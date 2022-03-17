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Объявлена новая "Мисс Мира"

Объявлена новая "Мисс Мира" (12 фото)

Автор:
17 марта 2022 17:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   девушки   конкурс красоты   королева красоты   корона   красота   мисс мира   
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В конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран, в том числе из Ирака и Сомали. Эти два государства впервые отправили своих представительниц соревноваться за корону самой красивой девушки мира.

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс мира — 2021» стала Каролина Белявска из Польши. Блондинка-полячка выиграла корону, обойдя 39 соперниц, прошедших вместе с ней в финал.


К сожалению, среди красавиц не было представительницы России, т.к. в нашей стране из-за пандемии конкурс "Мисс Россия" не проводился ни в 2020, ни в 2021 годах, а именно его победительница получает путевку на соревнования «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».


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Церемония награждения новой королевы красоты мирового масштаба прошла в пуэрториканском городе Сан-Хуан. Корону счастливой победительнице вручала обладательница титула «Мисс мира — 2019» Тони-Энн Сингх из Ямайки.


Первоначальные планы провести финал «Мисс мира» 17 декабря 2021 года были отменены в последний момент из-за вспышки коронавируса. Тогда инфекцию подхватили 23 участницы и 15 сотрудников конкурса. После этого было решено перенести награждение на март 2022 года. Сейчас пандемия во всем мире идет на спад, поэтому финал провели к удовольствию конкурсанток.

22-летняя Каролина Белявска, завоевавшая корону красоты обошла представительниц США Шри Сейни и Оливию Ясе из Кот-д’Ивуара, которые заняли почетные второе и третье места.


Это не первый конкурс красоты победительницы, и даже не второй. В 14 лет она заняла второе место в конкурсе Elite Model Look и с тех пор работает моделью, участвует в фотосъемках и показах мод.

Помимо модельного бизнеса, Каролина занимается учебой - она студентка университета по специальности "Менеджмент". После получения диплома девушка планирует продолжить свое образование в аспирантуре.


Помимо прочего, королева красоты занимается спортом и благотворительностью В родном городе Лодзь она основала благотворительный проект Zupa Na Pietrynie («Суп на Петрине»). Каждое воскресенье участники этого проекта раздают горячее питание, одежду и медицинские маски всем нуждающимся. Кроме этого, их обеспечивают юридической и медицинской помощью.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   девушки   конкурс красоты   королева красоты   корона   красота   мисс мира   
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8  комментариев
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3k
Dmitry_61rus 41 минуту назад
Да чтож они все страшные такие...
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cfhfwby 2 минуты назад
Кто их выбирает?! Это же ужас тихий.
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6k
Tim_G 7 минут назад
Полячка или всё-таки полька?
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22
Olldd 18 минут назад
Мисс или миссис?
И, да, как там возраст считают, от получения паспорта?
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4k
Феликс Дзержинский 20 минут назад
Мисс Вселенная. Только вот, Вселенной по)(уй на эту мисс, как и на предыдущих.
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4k
Egoro 22 минуты назад
По мне так на любителя. Много девок есть симпатичнее.
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50k
smakido Полчаса назад
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