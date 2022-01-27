Будешь учиться плохо в школе – сыграешь проститутку в фильме Балабанова: история жизни Дарьи (Мерилин) Юргенс

Дарья Юргенс поступает в театральный институт и переезжает в Петербург. Для поступления на бюджет нужно было написать сочинение. Задание дочь известных актеров проваливает, не добрав нескольких баллов для поступления. Естественно Дарья очень расстроилась и когда уже собиралась забирать документы, преподаватели предложили ей быть вольным слушателем.

Она не раздумывая согласилась, но было одно "но". Впрочем, очень весомое. Девушке негде было жить, так как в общежитии при университете могли проживать только бюджетники. Молодая Юргенс ночевала в аудитории, где проходили занятия. На ночь ее закрывали на ключ, а утром ее подкармливали ее одногруппники. Так продолжалось полгода до тех пор, пока в заведении не начали делать ремонт. Сокурсникам Юргенс предложили приютить на время девушку, но отзывчивых было не так много, а те, кто соглашался спустя несколько дней начинал намекать на то, что к ним вскоре приедут родственники или придумывали иные отговорки. В итоге Дарья скиталась по гостиницам, где брала койко-место, а своим временным соседям рассказывала трагичные истории, которые те слушали с упоением, подкармливая бедную Юргенс.