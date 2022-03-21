Пранкер Эдвард Бил получил тюремный срок

Теперь будет устраивать свои “розыгрыши” на зоне.
Прямо в свой праздник - 1 апреля, Эдвард Бил устроил массовое ДТП в центре Москвы. Помял 5 машин и серьёзно покалечил женщину. За это ему вынесли довольно гуманный приговор: 2 года ограничения свободы и лишение прав на три года. Плюс он выплатил компенсацию пострадавшей - 11 миллионов рублей сразу и по 250к ежемесячно, вплоть до её полного выздоровления. Сама женщина заявила, что больше претензий не имеет и не хочет видеть Била за решёткой.
Но такое решение не устроило прокуратуру и она потребовала пересмотра дела и ужесточения наказания. Сегодня суд вынес окончательный вердикт: 1 год и 2 месяца колонии общего режима. Так что теперь Эдику придётся повременить с пранками - его взяли под стражу прямо в зале заседаний:
Вот его реакция на приговор - лёгкий ступор:
Довольно бледный вид, совсем не похоже на его разухабистое поведение во время съемок “видосов”. Хотя так уж переживать ему не стоит - в заключении Бил провёдет всего 6 месяцев, остальные уже пошли в зачёт предыдущего наказания. К концу сентября освободится.
У здания суда не было никакого ажиотажа, пришёл один Эрик Давидыч, колоритный персонаж, который сам не так давно освободился. Кстати, после отсидки он сильно изменился. Вот какое напутствие Давидыч дал Эдварду:
А остальные блогеры и пранкеры теперь задумаются - теперь за “хайп” можно получить реальный тюремный срок.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Давидыч вылез)))) Мерило морали выискалось . От этого типа из рта любые звуки вызывают смех! Супер герой - человек кидала...
Вот когда только за попытку такой херни уже будут давать хотя бы 15-30 суток, вот это будет правильно.
А Эдвик радостно хвастался в сети умениями полизать))))
Не хотите ему отомстить?
Фото скинете?
P.S. Модератор где ходит?
Мужику уже под сраку лет, а все понты колотит, муфел