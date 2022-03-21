Пранкер Эдвард Бил получил тюремный срок

Прямо в свой праздник - 1 апреля, Эдвард Бил устроил массовое ДТП в центре Москвы. Помял 5 машин и серьёзно покалечил женщину. За это ему вынесли довольно гуманный приговор: 2 года ограничения свободы и лишение прав на три года. Плюс он выплатил компенсацию пострадавшей - 11 миллионов рублей сразу и по 250к ежемесячно, вплоть до её полного выздоровления. Сама женщина заявила, что больше претензий не имеет и не хочет видеть Била за решёткой.

Но такое решение не устроило прокуратуру и она потребовала пересмотра дела и ужесточения наказания. Сегодня суд вынес окончательный вердикт: 1 год и 2 месяца колонии общего режима. Так что теперь Эдику придётся повременить с пранками - его взяли под стражу прямо в зале заседаний: