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Каким был Санкт-Петербург в 1999 году? (изучаем старые фото и вспоминаем город на стыке веков)

Каким был Санкт-Петербург в 1999 году? (изучаем старые фото и вспоминаем город на стыке веков) (20 фото)

Автор:
18 марта 2022 22:07
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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20
Сегодня мы отправляемся в 1999 год. Давайте посмотрим, каким был Санкт-Петербург в этом году.
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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