"Союз-2.1А" с кораблем "Сергей Королев" пристыковался к МКС

Транспортный пилотируемый корабль "С.П. Королев" ("Союз МС-21") с тремя российскими космонавтами – Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым – пристыковался к узловому модулю "Причал". Трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".
Экипаж "Союз МС-21" штатно пристыковался к МКС в ручном режиме на семь минут позже запланированной пристыковки.
После выравнивания давления и проведения подготовительных операций экипаж открыл люки и перешел на МКС.
Это первая пристыковка транспортного корабля к модулю "Причал". Полет до МКС проходил по сверхбыстрой двухвитковой схеме.
"Союз-2.1А" с кораблем "Сергей Королев" стартовал в 18:55 по московскому времени с Байконура, и спустя несколько минут корабль был выведен на орбиту.
Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев прибыл на МКС уже в третий раз, остальные – впервые в космосе.
Корабль, доставивший экипаж на МКС, назвали "Сергей Королев" в честь 115-летия со дня рождения великого советского конструктора, который тоже является выпускником Бауманки.
На МКС прибывших космонавтов встретили россияне Антон Шкаплеров (командир МКС) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".
Вот щяз бомбанёт: жовто-блакитные костюмы! Только это фирменные цвета герба МВТУ им. Баумана.
Плевать у кого там что бомбанет. Какие же наши молодцы!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Понравилось11
===
Ванюша, Союз-2.1А это ракета-носитель и пристыковаться к МКС она не может.