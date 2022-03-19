Картины русских художников: коллекция братьев Ржевских

Коллекция живописи братьев И.А. и Я.А. Ржевских — настоящая жемчужина Государственного Русского музея. Полтысячи полотен кисти Айвазовского, Крыжицкого и Рылова, Жуковского и Машкова, Дубовского и Кустодиева представляют собою настоящий «золотой фонд» русского изобразительного искусства! Здесь каждый найдёт картины себе по душе, сюжеты — по сердцу, технику по вкусу. Повстречает «старых знакомых» и откроет для себя новые грани таланта русских мастеров.

1. Дубовской Н. Н., «Весенний вечер», 1889, холст, масло, 71 х 53 см. Приятного просмотра! 0

2. Нестеров М.В., «Пейзаж», 1917, холст, масло,22,5 х 39 см 0

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3. Похитонов И.П., «Весенний день», начало 1900=х, холст, масло, 11,5 х 16 см 0

4. Рылов А.А., «Пейзаж с рекой», 1929, холст,масло, 33,5 х 46,5 см 0

5. Айвазовский И.К., «Лунная ночь», 1910-е, холст, масло, 35 х 46 см 0

6. Виноградов С.А., «Пастушки», 1910-е, холст, масло, 38 х 48 см 0

7. Горбатов, К.И., «Новгород», 1922, холст, масло, 57 х 50 см 0

8. Демьянов М.А., «Цветник», 1911 , холст, масло, 85 х 85 см 0

9. Дубовской Н. Н., «Зима. Политехникум», 1902, холст, масло, 27 х 35 см 0

10. Жуковский С. Ю., «Облачный день. На озере», 1910, холст, масло, 62,8 х 80,8 см 0

11. Колесников С.Ф., «Мельница», 1906, холст, масло, 41,5 х 50,6 см 0

12. Кондратенко Г.П., «Сельский пейзаж», 1870 г, холст, масло, 46,3 х 36,2 см 0

13. Крыжицкий К.Я., «Дорога в горах», 1897, холст, масло, 67 х 105 см 0

14. Кустодиев Б.М., «Конкола», 1917, холст, масло, 52 х63 см 0

15. Маковский В.Е., «Купил бутылочку», 1902, картон, уголь, белила, 52 х 35 см 0

16. Маковский В.Е., «У зубного врача», 1870, бумага, акварель, 32,5 х 24,5 см 0

17. Машков И.И., «Натюрморт с маками и васильками», 1912-1913, холст, масло, 109 х 129 см 0

18. Рылов А.А., «Дорога пихтовым лесом», 1908, холст,масло, 39 х 46,5 см 0

19. Рылов А.А., «Камни в Крыму. Кекенеиз», 1909, холст,масло, 31,5 х 41 см 0