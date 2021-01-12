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Исламского телепроповедника приговорили к 1075 годам тюрьмы

Исламского телепроповедника приговорили к 1075 годам тюрьмы (5 фото)

Автор:
12 января 2021 12:56
Сообщество : Истории
Метки: Аднан Октар   Турция   преступная организация   псевдорелигия   религия   секта   стамбул   теория эволюции   
2040
5
Аднан Октар был арестован в Турции ещё в 2018 году. Также за решётку вместе ним попало 236 подельников.
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Метки: Аднан Октар   Турция   преступная организация   псевдорелигия   религия   секта   стамбул   теория эволюции   
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Лет через 300, выйдет по УДО.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Коллега! Я тоже хотел замутить свою секту с телками-монашками, но меня скрутили и повязали братки Г#ндяя. Против силы не попрешь.
Коллега! Я тоже хотел замутить свою секту с телками-монашками, но меня скрутили и повязали братки Г#ндяя. Против силы не попрешь.
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34k
parallax Час назад
А ведь мог бы просто организовать свинг-клуб, без всякого религиозного маразма.
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8k
harlamov Час назад
В итоге все эти религиозные фанатики заканчивают оргиями с телками (или мужиками) в джакузи... Потрахался бы в молодости нормально и жил бы как человек, но он пошел более сложным путем, а все свелось к этому самому.
Вот что бывает, когда телки не дают. Мужики на любые ухищрения идут. Даже секту, МММ или национал-социализм готовы замутить, лишь бы обогнать конкурентов в борьбе за самку))
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5k
Дмитрий harlamov 50 минут назад
Но ведь работает))))
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6k
Сергей 2 часа назад
Походу они признали его божественность.
Ему еще повезло, что ворон не будет печень клевать.
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12k
Пумба 2 часа назад
Аффтар, сам-то понял, что написал?!
"отрицал эволюцию человека и боролся с отменой преподавания её в школах"
Так отрицал или боролся с отменой? Или по понедельникам, вторникам и средам отрицал, а по четвергам, пятницам и субботам боролся с отменой?
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2k
Сергей 2 часа назад
Вот так живешь себе, проповедуешь... А тут бац и в тюрьму...на 1000 лет..
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