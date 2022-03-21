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Пранкер Эдвард Бил получил тюремный срок

Пранкер Эдвард Бил получил тюремный срок (1 фото + 3 видео)

Автор:
21 марта 2022 14:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Эдвард Бил   давидыч   дтп   компенсация   машина   приговор   прокуратура   суд   
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Теперь будет устраивать свои “розыгрыши” на зоне.

Прямо в свой праздник - 1 апреля, Эдвард Бил устроил массовое ДТП в центре Москвы. Помял 5 машин и серьёзно покалечил женщину. За это ему вынесли довольно гуманный приговор: 2 года ограничения свободы и лишение прав на три года. Плюс он выплатил компенсацию пострадавшей - 11 миллионов рублей сразу и по 250к ежемесячно, вплоть до её полного выздоровления. Сама женщина заявила, что больше претензий не имеет и не хочет видеть Била за решёткой.

Но такое решение не устроило прокуратуру и она потребовала пересмотра дела и ужесточения наказания. Сегодня суд вынес окончательный вердикт: 1 год и 2 месяца колонии общего режима. Так что теперь Эдику придётся повременить с пранками - его взяли под стражу прямо в зале заседаний:

Вот его реакция на приговор - лёгкий ступор:

Довольно бледный вид, совсем не похоже на его разухабистое поведение во время съемок “видосов”. Хотя так уж переживать ему не стоит - в заключении Бил провёдет всего 6 месяцев, остальные уже пошли в зачёт предыдущего наказания. К концу сентября освободится.

У здания суда не было никакого ажиотажа, пришёл один Эрик Давидыч, колоритный персонаж, который сам не так давно освободился. Кстати, после отсидки он сильно изменился. Вот какое напутствие Давидыч дал Эдварду:

А остальные блогеры и пранкеры теперь задумаются - теперь за “хайп” можно получить реальный тюремный срок.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Эдвард Бил   давидыч   дтп   компенсация   машина   приговор   прокуратура   суд   
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30  комментариев
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2k
Андрей 2 часа назад
хорошие новости
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1k
Антон Иванов Минуту назад
Тип получил реальный срок - остальные может задумаются или хоть кто то остановится.
Давидыч вылез)))) Мерило морали выискалось . От этого типа из рта любые звуки вызывают смех! Супер герой - человек кидала...
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20k
sanchesS80 23 минуты назад
Да хватит бред нести. Он срок получил не за "хайп", а за реальное ДТП с пострадавшим.

Вот когда только за попытку такой херни уже будут давать хотя бы 15-30 суток, вот это будет правильно.
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2k
Bar 24 минуты назад
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32k
Михаил Полчаса назад
Вот что "он" сделал.
Ссылка www.youtube.com
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8k
djinn 37 минут назад
я не спец в тюремных приключениях, но где-то слышал, что ребят признавшихся в кунилуни, ждут незабываемые анальные утехи в камере.
А Эдвик радостно хвастался в сети умениями полизать))))
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−9
14k
эмосурикат прямоползающий 49 минут назад
почаще бы им срок давали, а еще интересно откуда у "пранкера" такие деньги
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7k
Николай 49 минут назад
что он будет делать после тюрьмы если блохеров обрубают...
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10k
кот базилий 54 минуты назад
Мало, надо бы пару годов накинуть.
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5k
tamin Час назад
Мне кажется, его жопу там отлично разьиграют
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4k
Вячеслав Час назад
Шитьё телогреек принесёт хоть какую-то пользу обществу.
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36k
Aleksandr Час назад
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20k
KOSTELLO Час назад
Блин, меня этот жирный Повидлыч, прям смешит.
Мужику уже под сраку лет, а все понты колотит, муфел
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30k
Fat Lynx Час назад
И обезжирили, и опустили...
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8k
Ф Ив Час назад
Что за мода на иностранные слова? Говорите правильно: не пранкер, а долбо*б.
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6k
Sergey Час назад
да и х...й с ним!
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9k
Васильевна Час назад
Таких людей, как он, по-другому не остановить. И то, кто его знает, что будет, когда он выйдет.
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3k
Ау Час назад
Легко отделался. Всё таки "показательная порка"
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4k
Rubiroid_47 Час назад
В штатах он норм покуражился.
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27k
Батончик 2 часа назад
Я бы ещё лет 20 добавил
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467
Мурчелло Батончик Час назад
Он бы принёс больше пользы в какой нибудь лаборатории,по разработке новых лекарств.
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