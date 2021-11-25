В обществе распространено мнение, в соответствии с которым козье молоко полезнее коровьего. Чем оно обусловлено, и соответствует ли действительности?
Прежде всего, при употреблении козьего молока шансы получить аллергию значительно ниже. Поскольку в его составе нет альфа-казеина, который в основном и вызывает аллергическую реакцию. Входящие в состав продукта жиры быстрее расщепляются, а белки – проще усваиваются. Плюс к этому, по сравнению с коровьим в нем больше кальция и калия. Но это не все достоинства козьего молока.
Преимущества молока коз
1. Более низкий уровень содержания лактозы. Что делает его безопасным для людей с лактазной недостаточностью.
2. Усвоение белков в полном объеме. За счет белка альбумина молочные протеины при воздействии желудочного сока формируют мелкие хлопья, которые быстро и просто перевариваются и, соответственно, усваиваются.
3. Профилактика атеросклероза. Молоко, получаемое от коз, содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые предупреждают образование холестериновых бляшек.
4. Специфический состав. В продукте есть кислоты, незаменимые при восстановлении после сильных нагрузок, операций, эмоциональных потрясений. Это валин, лейцин, изолейцин. Аминокислота гистидин препятствует развитию язвы.
5. Польза для кроветворения и обменных процессов за счет присутствия в составе молибдена, меди и марганца, что также полезно при быстрой утомляемости, нервозности, проблемах с сердцем и повышенном давлении.
6. Укрепление иммунитета за счет входящего в состав железа.
7. Способность понижения кислотности желудка.
Этот продукт не только полезная и вкусная пища. Он обладает рядом терапевтических свойств. К примеру, употребление рекомендовано после переломов для скорейшего восстановления костной ткани.
Пить козье молоко рекомендуют в качестве вспомогательного средства при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Беременным оно помогает защитить от разрушения зубы, стабилизировать работу пищеварительной системы и помогает в формировании костной системы плода.
Приготовленные из молока козы кисломолочные продукты хорошо справляются с дисбактериозом, обусловленным приемом антибиотиков. Эта разновидность также издавна использовалась при лечении бронхита и сильного кашля. В первом случае его надо пить с медом, во втором – готовить на молоке овсяный отвар.
Нужно понимать, что в отличие от того, что дают буренки, молоко коз значительно – в 3 и более раза дороже. Отыскать такой продукт при необходимости бывает проблематично, поскольку в магазинах он встречается не часто: нужно обращаться к частникам. К тому же от козочек получают молоко, обладающее довольно-таки специфическим запахом. Нельзя назвать его неприятным, но привыкнуть к более резкому аромату придется. Несколько отличается оно и по вкусовым характеристикам.
Ограничениями к употреблению выступают такие недуги как сахарный диабет, гастрит, панкреатит, избыточный вес. В остальном этот продукт ни в чем не уступает традиционному коровьему, а по определенным параметрам даже превосходит его и помогает укрепить здоровье.
А вы пробовали козье молоко?
Источник:
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