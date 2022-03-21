Как изменились актеры сериала "Реальные пацаны"

2308
23
1
Всем привет друзья. Больше 11 лет назад на экраны вышел сериал «Реальные пацаны», который в скорее стал культурным достоянием Пермского края. И не удивительно, сериал поразил своей незамысловатостью, так как построился на жизни простых парней Коляна, Антохи и Вована.
О том как поменялись главные герои данного сериала, я и расскажу вам в этом посте/видео.
Видео сверху, а пост внутри :)
О том как поменялись главные герои данного сериала, я и расскажу вам в этом посте/видео.
Видео сверху, а пост внутри :)
Николай Наумов
Персонаж «Колян» родился ещё задолго до сериала «Реальные пацаны». Играя в команде КВН Пермского края «Парма», Наумов и придумал себе амплуа недалекого хулигана. Именно на сцене КВНа Николая Наумова впервые увидели режиссеры, и заинтересовались этим колоритным парнем. Его начали приглашать на пробы в кино, а потом и на роли второго плана. Первой заметной работой Наумова стал сериал «Мангуст», куда его позвали в 2003-м.
После этой картины в жизнь Николая Наумова вошел кинематограф. После сьёмок «Реальных Пацанов» актер стал известным на всю страну. Хотя ничего общего со своим экранным персонажем он не имеет. Актриса Зоя Бербер была просто в шоке, насколько Николай Наумов отличается от своего персонажа. В жизни актер очень серьезный, интеллигентный и неразговорчивый молодой человек, причем имеющий высшее образование и отличную семью.
Во время сьемок в сериале актера заметили Московские продюсеры, после чего актер стал участником таких шоу как: «Камеди Вуман», «Не спать» и «Comedy Баттл. Без границ».
Помимо сьёмок в сериале, Николай сыграл в фильмах: «Беременный», комедия «Няньки», в которой партнером Николая стал Арарат Кещян, после этих удачных работ, Наумов получает еще одно приглашение. И снова это комедия под названием «Друзья друзей», где он сыграл вместе с Гариком Харламовым.
После этой картины в жизнь Николая Наумова вошел кинематограф. После сьёмок «Реальных Пацанов» актер стал известным на всю страну. Хотя ничего общего со своим экранным персонажем он не имеет. Актриса Зоя Бербер была просто в шоке, насколько Николай Наумов отличается от своего персонажа. В жизни актер очень серьезный, интеллигентный и неразговорчивый молодой человек, причем имеющий высшее образование и отличную семью.
Во время сьемок в сериале актера заметили Московские продюсеры, после чего актер стал участником таких шоу как: «Камеди Вуман», «Не спать» и «Comedy Баттл. Без границ».
Помимо сьёмок в сериале, Николай сыграл в фильмах: «Беременный», комедия «Няньки», в которой партнером Николая стал Арарат Кещян, после этих удачных работ, Наумов получает еще одно приглашение. И снова это комедия под названием «Друзья друзей», где он сыграл вместе с Гариком Харламовым.
У Наумова так же была работа в рекламе. В 2014 году именно Колян предлагал насладиться квасом «Никола», а в 2016 году Николай рекламировал фаст-фуд KFC.
В личной жизни у Николая всё стабильно. Одна единственная любовь – его жена Альбина, которая подарила ему 3их детей. Сбылась его мечта, ведь он всегда хотел семью и троих малышей. У него дочка Амина, и два сына – Александр и Сергей.
В личной жизни у Николая всё стабильно. Одна единственная любовь – его жена Альбина, которая подарила ему 3их детей. Сбылась его мечта, ведь он всегда хотел семью и троих малышей. У него дочка Амина, и два сына – Александр и Сергей.
Сейчас «Колян» не пытается выходить из образа сериального героя и с коллегой по сьёмочной площадке Вованом снимают YouTube-шоу «Четкая передача». В юмористическом проекте ребята выступают в роли автоблогеров и рассказывают об изъянах и прочности различных автомобилей.
Зою Бербер называют одной из самых красивых и талантливых молодых актрис России. Зоя родилась под счастливой звездой: едва появившись в ситкоме «Реальные пацаны» в роли рафинированной блондинки, студентка провинциального вуза прославилась на всю страну, но смогла не повторить судьбу многих других актрис и не стать заложницей одной роли.
