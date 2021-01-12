Исламского телепроповедника приговорили к 1075 годам тюрьмы

Аднан Октар был арестован в Турции ещё в 2018 году. Также за решётку вместе ним попало 236 подельников.
64-летний Аднан ещё с 80-х годов отрицал эволюцию человека и боролся с отменой преподавания её в школах. В 1986 году его уже арестовывали за "пропаганду и внушение религиозных идей", но тогда суд не нашёл состава преступления и мужчина был отпущен.
В последующие годы плодотворный Аднан написал 300 книг под псевдонимом Харун Яхья, которые были переведены на более 70 языков. Наиболее известные из них: "Беды, принесенные человечеству дарвинизмом", "Чудо сотворения человека", "Теория эволюции – величайшая фальсификация в истории", "Для людей размышляющих", "Сотворение Вселенной", "Чудо Корана". А так как он владел издательским домом, то некоторые его произведения, касающиеся теории заговоров и направленные против происхождения человека от обезьяны, были распространены в Турции бесплатно многотысячными тиражами.
В последующие годы плодотворный Аднан написал 300 книг под псевдонимом Харун Яхья, которые были переведены на более 70 языков. Наиболее известные из них: "Беды, принесенные человечеству дарвинизмом", "Чудо сотворения человека", "Теория эволюции – величайшая фальсификация в истории", "Для людей размышляющих", "Сотворение Вселенной", "Чудо Корана". А так как он владел издательским домом, то некоторые его произведения, касающиеся теории заговоров и направленные против происхождения человека от обезьяны, были распространены в Турции бесплатно многотысячными тиражами.
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Турецкие учёные, которые преподавали теорию эволюции, подвергались нападкам и угрозам от радикальных исламистов.
Аднан был очень известным человеком в стране и много лет вёл религиозную передачу на одном из местных каналов.
Мужчина вёл шикарную жизнь на огромной вилле и в его окружении всегда было от 5 до 20 девушек. Помощники и "ученики" располагались неподалёку в квартирах, изучая труды Октара и приглашая в секту парней и девушек из богатых семей.
Аднан был очень известным человеком в стране и много лет вёл религиозную передачу на одном из местных каналов.
Мужчина вёл шикарную жизнь на огромной вилле и в его окружении всегда было от 5 до 20 девушек. Помощники и "ученики" располагались неподалёку в квартирах, изучая труды Октара и приглашая в секту парней и девушек из богатых семей.
После ареста Аднана Октара обвинили в создании псевдорелигиозной секты, которая практиковала групповой секс, принуждение женщин к интиму при помощи наркотиков и гипноза. Многое снималось на видеокамеру и позже использовалось, как средство шантажа.
Также мужчину обвинили в создании преступной организации, которая занималась похищением людей, шпионажем, фальсификацией документов и мошенничеством.
Также мужчину обвинили в создании преступной организации, которая занималась похищением людей, шпионажем, фальсификацией документов и мошенничеством.
Стамбульский суд учёл все обвинения, признал Аднана Октара виновным и приговорил к 1075 годам тюремного заключения.
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Метки: Аднан Октар Турция преступная организация псевдорелигия религия секта стамбул теория эволюции
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Вот что бывает, когда телки не дают. Мужики на любые ухищрения идут. Даже секту, МММ или национал-социализм готовы замутить, лишь бы обогнать конкурентов в борьбе за самку))
Ему еще повезло, что ворон не будет печень клевать.
"отрицал эволюцию человека и боролся с отменой преподавания её в школах"
Так отрицал или боролся с отменой? Или по понедельникам, вторникам и средам отрицал, а по четвергам, пятницам и субботам боролся с отменой?