Каким был Санкт-Петербург в 1999 году? (изучаем старые фото и вспоминаем город на стыке веков)

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Сегодня мы отправляемся в 1999 год. Давайте посмотрим, каким был Санкт-Петербург в этом году.
1.
На площади Восстания - ремонт трамвайных путей. Через 2 года эту линию со свежими рельсами просто демонтируют.
2.
Вовсю идёт строительство Смольной набережной. Финансовый кризис 1998 года повлиял на большинство проектов в городе, включая строительство новых дорог, но набережную всё-таки старались достроить.
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4.
Автор фото - Barrow Gray.
Бесконечные ларьки на Сенной площади. Пожалуй, одно из самых злачных мест города конца 90х-начала нулевых.
Бесконечные ларьки на Сенной площади. Пожалуй, одно из самых злачных мест города конца 90х-начала нулевых.
9.
Автор фото - А.М. Загребельский.
На Финляндском вокзале ожидает пассажиров электропоезд "Северная звезда".
На Финляндском вокзале ожидает пассажиров электропоезд "Северная звезда".
10.
26 июля 1999 года рядом с Благовещенским мостом было совершено покушение на Павла Капыша, директора ЗАО «Балтийская финансово-промышленная группа», в результате которого он был убит.
13.
Автор фото - Валерий Фатун.
Через 5 лет Кронштадту должно будет стукнуть 300. Баннеры развесили очень заранее.
Через 5 лет Кронштадту должно будет стукнуть 300. Баннеры развесили очень заранее.
14.
Автор фото - Владимир Валдин.
Идёт строительство Ледового дворца рядом со станцией метро "Проспект Большевиков" для проведение чемпионата мира по хоккею в 2000 году.
Идёт строительство Ледового дворца рядом со станцией метро "Проспект Большевиков" для проведение чемпионата мира по хоккею в 2000 году.
15.
Автор фото - Александр Макушин.
Станция Детской железной дороги "Береговая" на улице Академика Харитона.
Станция Детской железной дороги "Береговая" на улице Академика Харитона.
18.
Легендарный 2-этажный 884 автобус от Балтийского вокзала до станции "Университет" в Петродворце.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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