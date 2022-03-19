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Почему Burger King не сможет закрыться в России

Почему Burger King не сможет закрыться в России (3 фото)

Автор:
19 марта 2022 04:36
Метки: Россия   бургер кинг   не сможет закрыться   
1390
3

Глава концерна RBI Дэвид Шир заявил, что хотел бы «немедленно» уйти из страны — но не может.
И вот почему...



Глава американо-канадского концерна Restaurant Brands International Дэвид Шир объяснил, почему Burger King продолжает работать в России, несмотря на желание компании закрыть бизнес в стране. В совместное предприятие на российском рынке входят украинская финансовая группа ICU и российский инвестбанк ВТБ Капитал, и ни одна из сторон не владеет контрольным пакетом акций. Об этом Шир рассказал в письме сотрудникам.

Трёх других партнёров RBI в России контролирует создатель «Шоколадницы» Александр Колобов, который отвечает за деятельность около 800 ресторанов Burger King. Он отказался прекращать работу по требованию концерна. Сам RBI владеет 15% акций и не может в одностороннем порядке закрыть рестораны. После отказа российских партнёров компания запустила процесс продажи своей доли в совместном бизнесе.

Шир отмечает, что для закрытия ресторанов в судебном порядке понадобилась бы помощь российских властей, которой концерн не получит из-за военных действий на украине. Он заявил, что по этой же причине в России продолжают работать компании с похожей структурой бизнеса.


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Однако RBI прекратил всю корпоративную поддержку предприятия, включая операционную деятельность, маркетинг и поддержку цепочки поставок, и прекратил инвестировать и расширять бизнес в России. Также компания обещала перенаправлять всю выручку от работы ресторанов в стране агентство ООН по делам беженцев.

И вот тут начинаешь понимать, зачем Китай, Эмираты, Тайланд, всегда требует местного партнера при заходе иностранных компаний в страну.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   бургер кинг   не сможет закрыться   
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7  комментариев
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15k
Краюхин Тихон 3 часа назад
"И вот тут начинаешь понимать, зачем Китай, Эмираты, Тайланд, всегда требует местного партнера при заходе иностранных компаний в страну." Я не так, чтобы очень, в бизнесе разбираюсь, но это даже ребенку понятно. А для кого-то только сейчас стало откровением?
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10k
Андрей А 5 минут назад
Абсолютно пох на них
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57k
Похабыч 53 минуты назад
Прилипли к этому фастфуду, вас что дома не кормят?
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24k
Ваня 56 минут назад
а где-то сурен с вазгеном потирают руки...
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ Час назад
Хватит ныть..любители фастфуда)
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1k
Трям 3 часа назад
"Не сможет"? Аффтар - мудак?
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