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Без косы-нет красы. Часть 2

Без косы-нет красы. Часть 2 (53 фото)

Автор:
20 марта 2022 05:25
Метки: девушки   косы   красота   
1074
53
Коса-гордость и украшение женщины
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Источник:

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Метки: девушки   косы   красота   
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3  комментария
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9k
kirpal 2 часа назад
Ну фиг знает, на любителя. Так, посмотрел - красиво (хотя на некоторых вообще не фотошоп), и забыл. А вот каково хозяйкам таких кос и сколько [мат]атни с ними - вопрос другой.
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4k
Alex75r 3 минуты назад
- у моей милки коса ниже пояса.
- и чё?
- а выше пояса у неё короткая стрижка.
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1k
Сергей Дусаков 4 минуты назад
10 и 32 дубли, но смотрится красиво.
51 из-за красивых глаз.
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