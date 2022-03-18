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Сообщество Жизнь в США 829 постов • 240 подписчиков подписаться
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Нью-Йорк 40-х годов на снимках Стэнли Кубрика

Нью-Йорк 40-х годов на снимках Стэнли Кубрика (22 фото)

Автор:
18 марта 2022 22:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   история   люди   страна   фотографии   
217
22
Знаменитый режиссер и сценарист Стэнли Кубрик оказал огромное влияние на американский кинематограф. Тим Бартон и братья Коэны в своих фильмах отдали дань уважения Кубрику, а Стивен Спилберг сказал: “Никто не мог бы снять картину лучше, чем он”.
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Источник:

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Метки: США   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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booz223 Час назад
А здорово! Я люблю качественное ч\б фото
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Думай о хорошем! Час назад
и ни одного черномазого. а дама читать не умеет - держит чтиво верх ногами
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