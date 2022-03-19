Пешеходов надо лишить чувства вседозволенности

А еще:



В Бельгии за переход дороги в неположенном месте или на красный свет придется выложить 50 евро.

В Германии пешеходов за нарушения ПДД штрафуют на 5-10 евро. За игнорирование требования полицейского остановиться положен еще один штраф, в 5 евро.

В США пешеходов, не отрывающих глаз от смартфонов, штрафуют на 35 долларов.

Переход дороги в неположенном месте в Италии составляет в среднем 50 евро. Каждый регион имеет право определять сумму штрафа.

В Париже переход улицы не по пешеходному переходу «стоит» 4 евро, зато в Испании переход дороги на красный сигнал светофора штрафуется на 200 евро.

А в Кении, например, таких пешеходов приравнивают к самоубийцам. Попытка самоубийства в этой стране считается преступлением, за которое грозит крупный штраф или лишение свободы до двух лет.

А что в России?

Между тем, действующие в РФ Правила содержат пункт 4 «Обязанности пешеходов», а за нарушения ПДД КоАП РФ предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей, если это не создало помех в движении транспортных средств, и штраф в 1000 рублей, если помехи были созданы. Штраф может возрасти до 1500 рублей, если был причинен вред здоровью легкой и средней степени тяжести. В случаях создания ДТП с тяжкими последствиями пешеходу может грозить тюремный срок до семи лет. Также виновный пешеход может быть привлечен к гражданской ответственности по возмещению материального и морального ущерба.



Если не брать во внимание наказание в виде предупреждения (ну кого этим сейчас проймешь, испугаешь), все остальные виды наказаний довольно серьезны. Однако — пешеходы нарушают правила везде, в массовом порядке. Почему?