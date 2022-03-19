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"Союз-2.1А" с кораблем "Сергей Королев" пристыковался к МКС

"Союз-2.1А" с кораблем "Сергей Королев" пристыковался к МКС (2 фото)

Автор:
19 марта 2022 05:02
Метки: Сергей Королев   Союз-2.1а   пристыковался к МКС   
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Транспортный пилотируемый корабль "С.П. Королев" ("Союз МС-21") с тремя российскими космонавтами – Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым – пристыковался к узловому модулю "Причал". Трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".

Экипаж "Союз МС-21" штатно пристыковался к МКС в ручном режиме на семь минут позже запланированной пристыковки.

После выравнивания давления и проведения подготовительных операций экипаж открыл люки и перешел на МКС.


Это первая пристыковка транспортного корабля к модулю "Причал". Полет до МКС проходил по сверхбыстрой двухвитковой схеме.


"Союз-2.1А" с кораблем "Сергей Королев" стартовал в 18:55 по московскому времени с Байконура, и спустя несколько минут корабль был выведен на орбиту. 


Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев прибыл на МКС уже в третий раз, остальные – впервые в космосе.


Корабль, доставивший экипаж на МКС, назвали "Сергей Королев" в честь 115-летия со дня рождения великого советского конструктора, который тоже является выпускником Бауманки.


На МКС прибывших космонавтов встретили россияне Антон Шкаплеров (командир МКС) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".


Вот щяз бомбанёт: жовто-блакитные костюмы! Только это фирменные цвета герба МВТУ им. Баумана.


Плевать у кого там что бомбанет. Какие же наши молодцы!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сергей Королев   Союз-2.1а   пристыковался к МКС   
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Пошляк Стебаныч 4 часа назад
"Союз-2.1А" с кораблем "Сергей Королев" пристыковался к МКС
===
Ванюша, Союз-2.1А это ракета-носитель и пристыковаться к МКС она не может.
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Иван Кемеров

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