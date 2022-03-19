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Пешеходов надо лишить чувства вседозволенности

Пешеходов надо лишить чувства вседозволенности (7 фото)

Автор:
19 марта 2022 20:16
Метки: Дмитрий Давыдов   Пешеходов   наезд   
299
7

Наезд на пешехода остается вторым по количеству видом ДТП (25,1%). Важно: большинство фатальных ДТП происходит по вине пешехода (65%).

Чтобы снизить число пострадавших в ДТП, необходимо активнее привлекать пешеходов к ответственности, чтобы сформировать ощущение недопустимости нарушения Правил. А сделать это без поддержки государства, конечно, не получится, говорит автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает оснащать видеокамерами с функцией распознавания лиц (технология уже отлично работает) все оживленные перекрестки и места, где пешеходы чаще всего нарушают ПДД. Но для этого нужна не только инициатива, но и законодательная поддержка со стороны государства.


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Что умеют камеры ГИБДД?


Уже на начало прошлого года на российских дорогах насчитывали 27 710 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. На февраль этого года в одной только Москве зарегистрировано 1545 камер. Считается, что наша страна вышла в лидеры по числу комплексов фотовидеофиксации. Некоторые говорят, что это плохо, камеры не имеют никакого отношения к безопасности дорожного движения, и лишь 7% ДТП происходят из-за нарушений скоростного режима. Однако современные комплексы следят не только за скоростью движения, но и за соблюдением рядности, остановкой в неположенных местах. Некоторые из них обучены распознавать, говорит ли водитель во время движения по мобильному телефону. В общем, водители находятся под неусыпным наблюдением и жестким прессингом, в том числе финансовым.



А что пешеходы?


Меры по закручиванию гаек в сторону водителей привели к ложному ощущению вседозволенности у пешеходов. Многие не спеша переходят проезжую часть, порой где попало, на красный свет, уткнувшись в мобильный телефон. Помните эту крылатую фразу «клиент всегда прав»? Тогда наверняка слышали и ее интерпретацию «Пешеход всегда прав…». И недаром у этой версии появилось циничное продолжение «…пока жив!». К сожалению, привычки порой сильнее.


Статистика и факты


По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, наезд на пешехода остается вторым по количеству видом ДТП и занимает 25,1% среди ДТП всех видов.



Зарубежный опыт


В КНР за нарушение ПДД пешеходами предусмотрено дисциплинарное предупреждение или штраф в размере 5-50 юаней (примерно 60-600 рублей по нынешнему курсу). С 2017 года во многих городах Китая внедряются камеры наблюдения с функцией распознавания лиц для борьбы с пешеходами-нарушителями. Те, кто нарушил Правила, сразу же получают на мобильный телефон текстовое сообщение о штрафе. А на самых оживленных перекрестках Шэньчжэня стоят большие мониторы, где показываются нарушения. Информация о безответственном пешеходе также становится публично доступной через правительственный сайт (аналог наших Госуслуг).

В городе Цзинянь полиция связывается с нарушителем и предлагает выбрать один из трех видов наказания: штраф в 20 юаней, прохождение получасового курса по ПДД или помощь полицейскому в регулировке движения в течение 20 минут. После внедрения системы распознавания лиц число нарушений ПДД пешеходами на одном лишь перекрестке Цзинаня сократилось с 200 до 20 случаев в день.



А еще:

В Бельгии за переход дороги в неположенном месте или на красный свет придется выложить 50 евро.


В Германии пешеходов за нарушения ПДД штрафуют на 5-10 евро. За игнорирование требования полицейского остановиться положен еще один штраф, в 5 евро.


В США пешеходов, не отрывающих глаз от смартфонов, штрафуют на 35 долларов.


Переход дороги в неположенном месте в Италии составляет в среднем 50 евро. Каждый регион имеет право определять сумму штрафа.


В Париже переход улицы не по пешеходному переходу «стоит» 4 евро, зато в Испании переход дороги на красный сигнал светофора штрафуется на 200 евро.


А в Кении, например, таких пешеходов приравнивают к самоубийцам. Попытка самоубийства в этой стране считается преступлением, за которое грозит крупный штраф или лишение свободы до двух лет.


А что в России?