После сьемок первого сезона «Реальных пацанов» Зоя заняла 5ое место в русской версии журнала «Максим» в списке «100 самых сексуальных женщин страны», уступив Марии Кожевниковой, Вере Брежневой, Виктории Боне и Алине Артц.
После сьемок первого сезона «Реальных пацанов» Зоя заняла 5ое место в русской версии журнала «Максим» в списке «100 самых сексуальных женщин страны», уступив Марии Кожевниковой, Вере Брежневой, Виктории Боне и Алине Артц.
Актриса начала оттачивать актерское мастерство ещё на сцене «Пермского академического Театра». И приняла участие в таких постановках, как: «Собиратель пуль», «Риверсайд драйв» и «Горе от ума».
Но и роли в кино не оставляли Зою в покое. В 2015 году вышел сериал «Фарца», где Зоя сыграла роль второго плата. Этот проект оказался довольно успешным. А через 3 года на экраны вышла комедия «Счастья! Здоровья!» с Зоей в главной роли. Задуманная как лёгкая комедия, картина не стала успешной, в основном из-за недочётов в сценарии и примитивного юмора, однако игра актёров зрителям понравилась. Компанию Бербер в этом фильме составила Марина Федункив.
В следующем году Зоя снялась в главной роли в комедийно-приключенческой ленте «Девушки бывают разные», с главным шоуменом России Дмитрием Нагиевым. Картина содержит в себе множество отсылок к нестареющей ленте «В джазе только девушки», но, в отличие от голливудского шедевра, фильм не заслужил ни признания критиков, ни любви зрителей.
В этом же году поклонники увидели Зою в главной роли в фантастической криминальной драме «Девять жизней», в которой она сыграла молодую женщину, вынужденную сражаться не только за собственное счастье, но и за жизнь. В этой картине Зоя доказала, что она способна играть сложные и характерные роли.
2019 год подарил почитателям таланта молодой актрисы ещё несколько фильмов, среди которых самыми успешными стали комедия «Новогодний ремонт» и детективно-драматический сериал
«Фантом».
Летом 2020 года актриса сыграла яркую роль в комедийной мини-драме «Любовь в нерабочие недели» и что самое главное актриса задействована в множестве проектов и продолжает сниматься по сей день.
Ценным опытом Зоя называет запись песни «Вирус» и композиции «Дай руку, помолчим», которую она исполнила с Сергеем Кристовским. Зоя уверена, что современная актриса должна уметь петь, причём петь хорошо, на профессиональном уровне, и поэтому стала брать уроки по вокалу.
Но и роли в кино не оставляли Зою в покое. В 2015 году вышел сериал «Фарца», где Зоя сыграла роль второго плата. Этот проект оказался довольно успешным. А через 3 года на экраны вышла комедия «Счастья! Здоровья!» с Зоей в главной роли. Задуманная как лёгкая комедия, картина не стала успешной, в основном из-за недочётов в сценарии и примитивного юмора, однако игра актёров зрителям понравилась. Компанию Бербер в этом фильме составила Марина Федункив.
В следующем году Зоя снялась в главной роли в комедийно-приключенческой ленте «Девушки бывают разные», с главным шоуменом России Дмитрием Нагиевым. Картина содержит в себе множество отсылок к нестареющей ленте «В джазе только девушки», но, в отличие от голливудского шедевра, фильм не заслужил ни признания критиков, ни любви зрителей.
В этом же году поклонники увидели Зою в главной роли в фантастической криминальной драме «Девять жизней», в которой она сыграла молодую женщину, вынужденную сражаться не только за собственное счастье, но и за жизнь. В этой картине Зоя доказала, что она способна играть сложные и характерные роли.
2019 год подарил почитателям таланта молодой актрисы ещё несколько фильмов, среди которых самыми успешными стали комедия «Новогодний ремонт» и детективно-драматический сериал
«Фантом».
Летом 2020 года актриса сыграла яркую роль в комедийной мини-драме «Любовь в нерабочие недели» и что самое главное актриса задействована в множестве проектов и продолжает сниматься по сей день.
Ценным опытом Зоя называет запись песни «Вирус» и композиции «Дай руку, помолчим», которую она исполнила с Сергеем Кристовским. Зоя уверена, что современная актриса должна уметь петь, причём петь хорошо, на профессиональном уровне, и поэтому стала брать уроки по вокалу.
