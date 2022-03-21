Очевидное и гениальное: как придумали гематоген, и почему продукт завоевал такую популярность в СССР?

Советские кулинарные изобретения – порой совершенно неожиданные, но столь полюбившиеся, часто непонятны для представителей других культур. Как, к примеру, можно обожать студень? И какой смысл в кофейных напитках, в которых нет и намёка на кофеин?
Есть один интересный продукт, о котором мало знают за рубежом. Но у нас он завоевал невероятную популярность. Итак, гематоген. Своим появлением он обязан изобретению швейцарского препарата для восстановления уровня железа в крови, который начали делать ещё в 1890 году на базе бычьей крови и яичного желтка.
Для названия изобретатель – доктор Гоммель использовал два греческих слова – кровь и рождение. Он не скрывал состав своего лекарственного средства, поскольку нуждался в помощи в части консервирования компонентов, которые априори не могли долго храниться.
Препарат быстро завоевал популярность, поскольку действительно был эффективным. Анемия в то время была явлением повсеместным из-за несбалансированного питания. А многие женщины страдали ею и по причине недоедания, обусловленного стремлением к модной болезненной худобе.
Началась Первая мировая. Как и любое другое столкновение, она была сопряжена с большим количеством раненых, пострадавших от потери крови. Препарат помогал солдатам быстрее восстановиться и вернуть силы.
Собственное производство у нас началось после 1917 года. Очень быстро продукт нашёл свою целевую аудиторию: гематоген стали производить для раненых красноармейцев и их детей.
На момент 1930-х он представлял собой всё ещё микстуру, а не привычную плитку, в состав которой входил 70% раствор гемоглобина в винно-глицериновой смеси. Позже появились и твердые батончики, которые помогали бойцам быстрее восстановиться после ранения и вернуться на фронт (это был как раз период Великой Отечественной).
Наверняка почти все, кто родом из СССР, помнят, как в детстве их кормили этими специфическими, но приятными на вкус плитками. Приятными они стали только после введения в рецептуру добавок, поскольку поколение военных и послевоенных детей росло слабым.
В соответствии с требованиями ГОСТ, в состав детского гематогена входили следующие компоненты:
- пищевой альбумин;
- сгущенное молоко;
- сахар;
- патока;
- ванилин.
Шоколад был продуктом очень редким. Но советская детвора не унывала и бегала за полезной для здоровья вкусностью в аптеку. Впрочем, и взрослые зачастую покупали его в качестве лакомства к чаепитию.
За рубежом гематоген особой популярности не приобрёл и не прижился. Главная причина – товарное изобилие, ведь всяких сладостей в Европе и США и так хватало.
Сегодня многие покупают его по привычке, памятуя о беззаботном детстве, и приучают к полезному лакомству уже своих детей и внуков. А вы любите гематоген?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Если раньше использовалась кровь животных, то сейчас заменители ее.