Красавец и чудовище в одном флаконе: как обычная бабочка отрастила необычный орган

Раздутая железа начинает благоухать так резко и активно, что находящаяся неподалёку потенциальная невеста обязательно учует коктейль ароматов. Именно коктейль, поскольку смесь содержит разные вещества, транслирующие в пространство данные о возрасте и физическом состоянии, а также отпугивающие других потенциальных кандидатов на размножение. Для ускорения доставки пахучего СМС насекомое активно машет крылышками.

Если находящейся поблизости самке понравится коктейль, то девушка обязательно отыщет своего кавалера. Если нет – значит, изначально этой паре не суждено было состояться.