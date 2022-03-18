Семейство купило по дешевке пропавший шедевр

Двухметровая мраморная скульптура была продана семьей лорда Ливерпула более чем через 20 лет после его смерти, и хранилась в богатом доме до того, как там случился пожар. Затем закопченная статуя оказалась в саду эксцентричной женщины-предпринимателя в Кенсингтоне, западный Лондон. Она продала ее в 1960-х годах, а затем следующие владельцы вновь выставили ее на продажу. В результате, двадцать лет назад скульптура попала к своим нынешним владельцам, пожелавшим остаться неизвестными. Специалисты проверяли ее происхождение в течение восьми месяцев, после чего подтвердили, что работа принадлежит Канове.