Бабуля пыталась передать деньги мошеннику, но пакет с деньгами застрял на дереве

Забавный случай произошёл в Москве. Мошенники решили развести бабулю по стандартной схеме: рассказали историю про сына, попавшего в ДТП. Обеспокоенная старушка решила передать мошенникам 100 тысяч рублей и 1000 долларов самым обычным способом - скинуть, но не карту, а с балкона.
Столичные мошенники решили развести бабушку по стандартной схеме: рассказали про сыночка, который попал в ДТП и теперь нужны деньги. Аферист представился сыном, сказал, что попал в больницу после аварии, другой участник погиб, надо срочно откупиться. Обеспокоенная пенсионерка передала мошенникам 100 тысяч рублей +1000 долларов, сообщает MK.
Бабуля пыталась сбросить мошенникам деньги с балкона 9 этажа, но вмешалась матушка природа. Пакет с наличкой застрял на дереве. Аферист потоптался под деревом, с досадой посмотрел на пакет и ретировался. В этот момент бабуля поняла, что её пытаются обмануть и обратилась в полицию.
Жильцы дома пытались сбить пакет с наличкой с дерева. В основном в ход шла картошка. В итоге доблестный полицейский, рискуя здоровьем (высота примерно 6 этажей) вскарабкался на дерево и достал добычу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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