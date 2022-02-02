Эволюция научной фантастики в кино на 10 примерах

«Настоящая» научная фантастика о межзвездных полетах – «Запретная планета» Фреда М. Уилкокса (в главных ролях задействованы Уолтер Пиджон и Энн Френсис) демонстрирует удивительно глубокий подход к оценке системы нашего познания и предупреждает об опасностях, с которыми может столкнуться человечество в своих поисках. Отвлекитесь немного от смешного робота и общей ретро-подачи, и история командира Адамс и его экипажа, которые должны понять, что произошло с колонией в системе Альтаир IV, погрузит вас в одно из самых любопытных космических путешествий.

4. 2001 год: Космическая одиссея / 2001: A Space Odyssey (1968)