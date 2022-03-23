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Леопард забрел на завод Mercedes-Benz

Леопард забрел на завод Mercedes-Benz (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 10:28
Сообщество : Животные
Метки: Индия   в мире   видео   животные   завод Mercedes-Benz   леопард   фото   
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Заводу «Mercedes Benz» в Пуне (Индия) пришлось на сутки приостановить свою работу, а всё из-за представителя дикой природы, пришедшего туда, куда его не звали.

На территорию предприятия пробрался леопард, и хотя все очевидцы отметили, что животное было неагрессивным, бесконтрольно разгуливать по помещениям ему не позволили.

На завод прибыли представители департамента по контролю за животными, которые благополучно усыпили нарушителя спокойствия с помощью дротика с транквилизатором.

Заснувшего леопарда доставили в спасательный центр, где его осмотрят ветеринары. Животное выглядит здоровым, и если обследование это подтвердит, 3-летнего самца леопарда выпустят на волю.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Индия   в мире   видео   животные   завод Mercedes-Benz   леопард   фото   
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8  комментариев
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Хорош паренёк!
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perekrestok 42 минуты назад
Классный котейка! Хорошо что не нарвался на что то вредное для жизни.
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7k
Bartello 43 минуты назад
Скоро в допиках мерседеса:
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11k
Кыся 55 минут назад
Киса не умеет читать, она хотела к Ягуару зайти, но перепутала с Мерсом.
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20k
BiZ 55 минут назад
прям как люди. сначала нажрался, потом очнулся в обезьяннике..
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24k
Sergey Час назад
Было бы символично, если бы Леопард зашел на территорию завода по производству автомобилей Ягуар.
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1k
vasilykopkov Час назад
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