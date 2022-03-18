Нью-Йорк 40-х годов на снимках Стэнли Кубрика

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Знаменитый режиссер и сценарист Стэнли Кубрик оказал огромное влияние на американский кинематограф. Тим Бартон и братья Коэны в своих фильмах отдали дань уважения Кубрику, а Стивен Спилберг сказал: “Никто не мог бы снять картину лучше, чем он”.
1.
Бетси фон Фюрстенберг, 1949 год.
Талант Кубрика создавать интригу визуальным образом проявился задолго до того, как он стал легендой Голливуда, и был заметен уже в 17 лет. В 1945 году он продал журналу Look свою фотографию торговца газетами, узнавшего о смерти президента Рузвельта.
Несколько месяцев спустя Кубрик уже работал на Look, став самым молодым фотографом за все время существования журнала. Именно тогда и начал проявляться его стиль, которому многие стремились подражать.
В его фотографиях – неповторимое сочетание композиции и света, драматизма и загадочности.
Несколько месяцев спустя Кубрик уже работал на Look, став самым молодым фотографом за все время существования журнала. Именно тогда и начал проявляться его стиль, которому многие стремились подражать.
В его фотографиях – неповторимое сочетание композиции и света, драматизма и загадочности.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: США история люди страна фотографии
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