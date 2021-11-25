FISHKINET
Сообщество Еда 1364 поста • 546 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
Преимущества козьего молока и риски при его употреблении

Преимущества козьего молока и риски при его употреблении (3 фото)

Автор:
25 ноября 2021 10:39
Сообщество : Еда
Метки: вред   иммунитет   коза   козье молоко   польза   почемучка   состав   укрепление   
498
3

В обществе распространено мнение, в соответствии с которым козье молоко полезнее коровьего. Чем оно обусловлено, и соответствует ли действительности?

Прежде всего, при употреблении козьего молока шансы получить аллергию значительно ниже. Поскольку в его составе нет альфа-казеина, который в основном и вызывает аллергическую реакцию. Входящие в состав продукта жиры быстрее расщепляются, а белки – проще усваиваются. Плюс к этому, по сравнению с коровьим в нем больше кальция и калия. Но это не все достоинства козьего молока.

Преимущества молока коз

1.     Более низкий уровень содержания лактозы. Что делает его безопасным для людей с лактазной недостаточностью.

2.     Усвоение белков в полном объеме. За счет белка альбумина молочные протеины при воздействии желудочного сока формируют мелкие хлопья, которые быстро и просто перевариваются и, соответственно, усваиваются.

3.     Профилактика атеросклероза. Молоко, получаемое от коз, содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые предупреждают образование холестериновых бляшек.

4.     Специфический состав. В продукте есть кислоты, незаменимые при восстановлении после сильных нагрузок, операций, эмоциональных потрясений. Это валин, лейцин, изолейцин. Аминокислота гистидин препятствует развитию язвы.

5.     Польза для кроветворения и обменных процессов за счет присутствия в составе молибдена, меди и марганца, что также полезно при быстрой утомляемости, нервозности, проблемах с сердцем и повышенном давлении.

6.     Укрепление иммунитета за счет входящего в состав железа.

7.     Способность понижения кислотности желудка.


Этот продукт не только полезная и вкусная пища. Он обладает рядом терапевтических свойств. К примеру, употребление рекомендовано после переломов для скорейшего восстановления костной ткани.

Пить козье молоко рекомендуют в качестве вспомогательного средства при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Беременным оно помогает защитить от разрушения зубы, стабилизировать работу пищеварительной системы и помогает в формировании костной системы плода.

Приготовленные из молока козы кисломолочные продукты хорошо справляются с дисбактериозом, обусловленным приемом антибиотиков. Эта разновидность также издавна использовалась при лечении бронхита и сильного кашля. В первом случае его надо пить с медом, во втором – готовить на молоке овсяный отвар.


Нужно понимать, что в отличие от того, что дают буренки, молоко коз значительно – в 3 и более раза дороже. Отыскать такой продукт при необходимости бывает проблематично, поскольку в магазинах он встречается не часто: нужно обращаться к частникам. К тому же от козочек получают молоко, обладающее довольно-таки специфическим запахом. Нельзя назвать его неприятным, но привыкнуть к более резкому аромату придется. Несколько отличается оно и по вкусовым характеристикам.

Ограничениями к употреблению выступают такие недуги как сахарный диабет, гастрит, панкреатит, избыточный вес. В остальном этот продукт ни в чем не уступает традиционному коровьему, а по определенным параметрам даже превосходит его и помогает укрепить здоровье.

А вы пробовали козье молоко?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: вред   иммунитет   коза   козье молоко   польза   почемучка   состав   укрепление   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
621k
Alexey Berestenko 3 часа назад
А еще козье молоко скисает в грозу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Вася 24 минуты назад
сыры из козьего и овечьего молока супер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мария Коненкова Час назад
Недостаток - оно довольно противное. На вкус оно не особо отличается от коровьего, но вот запах... только не дыша.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
zloykoyot Час назад
В детстве в деревне летом постоянно пил. Парное. Козы там были почти в каждом дворе, стадо гонял на выпас пастух. Сейчас естественно давно уж нет тех бабулек, которые их содержали и коз соответственно. Может домах в 5-10 и содержит кто, так что молока не купишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава Андреев 2 часа назад
Отличное молоко. Летом всегда покупаю .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Kostick 2 часа назад
ну не знаю, не знаю. совсем малым, дошколотой, болел часто пневмонией (могу уже ошибаться, очаговое поражение лёгких какое то было), бабушке кто-то сказал, что надо поить парным козьим молоком. так она меня год тягала, прям после процеживания, тёплое пил. 0,5 на месте, и домой банку брали. с учёта в тубдиспансере сняли, и уже через достаточно много лет, без проблем прошел влэк. так что козам от меня отдельный поклон -)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Наталья 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Никто, кроме тебя». Как изменилась сериальная красавица Лусия Мендес (20 фото) «Никто, кроме тебя». Как изменилась сериальная красавица Лусия Мендес (20 фото) Чем чреват отказ от сахара? Чем чреват отказ от сахара? Тыква полезная и вредная Тыква полезная и вредная Зачем организму витамин D, и в каких случаях его надо принимать? Зачем организму витамин D, и в каких случаях его надо принимать? Спорт и сахар: единство или противоположность? Спорт и сахар: единство или противоположность? Причины падения: что делать, если у щенка упали уши? Причины падения: что делать, если у щенка упали уши?
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4379



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
0
158
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени
3
203
Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени
Набирающие популярность в сообществах
Реставрация-2021: как спасли Дом Кеворкова
0
2
Реставрация-2021: как спасли Дом Кеворкова
Интеллектуальность людей и сравнение по реальным знаниям
1
23
Интеллектуальность людей и сравнение по реальным знаниям
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я своего рода тоже художник
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#ватермарк#картинки#кино#Ynews#Россия#забавно#Разное#СССР
#фото#животные#люди#дтп#сша#автомобили#в мире#Жизнь#позитив#прикольные
#интересно#факты#история#новости#подборка#автомир#фильм#приколы#сарказм#авария

На что жалуетесь?

Вернуться