Актриса не любит рассказывать о личном. Какое-то время ходили слухи о романе Зои и Николая Наумова, но слухи не подтвердились. А в 2015 году стало известно, что актриса ждет ребенка от режиссера «Реальных пацанов» Александра Синегузова – нет-нет, не от того Синегузова, что снимался в сериале. И он то не Синегузов вовсе. В реальной жизни его зовут Юрий Бондаренко.
Вскоре у пары родилась дочь Надежда, которая снималась в последних сезонах реальных пацанов вместе с мамой. Но как известно пара режиссёра Александра Синегузова и актрисы Зои Бербер распалась осенью 2020 года. Актриса прокомментировала это в своё Инстаграм* «Finita la commedia. Что означает "Представление окончено". Расходимся, все свободны», это дало ясно понять, что её отношения с Александром закончены.
Себя Зоя называет строгой мамой, правда, строгость артистки касается в основном дисциплины и режима дня. Во всём остальном она скорее, мама-подруга. Зоя не скрывает гордости за дочь, которая очень на неё похожа. Девочка рано стала проявлять артистические способности: Надя хорошо танцует и играет вместе с мамой в «Реальных пацанах». В пять лет она уже умела работать с текстом и справляться с задачами, которые перед ней ставили режиссёры проекта. В ситкоме Надя играет роль Вари, дочки героини Марины Федункив, младшей сестрёнки Коли.
Вскоре у пары родилась дочь Надежда, которая снималась в последних сезонах реальных пацанов вместе с мамой. Но как известно пара режиссёра Александра Синегузова и актрисы Зои Бербер распалась осенью 2020 года. Актриса прокомментировала это в своё Инстаграм* «Finita la commedia. Что означает "Представление окончено". Расходимся, все свободны», это дало ясно понять, что её отношения с Александром закончены.
Себя Зоя называет строгой мамой, правда, строгость артистки касается в основном дисциплины и режима дня. Во всём остальном она скорее, мама-подруга. Зоя не скрывает гордости за дочь, которая очень на неё похожа. Девочка рано стала проявлять артистические способности: Надя хорошо танцует и играет вместе с мамой в «Реальных пацанах». В пять лет она уже умела работать с текстом и справляться с задачами, которые перед ней ставили режиссёры проекта. В ситкоме Надя играет роль Вари, дочки героини Марины Федункив, младшей сестрёнки Коли.
За роль «реального пацана» Антохи - Антон Богданов стал популярным на всю страну, а его выражения цитировались во многих дворах России. Но застревать в одном амплуа исполнителю не хотелось. Его актерская деятельность началась ещё во времена, когда он поступил в Пермский государственный институт культуры, где вместе с близкими друзьями Владимиром Селивановым и Станиславом Тляшевым в составе трио Sex Pistols прошел кастинг в Comedy Club. После этого Антон с Вовой поучаствовали в шоу «Смех без правил», где однажды сумели дойти до полуфинала. Трио Sex Pistols быстро набрало популярность в Перми и стало выступать на различных мероприятиях.
Помимо комедийной деятельности, Антон работал в пермском клубе «Ветер», где поднялся по карьерной лестнице от промоутера до арт-директора, а затем открыл BLACKBAR.
В 2010 году Богданов получил первую роль благодаря предложению от Николая Наумова прийти на съемочную площадку «Реальных пацанов». Он проявил талант и стал получать приглашения в другие телевизионные проекты. Так, в 2012 году Антон снялся в фильме «Джентльмены, удачи!», где творческому парню досталась уже отчасти привычная роль веселого преступника по прозвищу Муха. В 2013-м он сыграл в фильме «Елки-3», перевоплотившись во врача-травматолога, а через год появился в продолжении «Елки-1914» в качестве простого сельского парня Сеньки.
В 2015 году Богданов поучаствовал в съемках фильма «Бармен», хоть сыграл и не самую главную роль. В 2017-м и 2018-м он продолжил сниматься в новых сериях проекта «Елки новые» и «Елки последние». Также в 2017 году артист успел сыграл в фильме «Zомбоящик» вместе с коллегами из Comedy Club.
Помимо комедийной деятельности, Антон работал в пермском клубе «Ветер», где поднялся по карьерной лестнице от промоутера до арт-директора, а затем открыл BLACKBAR.
