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Наш СССР. Часть 5

Наш СССР. Часть 5 (30 фото)

Автор:
21 марта 2022 23:19
Метки: СССР   детство   ностальгия   
399
30
Подборка фото с комментариями о нашей жизни в стране, которой больше нет.
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10  комментариев
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11k
Кыся 2 часа назад
Советский магазин с ассортиментом копченой колбасы?! Березка, что ли?
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1k
Pioner76 58 минут назад
На многих фото cccp.history. Ето сайт или что?
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14k
Колька Валеркин сын 58 минут назад
Что значит был? У меня и сейчас есть.
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27k
lem02 Час назад
Судя по всему, у автора скоро представится возможность пожить как в СССР. Жаль, что у нас у всех, а не у него одного.
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17k
fanatik115 Час назад
жвачка была фигня, вкус держался 10 секунд.
кофе был тоже на вкусный, чисто сженка, как нескафе из пятерочки сейчас.
то, что сейчас арбузы ,,не настоящие,, бред, из серии ,,раньше было лучше,,.
тот советский магазин, что на фото, ну не знаю, может где-нибудь в Москве или Ленинграде, в центре. в день завоза.

в целом, конечно с теплотой вспоминается то время, но идеализировать я бы не стал. и вам не советую.
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au3 Час назад
И это, надо думать, все вышивка. Сколько теперь стоило бы вышитое постельное белье?
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