Нью-Йорк 40-х годов на снимках Стэнли Кубрика

1.

Талант Кубрика создавать интригу визуальным образом проявился задолго до того, как он стал легендой Голливуда, и был заметен уже в 17 лет. В 1945 году он продал журналу Look свою фотографию торговца газетами, узнавшего о смерти президента Рузвельта.

Несколько месяцев спустя Кубрик уже работал на Look, став самым молодым фотографом за все время существования журнала. Именно тогда и начал проявляться его стиль, которому многие стремились подражать.

В его фотографиях – неповторимое сочетание композиции и света, драматизма и загадочности.