В 2010 году Богданов получил первую роль благодаря предложению от Николая Наумова прийти на съемочную площадку «Реальных пацанов». Он проявил талант и стал получать приглашения в другие телевизионные проекты. Так, в 2012 году Антон снялся в фильме «Джентльмены, удачи!», где творческому парню досталась уже отчасти привычная роль веселого преступника по прозвищу Муха. В 2013-м он сыграл в фильме «Елки-3», перевоплотившись во врача-травматолога, а через год появился в продолжении «Елки-1914» в качестве простого сельского парня Сеньки.
В 2015 году Богданов поучаствовал в съемках фильма «Бармен», хоть сыграл и не самую главную роль. В 2017-м и 2018-м он продолжил сниматься в новых сериях проекта «Елки новые» и «Елки последние». Также в 2017 году артист успел сыграл в фильме «Zомбоящик» вместе с коллегами из Comedy Club.
В последующих годах в карьере Богданова произошел сдвиг в сторону серьёзных ролей в отечественных фильмах. Актера позвали сниматься в историческом фильме «Т-34» о противостоянии советских и немецких танковых сил во Второй мировой войне. В 2019 году актер объявил, что уходит из сериала «Реальные пацаны». Антон объяснил это тем, что ему пора менять амплуа и сосредоточиться на других ролях.
В том же году вышли сериалы «Цыпленок жареный» и «Полярный» с участием Антона Богданова. А в 2020-м зрители увидели его в фильме-катастрофе «Огонь».
В том же году вышли сериалы «Цыпленок жареный» и «Полярный» с участием Антона Богданова. А в 2020-м зрители увидели его в фильме-катастрофе «Огонь».
А вот в личной жизни у Антохи было не все так гладко. Актер был женат 8 лет на девушке Полине, с которой познакомился еще в студенческие годы. В 2010 году у пары родился сын Демьян, который сейчас проживает с актером в Москве. А в 2014 году появились слухи об измене жены Антона с его лучшим другом и коллегой по сериалу «Реальные пацаны» Станиславом Тляшевым. В итоге Полина ушла к Станиславу, у них родилась дочь Лея. Антон и Станислав прекратили общение и пересекаются исключительно на съемочной площадке. Мужчина признался телезрителям, что разлад в семье произошел из-за его популярности и занятости. Но новости о том, что жена уходит к другу и коллеге по цеху Станиславу Тляшеву, он не ожидал.
Сейчас сердце Антона несвободно. Его новую избранницу зовут Лаура, девушка владеет фитнес-центром в Северной столице и не имеет отношения к актерскому искусству. Так же Богданов поддерживает дружеские отношения с актрисами Зоей Бербер и Валентиной Мазуниной, с которыми снимался в «Реальных пацанах».
Владимир Селиванов – известный актер, запомнившийся телезрителям по роли Вована из комедийного сериала «Реальные пацаны». Хотя в послужном списке артиста мало киноработ, он обзавелся армией поклонников, которые следят за его музыкальным творчеством.
Селиванов – разносторонний человек, который умеет перевоплощаться в персонажей перед режиссерскими камерами. Но он также имеет хороший голос, благодаря чему также утвердился в шоу-бизнесе как успешный музыкант под творческим псевдонимом Vavan. Самая знаменитая его композиция является саудтреком к сериалу «Реальные пацаны».
В 2017 году певец гастролировал со своим музыкальным коллективом «Раён» и выпустил несколько новых синглов и клипы. Гастроли принесли неплохой доход артисту.
Сейчас большое внимание Владимир уделяет музыкальной деятельности. В 2020 году его дискография пополнилась несколькими хитами.
Селиванов – разносторонний человек, который умеет перевоплощаться в персонажей перед режиссерскими камерами. Но он также имеет хороший голос, благодаря чему также утвердился в шоу-бизнесе как успешный музыкант под творческим псевдонимом Vavan. Самая знаменитая его композиция является саудтреком к сериалу «Реальные пацаны».
В 2017 году певец гастролировал со своим музыкальным коллективом «Раён» и выпустил несколько новых синглов и клипы. Гастроли принесли неплохой доход артисту.
Сейчас большое внимание Владимир уделяет музыкальной деятельности. В 2020 году его дискография пополнилась несколькими хитами.
Вован не держит в секрете свою личную жизнь. Актер рассказал журналистам, что ведет здоровый образ жизни, правильно питается, увлекается спортом. Однако артист признавался, что раньше обожал курить кальяны. В 2014 году Владимир бросил курить и пить горячительные напитки.
