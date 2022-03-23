Бабуля пыталась передать деньги мошеннику, но пакет с деньгами застрял на дереве

Столичные мошенники решили развести бабушку по стандартной схеме: рассказали про сыночка, который попал в ДТП и теперь нужны деньги. Аферист представился сыном, сказал, что попал в больницу после аварии, другой участник погиб, надо срочно откупиться. Обеспокоенная пенсионерка передала мошенникам 100 тысяч рублей +1000 долларов, сообщает MK.

Бабуля пыталась сбросить мошенникам деньги с балкона 9 этажа, но вмешалась матушка природа. Пакет с наличкой застрял на дереве. Аферист потоптался под деревом, с досадой посмотрел на пакет и ретировался. В этот момент бабуля поняла, что её пытаются обмануть и обратилась в полицию.

Жильцы дома пытались сбить пакет с наличкой с дерева. В основном в ход шла картошка. В итоге доблестный полицейский, рискуя здоровьем (высота примерно 6 этажей) вскарабкался на дерево и достал добычу.