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Красавец и чудовище в одном флаконе: как обычная бабочка отрастила необычный орган

Красавец и чудовище в одном флаконе: как обычная бабочка отрастила необычный орган (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2022 10:54
Сообщество : Животные
Метки: бабочка   биология   вид   коремата   орган   размножение   функция   
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Природа – великий творец. Но порой она ставит нас в тупик сочетанием несочетаемого. Хотя, это только на первый взгляд.

У животных не принято попусту разбрасываться органами. Это делается исключительно в самых важных случаях – ради защиты жизни и продолжения рода.


Как раз на этот случай у милых трогательных бабочек предусмотрен особый орган – коремата. Он представляет собой достаточно крупную пахучую железу, которая прячется в брюшке, состоит из нескольких (от 2 до 4) трубочек, покрытых чувствительными волосками или хитиновыми пластинками.


Такой необычной составляющей организма могут похвастаться только немногие насекомые, в основном представители семейства медведицы и исключительно самцы.


Когда крылатого парня накрывает любовная истома, он забивает на быт, расправляет крылья и направляется на поиски дамы сердца, источающей феромоны. По мере приближения сильнее становится и запах, и ориентироваться в части верного направления взбудораженному самцу становится сложнее и сложнее. В результате он останавливается, усаживается на удобной веточке и накачивает коремату гемолимфой.


Раздутая железа начинает благоухать так резко и активно, что находящаяся неподалёку потенциальная невеста обязательно учует коктейль ароматов. Именно коктейль, поскольку смесь содержит разные вещества, транслирующие в пространство данные о возрасте и физическом состоянии, а также отпугивающие других потенциальных кандидатов на размножение. Для ускорения доставки пахучего СМС насекомое активно машет крылышками.

Если находящейся поблизости самке понравится коктейль, то девушка  обязательно отыщет своего кавалера. Если нет – значит, изначально этой паре не суждено было состояться.


Дальше всё происходит по стандартной схеме: любовь-морковь, кладки яиц, маленькие гусеницы, продолжение жизни. Ведь так задумала природа. А она-то понимает, что такие странные на наш взгляд органы на самом деле нужны, чтобы ускорить встречу двух существ и позволить зародиться новой жизни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бабочка   биология   вид   коремата   орган   размножение   функция   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 53 минуты назад
Понятно. Это также, как у людей кошелёк или банковская карта.
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