Что касается любовных отношений, то сердце Владимира занято. Жену Селиванова зовут Виктория. Она занимается тем, что организовывает вечеринки. У пары подрастает дочь Ева.
Селиванов продолжает сниматься в ситкоме «Реальные пацаны». Актер работал над сериалом помощником сценариста, многие юмористические диалоги и некоторые сюжетные линии придуманы им.
Что касается любовных отношений, то сердце Владимира занято. Жену Селиванова зовут Виктория. Она занимается тем, что организовывает вечеринки. У пары подрастает дочь Ева.
Селиванов продолжает сниматься в ситкоме «Реальные пацаны». Актер работал над сериалом помощником сценариста, многие юмористические диалоги и некоторые сюжетные линии придуманы им.
В прошлом году Владимир спел вместе с Сергеем Жуковым один из его хитов «Ай-яй-яй», к слову в передаче «Музыкалити» Сергей Бурунов оценил вокал Вована на 10 баллов в этой песне.
Большим сюрпризом для поклонников «Реальных пацанов» стало участие любимых актеров, исполнителей ролей Вована и Коляна, в проекте «Форт Боярд». В интервью Селиванов поделился, что самое приятное впечатление у него осталось от момента, когда всех участников поднимали на форт. Уже тогда он почувствовал, как начинает сбываться его детская мечта.
Большим сюрпризом для поклонников «Реальных пацанов» стало участие любимых актеров, исполнителей ролей Вована и Коляна, в проекте «Форт Боярд». В интервью Селиванов поделился, что самое приятное впечатление у него осталось от момента, когда всех участников поднимали на форт. Уже тогда он почувствовал, как начинает сбываться его детская мечта.
Мария Шекунова с самого детства мечтала об актерской карьере. А в старших классах она окончательно определилась с профессией. Получив на руки аттестат с хорошими отметками, девушка поехала в Пермь. Она собралась поступать на актерский факультет Института искусства и культуры. Перед этим Маша усиленно готовилась на протяжении нескольких месяцев. И ее старания увенчались успехом. Девушку зачислили в вуз. Кстати, именно в стенах этого учреждения она познакомилась со своими будущими коллегами по съемочной площадке – Мариной Федунькив и Зоей Бербер.
Спустя 5 лет Мария получила диплом об окончании театрального вуза. Однако у девушки возникли проблемы с трудоустройством. Подходящих для нее вакансий в Перми не было. Тогда Маша решила устроиться в детский лагерь. В свободное от работы время Шекунова посещала кастинги и прослушивания в пермских театрах. И однажды удача ей улыбнулась и ей удалось устроиться в пермский ТЮЗ. На сцене этого заведения она исполнила немало ярких и запоминающихся ролей.
Спустя 5 лет Мария получила диплом об окончании театрального вуза. Однако у девушки возникли проблемы с трудоустройством. Подходящих для нее вакансий в Перми не было. Тогда Маша решила устроиться в детский лагерь. В свободное от работы время Шекунова посещала кастинги и прослушивания в пермских театрах. И однажды удача ей улыбнулась и ей удалось устроиться в пермский ТЮЗ. На сцене этого заведения она исполнила немало ярких и запоминающихся ролей.
В 2010 году Мария прославится на всю страну благодаря роли в сериале «Реальные пацаны». Девушка отлично вжилась в роль блондинки с «района».
Мария замужем за актером Дмитрием Скорницким. Познакомились они в театральном вузе, а затем вместе работали в Пермском ТЮЗе. В 2013 году у пары родился сын Ярослав, и семья перебралась жить в Москву. Кроме популярного ситкома актрису можно увидеть в фильмах «Левиафан», «Бедные люди», «Военный фитнес», «Человек из будущего» и других.
За прошедшие года Мария очень изменилась, она сбросила лишний вес и кардинально изменила имидж.
Мария замужем за актером Дмитрием Скорницким. Познакомились они в театральном вузе, а затем вместе работали в Пермском ТЮЗе. В 2013 году у пары родился сын Ярослав, и семья перебралась жить в Москву. Кроме популярного ситкома актрису можно увидеть в фильмах «Левиафан», «Бедные люди», «Военный фитнес», «Человек из будущего» и других.
За прошедшие года Мария очень изменилась, она сбросила лишний вес и кардинально изменила имидж.
Ещё со школьных лет Валентина Мазунина посещала театральную студию, не смотря на то, что девушка была очень застенчивой она впервые всерьёз задумалась об актерской профессии. И после окончания школы Валентина поступила в Пермский институт культуры и искусств.
