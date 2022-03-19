Почему Burger King не сможет закрыться в России





Глава американо-канадского концерна Restaurant Brands International Дэвид Шир объяснил, почему Burger King продолжает работать в России, несмотря на желание компании закрыть бизнес в стране. В совместное предприятие на российском рынке входят украинская финансовая группа ICU и российский инвестбанк ВТБ Капитал, и ни одна из сторон не владеет контрольным пакетом акций. Об этом Шир рассказал в письме сотрудникам.



Трёх других партнёров RBI в России контролирует создатель «Шоколадницы» Александр Колобов, который отвечает за деятельность около 800 ресторанов Burger King. Он отказался прекращать работу по требованию концерна. Сам RBI владеет 15% акций и не может в одностороннем порядке закрыть рестораны. После отказа российских партнёров компания запустила процесс продажи своей доли в совместном бизнесе.



Шир отмечает, что для закрытия ресторанов в судебном порядке понадобилась бы помощь российских властей, которой концерн не получит из-за военных действий на украине. Он заявил, что по этой же причине в России продолжают работать компании с похожей структурой бизнеса.