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20 человек, у которых понедельник на работе выдался хуже некуда

20 человек, у которых понедельник на работе выдался хуже некуда

Автор:
14 августа 2023 22:20
Сообщество : Жизнь
Метки: Выдался   День   люди   понедельник   рабочий   хуже некуда.   
2022
21

Начало рабочей недели - это всегда непросто. Ужасный понедельник может надолго выбить почву из-под ног. К сожалению, есть множество причин, по которым первый трудовой день может пойти не по плану, и кажется, что всё направлено против вас. В этом посте вы увидите кучу проблем, с которыми пришлось столкнуться людям на работе.

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Метки: Выдался   День   люди   понедельник   рабочий   хуже некуда.   
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5  комментариев
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9k
RIZ deadening Полчаса назад
Когда появился такой плоттер , у нас частенько забывали переключатся , но отличилась одна сотрудница - она отправила на него Ведомость покупных на 27 листов и распечаталось 27 А1 здоровых Ведомостей покупных для слабовидящих !!!
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1k
КАКАнгел 19 минут назад
Жопа - это то что не исправимо или дорого стоит устранение и есть кто-то , кто это обязан оплатить из своего кармана . а всё остальное- ерунда.
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7k
serega57_ Полчаса назад
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22k
babuby Час назад
Хуже некуда!? Ну-ну.
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8k
sedoisever Час назад
Ну, тут только одно может утешить. ВСЕГДА есть "куда хуже". )
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