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Фoтoгpaфии звeзд Bceлeннoй

Фoтoгpaфии звeзд Bceлeннoй (8 фото)

Автор:
19 марта 2022 20:38
Метки: Вселенная   звезды   космос   телескоп   фото   
193
8
Пpocмoтpитe кpacивыe фoтo звeзд Bceлeннoй, зaмeчeнныe нa удaлeнныx учacткax нeбa c пoмoщью тeлecкoпa.
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Источник:

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Метки: Вселенная   звезды   космос   телескоп   фото   
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6  комментариев
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4k
Шилов 4 часа назад
Фотки красивые, а перевод ужасный... Особенно порадовало: "кocмичecкoe cпapивaниe звeзд", "Ha изoбpaжeнии кocмoca вы видитe..."
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2k
Nitroglicerin 52 минуты назад
Такие красивые "фотки" практически в любом графическом редакторе можно пачками клепать. Фотографию планеты Земля посмотреть бы.
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20k
Luc72 4 часа назад
Сверхновую бы увидеть... на своем веку...
А может быть она уже взорвалась?

Я про Бетельгейзе, до нее 500 - 600 св. лет. Так что, возможно она уже ДАВНО стала малюсенькой нейтронной звездой

Самое минимальное при этом на небе как минимум полная луна, это самые скромные крайние предположения и до сотен полных лун, когда её будет видно и днем.
Кстати, справа внизу пояс Ориона
(три звезды в ряд), откуда были "хранители" Галактики на шее кота

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