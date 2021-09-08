Как выглядят актеры "Очень страшного кино" и что с ними стало спустя 21 год после выхода фильма

Лохлин Манро сыграл в "Очень страшное кино" Грега Филиппа. Он был бойфрендом Баффи. Типичная роль качка, которую он сыграл после того, как бросил заниматься хоккеем из-за травмы. Он снялся в более чем 200 фильмах, но они все среднего качества. Благодаря крепкому телосложению долгое время играл студентов. Женат, есть 2 детей. Продолжает играть везде, где берут.

Не все актеры популярного фильма "Очень страшное кино" смогли сменить амплуа и использовать бешеный успех во благо будущей карьеры. А вам нравился этот фильм?