20 человек, у которых понедельник на работе выдался хуже некуда

Начало рабочей недели - это всегда непросто. Ужасный понедельник может надолго выбить почву из-под ног. К сожалению, есть множество причин, по которым первый трудовой день может пойти не по плану, и кажется, что всё направлено против вас. В этом посте вы увидите кучу проблем, с которыми пришлось столкнуться людям на работе.