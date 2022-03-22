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Каким был Санкт-Петербург в 2000 году

Каким был Санкт-Петербург в 2000 году (19 фото)

Автор:
22 марта 2022 22:02
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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19
Сегодня мы отправимся в город образца 2000 года и посмотрим, каким он был в то время.
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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