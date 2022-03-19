Красавец и чудовище в одном флаконе: как обычная бабочка отрастила необычный орган

Природа – великий творец. Но порой она ставит нас в тупик сочетанием несочетаемого. Хотя, это только на первый взгляд.
У животных не принято попусту разбрасываться органами. Это делается исключительно в самых важных случаях – ради защиты жизни и продолжения рода.
Как раз на этот случай у милых трогательных бабочек предусмотрен особый орган – коремата. Он представляет собой достаточно крупную пахучую железу, которая прячется в брюшке, состоит из нескольких (от 2 до 4) трубочек, покрытых чувствительными волосками или хитиновыми пластинками.
Такой необычной составляющей организма могут похвастаться только немногие насекомые, в основном представители семейства медведицы и исключительно самцы.
Когда крылатого парня накрывает любовная истома, он забивает на быт, расправляет крылья и направляется на поиски дамы сердца, источающей феромоны. По мере приближения сильнее становится и запах, и ориентироваться в части верного направления взбудораженному самцу становится сложнее и сложнее. В результате он останавливается, усаживается на удобной веточке и накачивает коремату гемолимфой.
Раздутая железа начинает благоухать так резко и активно, что находящаяся неподалёку потенциальная невеста обязательно учует коктейль ароматов. Именно коктейль, поскольку смесь содержит разные вещества, транслирующие в пространство данные о возрасте и физическом состоянии, а также отпугивающие других потенциальных кандидатов на размножение. Для ускорения доставки пахучего СМС насекомое активно машет крылышками.
Если находящейся поблизости самке понравится коктейль, то девушка обязательно отыщет своего кавалера. Если нет – значит, изначально этой паре не суждено было состояться.
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Дальше всё происходит по стандартной схеме: любовь-морковь, кладки яиц, маленькие гусеницы, продолжение жизни. Ведь так задумала природа. А она-то понимает, что такие странные на наш взгляд органы на самом деле нужны, чтобы ускорить встречу двух существ и позволить зародиться новой жизни.
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АНТИФИШКИ
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