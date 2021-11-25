Прежде всего, при употреблении козьего молока шансы получить аллергию значительно ниже. Поскольку в его составе нет альфа-казеина, который в основном и вызывает аллергическую реакцию. Входящие в состав продукта жиры быстрее расщепляются, а белки – проще усваиваются. Плюс к этому, по сравнению с коровьим в нем больше кальция и калия. Но это не все достоинства козьего молока.

Преимущества молока коз

1. Более низкий уровень содержания лактозы. Что делает его безопасным для людей с лактазной недостаточностью.

2. Усвоение белков в полном объеме. За счет белка альбумина молочные протеины при воздействии желудочного сока формируют мелкие хлопья, которые быстро и просто перевариваются и, соответственно, усваиваются.

3. Профилактика атеросклероза. Молоко, получаемое от коз, содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые предупреждают образование холестериновых бляшек.

4. Специфический состав. В продукте есть кислоты, незаменимые при восстановлении после сильных нагрузок, операций, эмоциональных потрясений. Это валин, лейцин, изолейцин. Аминокислота гистидин препятствует развитию язвы.

5. Польза для кроветворения и обменных процессов за счет присутствия в составе молибдена, меди и марганца, что также полезно при быстрой утомляемости, нервозности, проблемах с сердцем и повышенном давлении.

6. Укрепление иммунитета за счет входящего в состав железа.

7. Способность понижения кислотности желудка.