Фоторепортаж: как британцы отметили День Святого Патрика

Гуляки по всей Великобритании впервые за два года отпраздновали День Святого Патрика в полном объёме. Они надели свои лучшие наряды в изумрудно-зелёных оттенках, специальные "гиннесовские" шляпы и символику с клевером. К вечеру многие выглядели еще более нарядно, но уже по другой причине... Ведь празднование затянулось до утра.

0 Улицы Лондона, Лидса, Ноттингема, Челтнема и других частей страны были заполнены гуляками в шляпах Гиннесса и с ирландскими флагами. Все подняли хотя бы одну пинту пива "Гиннесс", одного из самых известных экспортных товаров Ирландии, в честь святого Патрика, главного покровителя страны.

Вот как проходил этот праздник 0 Источник: Уличные гуляния в Челтнеме.

0 Источник: День Святого Патрика в этом году совпал с фестивалем в Челтнеме, а это означает, что многие гуляки были одеты жокеями.

0 Источник: Кто-то ходил с ирландским флагом, как эта группа друзей в Лидсе.

0 Источник: Девушки в шляпах, Лидс.

0 Источник: Весельчаки в центре Ньюкасла.

Гуляки по всей Великобритании впервые за два года отпраздновали День Святого Патрика в полном объёме. Они надели свои лучшие наряды в изумрудно-зелёных оттенках, специальные "гиннесовские" шляпы и символику с клевером. К вечеру многие выглядели еще более нарядно, но уже по другой причине... Ведь празднование затянулось до утра. 2022-03-18T15:01:50+03:00

0 Источник: Три девицы.

0 Источник: Кто-то выпил слишком много Гиннесса.

0 Источник: В Лондоне тоже гуляли вовсю.

0 Источник: Девчонки при полном параде.

0 Источник: С днем Святого Патрика!

0 Источник: Прикольные очки в форме клевера.

0 Источник: Аксессуары - зелёные шляпы лепреконов и украшения в форме клевера.

0 Источник: Что-то не поделили?

0 Источник: Праздничные наряды прямо радуют глаз!

0 Источник: Лидс. В компании с лепреконом.

0 Источник: Зеленые юбки-пачки очень в тему.