Каким был Санкт-Петербург в 2000 году

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Сегодня мы отправимся в город образца 2000 года и посмотрим, каким он был в то время.
1.
Автор фото - Владимир Валдин.
Начнём с фото Финского переулка рядом с Финляндским вокзалом. В таком виде он доживет последние годы, совсем скоро он станет пешеходным.
Начнём с фото Финского переулка рядом с Финляндским вокзалом. В таком виде он доживет последние годы, совсем скоро он станет пешеходным.
2.
Автор фото - Юрий Максимов.
Двор дома 23 корпус 1 по Бухарестской улице и коллекция уходящего в прошлого автопрома. Впрочем, Нив и сейчас в городе хватает,
Двор дома 23 корпус 1 по Бухарестской улице и коллекция уходящего в прошлого автопрома. Впрочем, Нив и сейчас в городе хватает,
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4.
Автор фото - Валерий Фатун.
Свежепостроенный Ледовый дворец около станции метро "Проспект Большевиков" принимает чемпионат мира по хоккею, в котором сборная России бесславно вылетит, не выйдя даже в 1/4 финала. Выиграют чемпионат чехи.
Свежепостроенный Ледовый дворец около станции метро "Проспект Большевиков" принимает чемпионат мира по хоккею, в котором сборная России бесславно вылетит, не выйдя даже в 1/4 финала. Выиграют чемпионат чехи.
5.
На этом фото вдалеке видна станция метро "Старая Деревня". А сделан он с современной парковки ТК "Гулливер", который появится на этом месте чуть позже.
9.
Автор фото - Евгений Анспок.
Круизный лайнер R Five на Английской набережной. Впоследствии он сменит владельца и будет переименован в "Nautica" и неоднократно под этим именем заходил в Санкт-Петербург.
Круизный лайнер R Five на Английской набережной. Впоследствии он сменит владельца и будет переименован в "Nautica" и неоднократно под этим именем заходил в Санкт-Петербург.
11.
Автор фото - Юрий Маллер.
Трамвай 1 маршрута поворачивает с 8-9 линий Васильевского острова на Малый проспект.
Трамвай 1 маршрута поворачивает с 8-9 линий Васильевского острова на Малый проспект.
12.
Автор фото - Владимир Валдин.
Ремонт на перекрёстке проспекта Культуры и проспекта Луначарского.
Ремонт на перекрёстке проспекта Культуры и проспекта Луначарского.
14.
Автор фото - Владимир Богданов.
Детвора облюбовала распотрошённый "Москвич" во дворах на набережной Адмиралтейского канала.
Детвора облюбовала распотрошённый "Москвич" во дворах на набережной Адмиралтейского канала.
17.
А вы помните такие ларёчки? Конкретно этот находился на набережной канала Грибоедова неподалёку от Харламова моста.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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