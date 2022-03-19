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Картины русских художников: коллекция братьев Ржевских

Картины русских художников: коллекция братьев Ржевских (20 фото)

Автор:
19 марта 2022 22:01
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художники   
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Коллекция живописи братьев И.А. и Я.А. Ржевских — настоящая жемчужина Государственного Русского музея. Полтысячи полотен кисти Айвазовского, Крыжицкого и Рылова, Жуковского и Машкова, Дубовского и Кустодиева представляют собою настоящий «золотой фонд» русского изобразительного искусства! Здесь каждый найдёт картины себе по душе, сюжеты — по сердцу, технику по вкусу. Повстречает «старых знакомых» и откроет для себя новые грани таланта русских мастеров.
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Источник:

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Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художники   
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Veprь Макар 9 часов назад
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