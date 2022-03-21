Как изменились актеры сериала "Реальные пацаны"

Актриса начала оттачивать актерское мастерство ещё на сцене «Пермского академического Театра». И приняла участие в таких постановках, как: «Собиратель пуль», «Риверсайд драйв» и «Горе от ума».



Но и роли в кино не оставляли Зою в покое. В 2015 году вышел сериал «Фарца», где Зоя сыграла роль второго плата. Этот проект оказался довольно успешным. А через 3 года на экраны вышла комедия «Счастья! Здоровья!» с Зоей в главной роли. Задуманная как лёгкая комедия, картина не стала успешной, в основном из-за недочётов в сценарии и примитивного юмора, однако игра актёров зрителям понравилась. Компанию Бербер в этом фильме составила Марина Федункив.



В следующем году Зоя снялась в главной роли в комедийно-приключенческой ленте «Девушки бывают разные», с главным шоуменом России Дмитрием Нагиевым. Картина содержит в себе множество отсылок к нестареющей ленте «В джазе только девушки», но, в отличие от голливудского шедевра, фильм не заслужил ни признания критиков, ни любви зрителей.



В этом же году поклонники увидели Зою в главной роли в фантастической криминальной драме «Девять жизней», в которой она сыграла молодую женщину, вынужденную сражаться не только за собственное счастье, но и за жизнь. В этой картине Зоя доказала, что она способна играть сложные и характерные роли.



2019 год подарил почитателям таланта молодой актрисы ещё несколько фильмов, среди которых самыми успешными стали комедия «Новогодний ремонт» и детективно-драматический сериал



«Фантом».



Летом 2020 года актриса сыграла яркую роль в комедийной мини-драме «Любовь в нерабочие недели» и что самое главное актриса задействована в множестве проектов и продолжает сниматься по сей день.



Ценным опытом Зоя называет запись песни «Вирус» и композиции «Дай руку, помолчим», которую она исполнила с Сергеем Кристовским. Зоя уверена, что современная актриса должна уметь петь, причём петь хорошо, на профессиональном уровне, и поэтому стала брать уроки по вокалу.