Исламского телепроповедника приговорили к 1075 годам тюрьмы

64-летний Аднан ещё с 80-х годов отрицал эволюцию человека и боролся с отменой преподавания её в школах. В 1986 году его уже арестовывали за "пропаганду и внушение религиозных идей", но тогда суд не нашёл состава преступления и мужчина был отпущен.



В последующие годы плодотворный Аднан написал 300 книг под псевдонимом Харун Яхья, которые были переведены на более 70 языков. Наиболее известные из них: "Беды, принесенные человечеству дарвинизмом", "Чудо сотворения человека", "Теория эволюции – величайшая фальсификация в истории", "Для людей размышляющих", "Сотворение Вселенной", "Чудо Корана". А так как он владел издательским домом, то некоторые его произведения, касающиеся теории заговоров и направленные против происхождения человека от обезьяны, были распространены в Турции бесплатно многотысячными тиражами.