Как выглядят актеры "Очень страшного кино" и что с ними стало спустя 21 год после выхода фильма

"Очень страшное кино" - это серия фильмов, копирующая популярные ужастики. Пародии собрали более 900 млн долларов по всему миру. Сегодня мы решили вспомнить самый первый фильм серии, и посмотреть, как выглядят сейчас актеры. Первая часть "Очень страшное кино" вышла в 2000 году. Фильм для тинейджеров сразу возглавил рейтинг, ведь стебались авторы картины над всем - и шутки ниже пояса были самыми популярными.
Актрисе сейчас 44 года. Она снялась аж в 4 частях комедии (всего их 5). Несмотря на то, что она снималась и в других фильмах, например, "Трудности перевода", "Горбатая гора", "Моя супер-бывшая", "Мальчикам это нравится", "Сколько у тебя?", "Даю год" и "За бортом", большинство зрителей помнит ее как Синди Кемпбелл. За плечами у актрисы 2 брака, есть сын по имени Джек. Сейчас она ведет страницу в соцсетях и регулярно выходит в прямые эфиры с коллегами, обсуждая значимые вопросы. На ее страницу в инстаграме подписаны чуть более 2 млн человек.
Роль Бобби Прайнз, пожалуй, самая известная в карьере 43-летнего Джона Абрахамса. У него нет семьи и детей, он активно снимается в фильмах и сериалах, хоть они и не отличаются успехом. Его еще можно увидеть в фильме ужасов "Дом восковых фигур" и комедии "Знакомство с родителями".
В "Очень страшное кино" Марлон сыграл Мелкого. После успеха пародий он снимался не только в комедиях, но и в драмах. В его фильмографии: "Реквием по мечте", "Без чувств", "Белые цыпочки", "Бросок кобры", "Шалун", "Дом с паранормальными явлениями". Сейчас ему 49 лет, он связал свою жизнь с юмором. Регулярно выступает с шоу. Был женат, 2 детей.
Дейву Шеридану сейчас 52 года. В пародии 2000 года он играл Дуффи Гилмора. Как и другим актерам, этот фильм принес ему известность. Затем он снялся еще в картинах "Изгоняющий дьявола" и в "Дом с паранормальными явлениями". На сегодняшний день он занимается продюсированием, пишет сценарии, играет музыку, выступает в клубах.
Реджина Холл сыграла Бренду Микс. Сейчас актрисе 50 лет. Роль в "Очень страшное кино" и ей дала толчок в карьере. Она сыграла подругу главной героини. Несмотря на то, что это наиболее запоминающаяся роль актрисы, после участия в проекте о ней узнали. Теперь она снимается в кино, сериалах, участвует в шоу на ТВ и ведет общественно-социальную жизнь, борется за равноправие по расовому и половому признакам. Она играла в "Улетные девочки", "Мелкая", "Шафер" и других фильмах
Шон Уайанс сыграл Рэя Уилкинса. Сейчас ему 50 лет. Он - многодетный отец. За его плечами 2 брака и 6 детей. Он сам родился в многодетной семье, всего их было 10. Его брат тоже снялся в "Очень страшном кино", как вы уже поняли, это Марлон Уэйанс. Последний фильм с Шоном вышел в 2017 году. Теперь он выступает в клубах, где играет музыку, а также ведет шоу.
Шеннон Элизабет сыграла Баффи Гилмор. Она сразу стала секс-символом поколения. На роль красотки ее также пригласили в "Американский пирог" и "Джей и молчаливый Боб". Сейчас актрисе 48 лет. Она все еще прекрасно выглядит, но посвятила свою жизнь не актерской деятельности, а покеру. Она регулярно участвует в турнирах, следит за фигурой, публикует ролики из спортзала. Была замужем, детей нет. Организовала компанию по спасению животных.
Не все актеры популярного фильма "Очень страшное кино" смогли сменить амплуа и использовать бешеный успех во благо будущей карьеры. А вам нравился этот фильм?
Источник:
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