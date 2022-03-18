FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Фестивали мира 27 постов • 32 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Фестивали мира 
Фоторепортаж: как британцы отметили День Святого Патрика

Фоторепортаж: как британцы отметили День Святого Патрика (18 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2022 15:01
Сообщество : Фестивали мира
Метки: Ynews   Великобритания   День Святого Патрика   гиннесс   ирландия   праздники и фестивали   фестивали   фоторепортаж   
1650
18
1
Гуляки по всей Великобритании впервые за два года отпраздновали День Святого Патрика в полном объёме. Они надели свои лучшие наряды в изумрудно-зелёных оттенках, специальные "гиннесовские" шляпы и символику с клевером. К вечеру многие выглядели еще более нарядно, но уже по другой причине... Ведь празднование затянулось до утра.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фестивали мира"
Метки: Ynews   Великобритания   День Святого Патрика   гиннесс   ирландия   праздники и фестивали   фестивали   фоторепортаж   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Herr Mannelig Час назад
в этот раз много симпатичных девушек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
16k
The Dude 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
andrey 22 минуты назад
Навеяло...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
556
Дмитрий Полчаса назад
бабы то какие страшные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
762
Hallo FreeSpace Час назад
В День Святого Патрика вот тебе моя рука!
Эля темного река размывает берега;
Пульс любого кабака в ритме стука каблука.
Пей и пой, танцуй, мой друг! День Святого Патрика!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
628
Шурман 2 часа назад
День пьяной пилотки .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье Мужчина потратил около миллиона рублей, чтобы построить дома 50-метровый игрушечный автотрек Мужчина потратил около миллиона рублей, чтобы построить дома 50-метровый игрушечный автотрек Кошка, которая живет как королева: тёзка Елизаветы II обитает в роскошном отеле недалеко от дворца Кошка, которая живет как королева: тёзка Елизаветы II обитает в роскошном отеле недалеко от дворца Семейство купило по дешевке пропавший шедевр Семейство купило по дешевке пропавший шедевр Ирландец привел своего мертвого дядю на почту за пенсией Ирландец привел своего мертвого дядю на почту за пенсией Британец принял роды у жены на обочине дороги Британец принял роды у жены на обочине дороги
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60638



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20+ кадров, заряженных кошачьей милотой
2
15
20+ кадров, заряженных кошачьей милотой
А король-то голый! При переходе в другие соцсети звезды спалились с количеством подписчиков
2
239
А король-то голый! При переходе в другие соцсети звезды спалились с количеством...
Набирающие популярность в сообществах
Температурная спираль позволит увидеть глобальное потепление своими глазами
0
15
Температурная спираль позволит увидеть глобальное потепление своими глазами
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 15 марта
0
4
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 15 марта
Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье
Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#люди#Россия#автомобили#шоу бизнес#Еда#авто аварии#фотографии
#Юмор#прикол#ватермарк#Ynews#кино#дтп#автомир#рыбалка#Украина#санкции
#интересно#история#факты#подборка#картинки#Приколы#аварии#США#комментарии#рыба

На что жалуетесь?

Вернуться