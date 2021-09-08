FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5349 постов • 1104 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Как выглядят актеры "Очень страшного кино" и что с ними стало спустя 21 год после выхода фильма

Как выглядят актеры "Очень страшного кино" и что с ними стало спустя 21 год после выхода фильма (8 фото)

Автор:
08 сентября 2021 15:26
Сообщество : Кино
Метки: актеры   до и после   кино   очень страшное кино   спустя 21 год   
2895
8

"Очень страшное кино" - это серия фильмов, копирующая популярные ужастики. Пародии собрали более 900 млн долларов по всему миру. Сегодня мы решили вспомнить самый первый фильм серии, и посмотреть, как выглядят сейчас актеры. Первая часть "Очень страшное кино" вышла в 2000 году. Фильм для тинейджеров сразу возглавил рейтинг, ведь стебались авторы картины над всем - и шутки ниже пояса были самыми популярными.

Актрисе сейчас 44 года. Она снялась аж в 4 частях комедии (всего их 5). Несмотря на то, что она снималась и в других фильмах, например, "Трудности перевода", "Горбатая гора", "Моя супер-бывшая", "Мальчикам это нравится", "Сколько у тебя?", "Даю год" и "За бортом", большинство зрителей помнит ее как Синди Кемпбелл. За плечами у актрисы 2 брака, есть сын по имени Джек. Сейчас она ведет страницу в соцсетях и регулярно выходит в прямые эфиры с коллегами, обсуждая значимые вопросы. На ее страницу в инстаграме подписаны чуть более 2 млн человек.


×

Роль Бобби Прайнз, пожалуй, самая известная в карьере 43-летнего Джона Абрахамса. У него нет семьи и детей, он активно снимается в фильмах и сериалах, хоть они и не отличаются успехом. Его еще можно увидеть в фильме ужасов "Дом восковых фигур" и комедии "Знакомство с родителями".





В "Очень страшное кино" Марлон сыграл Мелкого. После успеха пародий он снимался не только в комедиях, но и в драмах. В его фильмографии: "Реквием по мечте", "Без чувств", "Белые цыпочки", "Бросок кобры", "Шалун", "Дом с паранормальными явлениями". Сейчас ему 49 лет, он связал свою жизнь с юмором. Регулярно выступает с шоу. Был женат, 2 детей.




Дейву Шеридану сейчас 52 года. В пародии 2000 года он играл Дуффи Гилмора. Как и другим актерам, этот фильм принес ему известность. Затем он снялся еще в картинах "Изгоняющий дьявола" и в "Дом с паранормальными явлениями". На сегодняшний день он занимается продюсированием, пишет сценарии, играет музыку, выступает в клубах.



Реджина Холл сыграла Бренду Микс. Сейчас актрисе 50 лет. Роль в "Очень страшное кино" и ей дала толчок в карьере. Она сыграла подругу главной героини. Несмотря на то, что это наиболее запоминающаяся роль актрисы, после участия в проекте о ней узнали. Теперь она снимается в кино, сериалах, участвует в шоу на ТВ и ведет общественно-социальную жизнь, борется за равноправие по расовому и половому признакам. Она играла в "Улетные девочки", "Мелкая", "Шафер" и других фильмах





Шон Уайанс сыграл Рэя Уилкинса. Сейчас ему 50 лет. Он - многодетный отец. За его плечами 2 брака и 6 детей. Он сам родился в многодетной семье, всего их было 10. Его брат тоже снялся в "Очень страшном кино", как вы уже поняли, это Марлон Уэйанс. Последний фильм с Шоном вышел в 2017 году. Теперь он выступает в клубах, где играет музыку, а также ведет шоу.


Шеннон Элизабет сыграла Баффи Гилмор. Она сразу стала секс-символом поколения. На роль красотки ее также пригласили в "Американский пирог" и "Джей и молчаливый Боб". Сейчас актрисе 48 лет. Она все еще прекрасно выглядит, но посвятила свою жизнь не актерской деятельности, а покеру. Она регулярно участвует в турнирах, следит за фигурой, публикует ролики из спортзала. Была замужем, детей нет. Организовала компанию по спасению животных.



Лохлин Манро сыграл в "Очень страшное кино" Грега Филиппа. Он был бойфрендом Баффи. Типичная роль качка, которую он сыграл после того, как бросил заниматься хоккеем из-за травмы. Он снялся в более чем 200 фильмах, но они все среднего качества. Благодаря крепкому телосложению долгое время играл студентов. Женат, есть 2 детей. Продолжает играть везде, где берут.


Не все актеры популярного фильма "Очень страшное кино" смогли сменить амплуа и использовать бешеный успех во благо будущей карьеры. А вам нравился этот фильм?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   до и после   кино   очень страшное кино   спустя 21 год   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Frank Borman 2 часа назад
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3
Nikto Niktopulus 2 минуты назад
Автор ИДИОТ!!! На фото слева молодой Шон Уайанс ,а рядом совсем другой актер - Дэ ймон Кайл Уэ йанс-мла дший ,это сын другого комика - Дэ ймона Кайла Уэ йанса-ста ршего!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Макс Крутач 21 минуту назад
Справа от Шона Уэйнса на фото его племянник, сын старшего брата, Дэймон Уэйнс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
576
Duke_kir Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158k
☭Cheкаво☭ 57 минут назад
Комментарий к фото
Весь набор короч.: БЛМщица-ЛГБТшница
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юрий Злой Час назад
Да, в этих фильмах часто использовались шутки ниже пояса но я все равно люблю эту франшизу и раз в пятилетку пересматриваю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
jug Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Максим Час назад
НУ братья Уайанс это все-таки в первую очередь Не грози Южному централу....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Профессия - Родину защищать: как и из чего складывается карьера военного Профессия - Родину защищать: как и из чего складывается карьера военного Детки выросли: американские дети-актеры тогда и сейчас Детки выросли: американские дети-актеры тогда и сейчас HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" 16 популярных фильмов и сериалов до и после спецэффектов 16 популярных фильмов и сериалов до и после спецэффектов 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3"
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

518170



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ученик школы в Джорджии напал на товарища и избил его из-за ЛГБТ-флага
1
110
Ученик школы в Джорджии напал на товарища и избил его из-за ЛГБТ-флага
25 ну совсем неожиданных находок
0
58
25 ну совсем неожиданных находок
Redkey F10 - беспроводной пылесос, который сгибается за вас
Redkey F10 - беспроводной пылесос, который сгибается за вас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#кино#люди#интересное#аварии#подборка#картинки#найдено на ebay#Разное
#Юмор#ynews#автомир#факты#животные#дтп#природа#фотографии#позитив#неудача
#интересно#прикол#автомобили#новости#СССР#авто аварии#история#в мире#прошлое#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться