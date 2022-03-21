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Коты учат, как правильно проводить время в кругу семьи

Коты учат, как правильно проводить время в кругу семьи (11 фото)

Автор:
21 марта 2022 21:51
Метки: интересно   кошки   смешно   фотографии   
328
11
Коты и кошки умеют расслабляться и качественно проводить время со своими детьми. Пользователи интернета выкладывают фотографии своих кошачьих семейств в сборе, чтобы показать, как животные привязаны друг к другу и какая между ними бывает нежность.
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Источник:

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Aqr009 Час назад
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kaboza Полчаса назад
Вижу котю, плюс...пошел погладил свою сотону)
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