Фоторепортаж: как британцы отметили День Святого Патрика

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Гуляки по всей Великобритании впервые за два года отпраздновали День Святого Патрика в полном объёме. Они надели свои лучшие наряды в изумрудно-зелёных оттенках, специальные "гиннесовские" шляпы и символику с клевером. К вечеру многие выглядели еще более нарядно, но уже по другой причине... Ведь празднование затянулось до утра.
Улицы Лондона, Лидса, Ноттингема, Челтнема и других частей страны были заполнены гуляками в шляпах Гиннесса и с ирландскими флагами. Все подняли хотя бы одну пинту пива "Гиннесс", одного из самых известных экспортных товаров Ирландии, в честь святого Патрика, главного покровителя страны.
День Святого Патрика в этом году совпал с фестивалем в Челтнеме, а это означает, что многие гуляки были одеты жокеями.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Великобритания День Святого Патрика гиннесс ирландия праздники и фестивали фестивали фоторепортаж
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