В 2009 году Валентина получила высшее образование и стала актрисой Пермского ТЮЗа.
Всероссийскую популярность, как и другим актерам данного сериала, Мазунина получила благодаря сьемкам в «Реальных пацанах». В 2012 году, когда съемки перенесли в Москву, она переехала в столицу следом. Об этом городе больших возможностей Валентина мечтала еще со студенческой скамьи. Однако вначале ей было ужасно одиноко, ведь все друзья и поклонники остались в Перми. Она очень скучала по дому и признавалась, что вместе со своей коллегой и землячкой Машей Шекуновой, пролила тогда «не одно ведро слез».
Но вскоре ее утвердили на роль Ксюхи, из комедии «Горько!» после чего она отправилась на съемки в Геленджик, где познакомилась с интересными людьми, и это помогло ей адаптироваться в новом окружении.
В 2009 году Валентина получила высшее образование и стала актрисой Пермского ТЮЗа.
Всероссийскую популярность, как и другим актерам данного сериала, Мазунина получила благодаря сьемкам в «Реальных пацанах». В 2012 году, когда съемки перенесли в Москву, она переехала в столицу следом. Об этом городе больших возможностей Валентина мечтала еще со студенческой скамьи. Однако вначале ей было ужасно одиноко, ведь все друзья и поклонники остались в Перми. Она очень скучала по дому и признавалась, что вместе со своей коллегой и землячкой Машей Шекуновой, пролила тогда «не одно ведро слез».
Но вскоре ее утвердили на роль Ксюхи, из комедии «Горько!» после чего она отправилась на съемки в Геленджик, где познакомилась с интересными людьми, и это помогло ей адаптироваться в новом окружении.
Потом были новые работы — в фильмах «Горько 2», «Самый лучший день» где актриса отличилась своим танцем, «Одноклассницы», «Аритмия», «Елки новые», и другие.
Валентина давно уже стала узнаваемой и любимой, ее называют самой яркой комедийной актрисой России. А теперь на экраны вышел сериал «Иванько», где Валентина Мазунина исполнила главную роль — Насти, учительницы танцев и тамады, хотя сьемки сериала давно завершены актриса очень гордиться данной ролью.
Мазунина давно стала москвичкой. Но, как и прежде, нежно любит Пермь и свой родной городок Верещагино, где живут ее мама и папа. Актриса давно не видела родных — сначала помешала первая волна коронавируса, потом было много работы, затем грянула вторая волна.
Валентина очень хочет сыграть в какой-нибудь сказке и поработать с Тарантино. И, конечно, встретить того самого, единственного и неповторимого, мужчину, который станет для нее самым близким и любимым. И вот тут Валентина непреклонна: она уверена, что никогда не влюбится в своего коллегу.
Валентина давно уже стала узнаваемой и любимой, ее называют самой яркой комедийной актрисой России. А теперь на экраны вышел сериал «Иванько», где Валентина Мазунина исполнила главную роль — Насти, учительницы танцев и тамады, хотя сьемки сериала давно завершены актриса очень гордиться данной ролью.
Мазунина давно стала москвичкой. Но, как и прежде, нежно любит Пермь и свой родной городок Верещагино, где живут ее мама и папа. Актриса давно не видела родных — сначала помешала первая волна коронавируса, потом было много работы, затем грянула вторая волна.
Валентина очень хочет сыграть в какой-нибудь сказке и поработать с Тарантино. И, конечно, встретить того самого, единственного и неповторимого, мужчину, который станет для нее самым близким и любимым. И вот тут Валентина непреклонна: она уверена, что никогда не влюбится в своего коллегу.
* Instagram запрещен в РФ
Авторский пост
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Чем закончились любимые сериалы 90-х
- Как изменились актеры фильма "Деннис-мучитель" спустя 27 лет
- 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате
- Как выглядят актеры "Очень страшного кино" и что с ними стало спустя 21 год после выхода фильма
- «Миссия невыполнима 7»: сцена крушения паровоза
Метки: актеры видео до и после реальные пацаны
21
Понравилось21
Новости партнёров
Быдло - это не профессия, это х"ета, которая жрёт всё что горит, "бёт что шевелится, а большее его не волнует.
И кто же эти люди, вернее ГДЕ ЖЕ ОНИ?
Где? Где...
но нам насрать