Очевидное и гениальное: как придумали гематоген, и почему продукт завоевал такую популярность в СССР?

Препарат быстро завоевал популярность, поскольку действительно был эффективным. Анемия в то время была явлением повсеместным из-за несбалансированного питания. А многие женщины страдали ею и по причине недоедания, обусловленного стремлением к модной болезненной худобе.

Началась Первая мировая. Как и любое другое столкновение, она была сопряжена с большим количеством раненых, пострадавших от потери крови. Препарат помогал солдатам быстрее восстановиться и вернуть силы.