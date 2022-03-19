"Союз-2.1А" с кораблем "Сергей Королев" пристыковался к МКС

После выравнивания давления и проведения подготовительных операций экипаж открыл люки и перешел на МКС.

Это первая пристыковка транспортного корабля к модулю "Причал". Полет до МКС проходил по сверхбыстрой двухвитковой схеме.

"Союз-2.1А" с кораблем "Сергей Королев" стартовал в 18:55 по московскому времени с Байконура, и спустя несколько минут корабль был выведен на орбиту.

Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев прибыл на МКС уже в третий раз, остальные – впервые в космосе.

Корабль, доставивший экипаж на МКС, назвали "Сергей Королев" в честь 115-летия со дня рождения великого советского конструктора, который тоже является выпускником Бауманки.

На МКС прибывших космонавтов встретили россияне Антон Шкаплеров (командир МКС) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".