Между тем, действующие в РФ Правила содержат пункт 4 «Обязанности пешеходов», а за нарушения ПДД КоАП РФ предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей, если это не создало помех в движении транспортных средств, и штраф в 1000 рублей, если помехи были созданы. Штраф может возрасти до 1500 рублей, если был причинен вред здоровью легкой и средней степени тяжести. В случаях создания ДТП с тяжкими последствиями пешеходу может грозить тюремный срок до семи лет. Также виновный пешеход может быть привлечен к гражданской ответственности по возмещению материального и морального ущерба.

Если не брать во внимание наказание в виде предупреждения (ну кого этим сейчас проймешь, испугаешь), все остальные виды наказаний довольно серьезны. Однако — пешеходы нарушают правила везде, в массовом порядке. Почему?



Именно поэтому Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает возложить обязанность следить за пешеходами и штрафовать их — на комплексы фотовидеофиксации. Многие из них и так уже обучены распознавать лица, а соответствующее программное обеспечение позволяет идентифицировать гражданина, установить его имя, фамилию, место регистрации и прочее. Штрафы пусть остаются на современном уровне. Главное, чтобы они действительно взимались, а не только декларировались.

Если система заработает, порядка на дороге станет больше, число аварий с пешеходами (в том числе летальных) сократится — а это цель, ради которой можно пойти на такие меры. Давыдов надеется, что его идеи будут услышаны на государственном уровне и поддержаны законодательно, потому что лишь с помощью государственной воли можно решить этот наболевший для всей страны вопрос.


Источник:

АНТИФИШКИ
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32k
Мойша 44 минуты назад
Сейчас на дорогах за ВСЕ отвечает водитель - практика, принятая в судопроизводстве. Многократно было в решениях суда, что был наказан водитель при нарушении ПДД пешеходом.
Года три назад по Первому в передаче Урганта была пара мама с дочкой. Разбиралась дело о ДТП, где дочка (15 лет) грубо нарушила ПДД (переход в неположенном месте трассу 6 полос), ну и, естественно, ее сбили. Скорая, гайцы, разбор - водила НЕ ВИНОВЕН!
Но дело в другом - у водилы КАСКО. ГАИ зафиксировала повреждения, страховая отремонтировала... и выставила счет пострадавшей нарушительнице. И вот с этой хренью мамаша с дочкой приперлась на ТВ, возмущенная ло глубины души - они пострадали, и с них еще деньги за ремонт машины, которая нанесла повреждения любимой дочурке.
Очень зря тогда президент страховой снял иск с нарушительницы. Я понимаю:ТВ, прайм-тайм, реклама...
А то бы еще пара-трое подобных случаев с правильным освещением в СМИ заставила бы многих задуматься, и спасти от увечий.
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19k
albedo 3 минуты назад
Полагаю, продвигаемый лозунг: "на "зебре" пешеход" всегда прав" унесло гораздо больше жизней, чем если бы обучали пункту ПДД:
"Выход на "зебру" разрешен, если только убедился, что тебе уступают дорогу".
В Германии водитель умучается платить, если собьет кого то на зебре.
Но ВНЕ зебры - умучается платить ПЕШЕХОД.
И это правильно.
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3k
Voland Полчаса назад
Новые штрафы - это у нас всегда с помпой. А вот мое мнение: прежде, чем вводить предложенные тут штрафы, то неплохо было бы создать условия, чтобы люди просто не хотели их нарушать. Например наземные и подземные переходы и не на расстоянии 5км, а каждые метров 500-1000, а то бывает, что тебе нужно на другую сторону, а ближайший переход в 2-3 км в каждую сторону, т.е. топаешь 3км в одну сторону, переходишь и топаешь 3км обратно, так как нужное место прям вот напротив, через дорогу. Светофоры оптимизировать опять же: часто встречаю, что стоять 3-5 минут если по таймингу не попал и таких вот светофоров на маршруте может штук 5 быть... Еще было бы хорошо ввести лишение прав за проезд на красный и желтый свет (он как бы запрещающий), а то любители ускориться и проскочить на желтый порядком достали, а если перекресток длинный - то еще может и в метре тебя проскочить, так как там пешеходам уже зеленый давно и они топают. Вообще за превышение скоростного режима в городе - лишать прав. Вот тогда будет честно: пешеходов штрафуют на деньги нормальные, а водителей, как управляющих средством повышенной опасности, лишают права управлять этим самым средством, но для всех созданы условия, чтобы эти правила не нарушать.
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1k
Леонид 56 минут назад
Это надо было сделать ещё лет 15 назад. Причём с прогрессией , начинать с 500 рублей и последующие каждый в х2 .
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