Наш СССР. Часть 5

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Подборка фото с комментариями о нашей жизни в стране, которой больше нет.
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Авторский пост
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР детство ностальгия
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кофе был тоже на вкусный, чисто сженка, как нескафе из пятерочки сейчас.
то, что сейчас арбузы ,,не настоящие,, бред, из серии ,,раньше было лучше,,.
тот советский магазин, что на фото, ну не знаю, может где-нибудь в Москве или Ленинграде, в центре. в день завоза.
в целом, конечно с теплотой вспоминается то время, но идеализировать я бы не стал. и вам не советую.