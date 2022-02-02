Эволюция научной фантастики в кино на 10 примерах

Как развивался sci-fi на большом экране в XX и XXI веке.
Подведение строгой подоплеки под попытки конструирования образа будущего, полет фантазии и порой пугающе реалистичные прогнозы – научная фантастика достигла своего апогея в литературе ХХ века и довольно быстро фильмы «догнали» литературное творчество. Сегодня данный жанр силен, как никогда – что ж, давайте проследим основные вехи его развития.
1. Человек-невидимка / The Invisible Man (1933)
Первая серьёзная ласточка в игровом кино на чисто фантастическую тему («Метрополис» Фрица Ланга, снятый в 1927 году, представляет собой уж слишком густое смешение жанров) – конечно же, «Невидимка» от Джеймса Уэйла. Вариация на тему классики Герберта Уэллса получилась весьма любопытной, а тандем Клода Рейнса и Глории Стюарт справился со своей задачей на все сто процентов. Вишенка на торте – инновационные по меркам тех лет спецэффекты.
2. День, когда остановилась Земля / The Day the Earth Stood Still (1951)
Грозное предостережение Роберта Уайза, высказанное в самый разгар холодной войны – в этой ленте речь пойдет о прибытии на Землю посланника инопланетной цивилизации по имени Клаату (гуманоид выдвигает жителям планеты ультиматум о прекращении ядерных испытаний, что приводит к непредсказуемым последствиям). Глубокое, мощное и актуальное в любой момент времени кино.
3. Запретная планета / Forbidden Planet (1956)
«Настоящая» научная фантастика о межзвездных полетах – «Запретная планета» Фреда М. Уилкокса (в главных ролях задействованы Уолтер Пиджон и Энн Френсис) демонстрирует удивительно глубокий подход к оценке системы нашего познания и предупреждает об опасностях, с которыми может столкнуться человечество в своих поисках. Отвлекитесь немного от смешного робота и общей ретро-подачи, и история командира Адамс и его экипажа, которые должны понять, что произошло с колонией в системе Альтаир IV, погрузит вас в одно из самых любопытных космических путешествий.
4. 2001 год: Космическая одиссея / 2001: A Space Odyssey (1968)
Прорыв Стэнли Кубрика, и отправная точка для современного sci-fi. Эталонные визуальные эффекты, философская подоплека, масса прогностических моментов (из которых уже сбылись многие – обратите внимание, например, на планшет на фото) – путешествие Дэйв Боумэна и Фрэнка Пула на корабле «Дискавери» недаром входит во все учебники по кино.
5. Солярис (1972)
Наверное, лучший фантастический фильм Андрея Тарковского с Донатасом Банионисом и Натальей Бондарчук на первом плане – переосмысление известного романа Станислава Лема. Сюрреалистический трип психолога Криса Кельвина, который пытается понять, что же происходит с экипажем станции на орбите планеты Солярис, распадается на миллион многогранных осколков – всё для того, чтобы эта мозаика собралась в мощнейшем финале.
6. Близкие контакты третьей степени / Close Encounters of the Third Kind (1977)
Глубоко авторский проект Стивена Спилберга – песня гуманистическому sci-fi семидесятых годов ХХ века. Ричард Дрейфусс и Франсуа Трюффо бьются над разгадками череды странных и пугающих событий (от отключений электроэнергии до возвращения давно пропавших самолетов). Атмосфера сгущается с каждой минутой, присутствие НЛО ощущается кожей – вряд ли можно вспомнить хотя бы одно кино, в котором инопланетное буквально прикасается к зрителю.
7. Чужой / Alien (1979)
Антипод «Близких контактов» – яростное плотно Ридли Скотта с блестящим актерским составом (Сигурни Уивер, Том Скеррит, Иэн Холм, Джон Хёрт). Грозное предупреждение о том, что инопланетный разум может оказаться совсем не добрым, многочисленные реверансы и аллюзии на сражение со зверем внутри себя, причудливые картины инопланетного корабля – «Чужой» заслуживает долгих и продолжительных аплодисментов.
