Со своим гражданским мужем Сергеем Великановым актрису познакомил, как бы это странно не звучало, ее первый муж – Евгений Дятлов. Он привел своего инструктора по рукопашному бою в театр на Фонтанке, в то время, когда они еще выступали вместе. Они работали вместе в сериале «Морские дьяволы», с тех пор они живут вместе, правда, актриса не желает ставить в паспорте штамп, так как не верит в то, что эта формальность может привнести в жизнь пары дополнительное счастье.
Последнее время актриса чаще играет в театре, нежели снимается в кино, если не брать в расчет эпизодические роли и «Багиру» из сериала «Морские дьяволы». Хотя массовому зрителю она запомнилась за знаменитую фразу «Мальчик, ты не понял! Водочки нам принеси! Мы домой летим!».
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