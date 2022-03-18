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Семейство купило по дешевке пропавший шедевр

Семейство купило по дешевке пропавший шедевр (4 фото)

Автор:
18 марта 2022 11:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Антонио Канова   Великобритания   Магдалина   находка   новости   пропавший шедевр   статуя   
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Британское семейство, которое 20 лет назад приобрело садовую скульптуру из мрамора за скромные 5000 фунтов, оказалось владельцами потерянного шедевра стоимостью не менее 8 миллионов фунтов стерлингов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Антонио Канова   Великобритания   Магдалина   находка   новости   пропавший шедевр   статуя   
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8  комментариев
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12k
Александр 2 часа назад
Почему ни разу не написали про тех, кто продал по дешёвке некий ценный предмет и о их чувствах, когда выяснилась их реальная стоимость?
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vasilykopkov 12 минут назад
Такое впечатление, что это надгробие...
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Garbiy 2 часа назад
Я такую хрень над входом в подвал видел в Амстердаме, там бар или еще чёто.
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