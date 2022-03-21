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Как изменились актеры сериала "Реальные пацаны"

Как изменились актеры сериала "Реальные пацаны" (23 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2022 19:34
Метки: актеры   видео   до и после   реальные пацаны   
2308
23
1
Всем привет друзья. Больше 11 лет назад на экраны вышел сериал «Реальные пацаны», который в скорее стал культурным достоянием Пермского края. И не удивительно, сериал поразил своей незамысловатостью, так как построился на жизни простых парней Коляна, Антохи и Вована.
О том как поменялись главные герои данного сериала, я и расскажу вам в этом посте/видео.
Видео сверху, а пост внутри :)
* Instagram запрещен в РФ

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14  комментариев
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44k
Элек Мек 4 часа назад
А Базанов?
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54k
doker Полчаса назад
Из сериала только Зоя и представляет какой-то интерес. "Колян" и Ко выйти из образов не смогли - "интеллигентность" проявить не смогли, или я не увидел. Ну, не артисты они... Так, любители.
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5k
ekarataev Час назад
Маша суперская.
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61k
Опиум для народа 4 часа назад
Сериал от быдла для быдла.)
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4k
Tuskub 4 часа назад
Зоя Бербер - клёвая (С)))
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5k
maclay 4 часа назад
"...Бурунов оценил его вокальный талант на 10..." Бл..., какая то параллельная реальность, всё кипит, все работают , поют , еб..ся с режиссёрами, что за мир ! У них "талант" !!! Сдохни он..., но хлеба не убавится, молоко не закиснет, да и никто и не вспомнит через день !
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59k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
короче герои быдло-сериала аля 90-ые живут и "творят" .
но нам насрать
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