Леопард забрел на завод Mercedes-Benz

Заводу «Mercedes Benz» в Пуне (Индия) пришлось на сутки приостановить свою работу, а всё из-за представителя дикой природы, пришедшего туда, куда его не звали.
На территорию предприятия пробрался леопард, и хотя все очевидцы отметили, что животное было неагрессивным, бесконтрольно разгуливать по помещениям ему не позволили.
На завод прибыли представители департамента по контролю за животными, которые благополучно усыпили нарушителя спокойствия с помощью дротика с транквилизатором.
Заснувшего леопарда доставили в спасательный центр, где его осмотрят ветеринары. Животное выглядит здоровым, и если обследование это подтвердит, 3-летнего самца леопарда выпустят на волю.
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