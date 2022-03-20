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Сельские пейзажи Марины Мурашовой

Сельские пейзажи Марины Мурашовой (36 фото)

Автор:
20 марта 2022 22:01
Метки: Россия   деревня   красиво   природа   фотографии   
171
36
Фотохудожник Марина Мурашова живет в российском городе Череповец. Любит путешествовать по дикой природе, в основном снимает в Вологодской области.
Представляем вашему вниманию подборку красивых фотографий с сельскими пейзажами и природой, которые сняла Марина.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   деревня   красиво   природа   фотографии   
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