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Эволюция научной фантастики в кино на 10 примерах

Эволюция научной фантастики в кино на 10 примерах (11 фото)

Автор:
02 февраля 2022 10:07
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   научная фантастика   роль   фантастика   фильм   
1509
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Как развивался sci-fi на большом экране в XX и XXI веке.

Подведение строгой подоплеки под попытки конструирования образа будущего, полет фантазии и порой пугающе реалистичные прогнозы – научная фантастика достигла своего апогея в литературе ХХ века и довольно быстро фильмы «догнали» литературное творчество. Сегодня данный жанр силен, как никогда – что ж, давайте проследим основные вехи его развития.



1. Человек-невидимка / The Invisible Man (1933)

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Первая серьёзная ласточка в игровом кино на чисто фантастическую тему («Метрополис» Фрица Ланга, снятый в 1927 году, представляет собой уж слишком густое смешение жанров) – конечно же, «Невидимка» от Джеймса Уэйла. Вариация на тему классики Герберта Уэллса получилась весьма любопытной, а тандем Клода Рейнса и Глории Стюарт справился со своей задачей на все сто процентов. Вишенка на торте – инновационные по меркам тех лет спецэффекты.



2. День, когда остановилась Земля / The Day the Earth Stood Still (1951)

Грозное предостережение Роберта Уайза, высказанное в самый разгар холодной войны – в этой ленте речь пойдет о прибытии на Землю посланника инопланетной цивилизации по имени Клаату (гуманоид выдвигает жителям планеты ультиматум о прекращении ядерных испытаний, что приводит к непредсказуемым последствиям). Глубокое, мощное и актуальное в любой момент времени кино.



3. Запретная планета / Forbidden Planet (1956)

«Настоящая» научная фантастика о межзвездных полетах – «Запретная планета» Фреда М. Уилкокса (в главных ролях задействованы Уолтер Пиджон и Энн Френсис) демонстрирует удивительно глубокий подход к оценке системы нашего познания и предупреждает об опасностях, с которыми может столкнуться человечество в своих поисках. Отвлекитесь немного от смешного робота и общей ретро-подачи, и история командира Адамс и его экипажа, которые должны понять, что произошло с колонией в системе Альтаир IV, погрузит вас в одно из самых любопытных космических путешествий.



4. 2001 год: Космическая одиссея / 2001: A Space Odyssey (1968)

Прорыв Стэнли Кубрика, и отправная точка для современного sci-fi. Эталонные визуальные эффекты, философская подоплека, масса прогностических моментов (из которых уже сбылись многие – обратите внимание, например, на планшет на фото) – путешествие Дэйв Боумэна и Фрэнка Пула на корабле «Дискавери» недаром входит во все учебники по кино.




5. Солярис (1972)

Наверное, лучший фантастический фильм Андрея Тарковского с Донатасом Банионисом и Натальей Бондарчук на первом плане – переосмысление известного романа Станислава Лема. Сюрреалистический трип психолога Криса Кельвина, который пытается понять, что же происходит с экипажем станции на орбите планеты Солярис, распадается на миллион многогранных осколков – всё для того, чтобы эта мозаика собралась в мощнейшем финале.




6. Близкие контакты третьей степени / Close Encounters of the Third Kind (1977)

Глубоко авторский проект Стивена Спилберга – песня гуманистическому sci-fi семидесятых годов ХХ века. Ричард Дрейфусс и Франсуа Трюффо бьются над разгадками череды странных и пугающих событий (от отключений электроэнергии до возвращения давно пропавших самолетов). Атмосфера сгущается с каждой минутой, присутствие НЛО ощущается кожей – вряд ли можно вспомнить хотя бы одно кино, в котором инопланетное буквально прикасается к зрителю.



7. Чужой / Alien (1979)

Антипод «Близких контактов» – яростное плотно Ридли Скотта с блестящим актерским составом (Сигурни Уивер, Том Скеррит, Иэн Холм, Джон Хёрт). Грозное предупреждение о том, что инопланетный разум может оказаться совсем не добрым, многочисленные реверансы и аллюзии на сражение со зверем внутри себя, причудливые картины инопланетного корабля – «Чужой» заслуживает долгих и продолжительных аплодисментов.



8. Вспомнить всё / Total Recall (1990)

Залихватская фантастика Пола Верховена с Арнольдом Шварценеггером. От литературного первоисточника остались «рожки, да ножки», зато марсианские картины в 2021 году (с учетом того, что обещает Илон Маск) уже не вызывают усмешки. Добавим безумный драйв и массу «фишек» – и получим одно из самых ярких sci-fi полотен конца ХХ века.



9. Аватар / Avatar (2009)

Вероятно, наиболее значимая картина Джеймса Кэмерона, формирующая на экране полноценный иной мир во всей его красе и мощи. Мало кого не сразят наповал картины Пандоры, не увлечет повесть о бывшем морпехе Джейке Салли, который получает «второе тело». А от финальной сцены волосы на загривке встают дыбом, подобный размах в кино ещё никто не превзошёл.



10. Интерстеллар / Interstellar (2014)

Прецизионная постановка Кристофера Нолана – максимально реалистичная с точки зрения современных научных понятий и отшлифованная до блеска. Дуэт Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй хватает звезды с неба, а рассказ о космическом полете через червоточину в пространстве-времени является блестящим примером того, как сегодня снимают картины такого жанра.



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Метки: актеры   кино   научная фантастика   роль   фантастика   фильм   
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1k
Жан Плов Лагман 2 часа назад
"Чужие" 1986 года....о.х.у.е.н.ны даже сейчас!
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4k
Артур Гевондян 16 секунд назад
В "Запретной планете" вообще то Лесли Нильсен. Тот самый голый пистолет.
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23k
SerGProS Минуту назад
Что же пропустили фильм по мотивам научно-фантастического романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (1968)?!
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394
Sergo Sz 8 минут назад
Вот уж не знаю, Интерстеллар, да тот же Аватар не выглядят эволюционировавшими на фоне Чужого и Вспомнить всё
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−9
scanncode scanncode 8 минут назад
Интерстеллар - один из немногих фильмов в своем жанре, где не так сильно ощущается "пластмассовость", также мне нравится Марсианин
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243
SVG 23 минуты назад
Ссылка coub.com
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19k
Serg2001 Полчаса назад
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10k
ScorpionDS 36 минут назад
"День, когда остановилась Земля / The Day the Earth Stood Still (1951)" - очень приличный фильм, смотрел его перед тем как вышел ремейк с Киану Ривзом.

Все остальное тоже норм, я бы еще добавил "Планету обезьян" , старый вариант, там кажется было 3 фильма.
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35k
Aleksandr 59 минут назад
Где "Планета бурь"-эталон фантастики 60х?
"Интерстеллар"-унылое говно. Максимально НЕреалистичное с точки зрения современных научных понятий.
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1k
andretry Час назад
Прям на коленке писано...
Забыли про человека, давшего возможность Стенли Кубрику, Джорджу Лукасу, Ридли Скотту Роберту Скотаку убедительно и эффектно снимать научно-фантастические фильмы.
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27k
lem02 Час назад
На "чужого" пошел с будущей женой в кинотеатр. Типа обниматься-целоваться. 1988 год. На афишу даже не смотрел, все равно какой фильм - лишь бы темно было. Ага! Темно! Чуть не обделался раз пять...
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372
Andrey lem02 41 минуту назад
В СССР на Чужого, да ещё и в кинотеатре ? В Лондоне ходили ?))
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8k
Бритва 2 часа назад
говорим "научная фантастика", имеем в виду фантастику обычную.

российская фантастика совсем умерла, да?
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