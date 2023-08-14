20 человек, у которых понедельник на работе выдался хуже некуда

2022
21
Начало рабочей недели - это всегда непросто. Ужасный понедельник может надолго выбить почву из-под ног. К сожалению, есть множество причин, по которым первый трудовой день может пойти не по плану, и кажется, что всё направлено против вас. В этом посте вы увидите кучу проблем, с которыми пришлось столкнуться людям на работе.
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3. Последствия работы в лаборатории при температуре -10 ° C, где мне приходится мыть руки 40 раз в день
4. Две бригады строителей положили плитку и поняли, что велосипедная дорожка у них с разных сторон
7. В качестве розыгрыша коллега завернул мой рабочий монитор в фольгу, но он оказался включен, и в результате закипел
12. Я закончила сворачивать столовые приборы после одиннадцатичасовой смены.Только для того, чтобы ящик, который я загрузила, упал на пол
17. Пролила половину банки соуса на пол на работе. Большая его часть попала под холодильник
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Метки: Выдался День люди понедельник рабочий хуже некуда.
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