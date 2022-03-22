«Голова-ластик» Дэвида Линча: легендарнейший фильм и сюрная автобиография

На днях исполнилось 45 лет легендарной кинокартине Дэвида Линча «Голова-ластик». Впервые фильм был показан в Лос-Анджелесе 19 марта 1977 года, где он сразу же стал эталоном сюрреалистического кино. И по сей день «Голова-ластик» является одним из самых жутких и гнетущих фильмов в истории кино.
По сюжету сотрудник типографии Генри Спенсер внезапно узнаёт, что его бывшая подруга Мэри родила от него ребёнка. Они снова сходятся и женятся, после чего переезжают в каморку на промзоне.
При этом семейная жизнь у молодоженов не задается с самого начала, а их дитя постоянно плачет и болеет. Вскоре Мэри уходит от Генри, оставив его наедине с ребёнком. На первый взгляд всё это выглядит, как типичная драма, однако вскоре сюжет становится действительно жутким и абсурдным.
Ребёнок становится похож на какого-то отвратительного мутанта с язвами по всему телу, с неба вдруг начинают падать огромные сперматозоиды, а из радиатора вдруг начинает петь толстощекая фея.
«Голова-ластик» - это не просто сюрный фильм. Можно сказать, что это практически автобиография Дэвида Линча.
Незадолго до начала съёмок у режиссёра родилась дочь с физическим недугом, а вскоре от Линча ушла его жена. Таким образом развод, страх отцовства и появление ребёнка с родовой травмой стали буквально основой для работы Линча. Стоит отметить, что звуковое сопровождение в фильме заслуживает отдельного внимания. Картина наполнена жуткими фоновыми звуками, от которых буквально мороз по коже. Такое ощущение, что мы переносимся в какой-то параллельный мир.
Если вы до сих пор не успели ознакомиться с данной картиной Дэвида Линча, очень советуем исправить это. Лучше всего будет посмотреть «Голову-ластик» перед сном.
Источник:
АНТИФИШКИ
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