«Голова-ластик» Дэвида Линча: легендарнейший фильм и сюрная автобиография

При этом семейная жизнь у молодоженов не задается с самого начала, а их дитя постоянно плачет и болеет. Вскоре Мэри уходит от Генри, оставив его наедине с ребёнком. На первый взгляд всё это выглядит, как типичная драма, однако вскоре сюжет становится действительно жутким и абсурдным.