8. Вспомнить всё / Total Recall (1990)
Залихватская фантастика Пола Верховена с Арнольдом Шварценеггером. От литературного первоисточника остались «рожки, да ножки», зато марсианские картины в 2021 году (с учетом того, что обещает Илон Маск) уже не вызывают усмешки. Добавим безумный драйв и массу «фишек» – и получим одно из самых ярких sci-fi полотен конца ХХ века.
9. Аватар / Avatar (2009)
Вероятно, наиболее значимая картина Джеймса Кэмерона, формирующая на экране полноценный иной мир во всей его красе и мощи. Мало кого не сразят наповал картины Пандоры, не увлечет повесть о бывшем морпехе Джейке Салли, который получает «второе тело». А от финальной сцены волосы на загривке встают дыбом, подобный размах в кино ещё никто не превзошёл.
10. Интерстеллар / Interstellar (2014)
Прецизионная постановка Кристофера Нолана – максимально реалистичная с точки зрения современных научных понятий и отшлифованная до блеска. Дуэт Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй хватает звезды с неба, а рассказ о космическом полете через червоточину в пространстве-времени является блестящим примером того, как сегодня снимают картины такого жанра.
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Все остальное тоже норм, я бы еще добавил "Планету обезьян" , старый вариант, там кажется было 3 фильма.
"Интерстеллар"-унылое говно. Максимально НЕреалистичное с точки зрения современных научных понятий.
Океан по колено с гигантскими волнами и полёты с библиотечной изнанки-это даже на фоне Гарри Поттера выглядит сказочно...
Забыли про человека, давшего возможность Стенли Кубрику, Джорджу Лукасу, Ридли Скотту Роберту Скотаку убедительно и эффектно снимать научно-фантастические фильмы.
Автор многих изобретений, в том числе стабилизатора камеры для съёмок с воздуха, аппарата для подводной съёмки, способа получения цветного изображения, точечного экспонометра, автофокуса, призмы Клушанцева (для одновременной съёмки натуры и рисунка) и других. Придуманные им новые и эффективные методы и приёмы комбинированных съёмок впоследствии были заимствованы рядом других режиссёров, включая Стэнли Кубрика, Джорджа Лукаса, Ридли Скотта, а также специалистами по спецэффектам, включая Роберта Скотака.
Снял фильмы
1948 Метеориты (диплом на 9-м Международном кинофестивале в Венеции)
1951 Вселенная (совм. с Н. Лещенко; премия за фильм на 7-м Международном кинофестевале в Карловых Варах и диплом на 4-м кинофестивале документальных фильмов в Париже)
1956 Тайна вещества (премия за лучший научно-популярный фильм на 9-м Международном фестивале в Карловых Варах)
1957 Дорога к звёздам (вторая премия на 1-м Всесоюзном кинофестивале по разделу научно-популярных фильмов и особая премия за комбинированные съёмки, а также диплом на 3-м Международном кинофестивале документальных и научно-популярных фильмов в Монтевидео)
1960 Колебания и волны (диплом на Всесоюзном смотре учебных фильмов)
1962 Планета бурь (в перемонтированном и переозвученном виде неоднократно использовался в других фантастических фильмах, в частности, Путешествие на доисторическую планету и Путешествие на планету доисторических женщин)
1965 Луна (золотая медаль «За удачное сочетание науки и фантастики» на 4-м Международном кинофестивале научно-популярных и фантастических фильмов в Триесте)
1968 Марс[13] (диплом на Смотре произведений ленинградских кинематографистов)
1970 Вижу Землю![14]
1972 Веление времени (золотая медаль на Всесоюзном смотре фильмов, посвящённых организации производства)
российская фантастика совсем умерла, да?