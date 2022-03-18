Семейство купило по дешевке пропавший шедевр

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Британское семейство, которое 20 лет назад приобрело садовую скульптуру из мрамора за скромные 5000 фунтов, оказалось владельцами потерянного шедевра стоимостью не менее 8 миллионов фунтов стерлингов.
Когда два десятилетия назад британская семья купила себе за 5 170 фунтов (720 000 рублей) садовую скульптуру, они сделали это из искреннего порыва: им показалось, что в старой грязной статуе что-то есть. Как недавно оказалось, они были правы: работа была идентифицирована как пропавший 200-летний шедевр Антонио Кановы и оценена в 8 миллионов фунтов стерлингов - больше миллиарда рублей.
"Лежачая Магдалина" - так называется статуя - была заказана в 1819 году тогдашним премьер-министром лордом Ливерпулом за 1260 фунтов стерлингов. Это была одна из последних работ итальянского мастера.
"Лежачая Магдалина" - так называется статуя - была заказана в 1819 году тогдашним премьер-министром лордом Ливерпулом за 1260 фунтов стерлингов. Это была одна из последних работ итальянского мастера.
Двухметровая мраморная скульптура была продана семьей лорда Ливерпула более чем через 20 лет после его смерти, и хранилась в богатом доме до того, как там случился пожар. Затем закопченная статуя оказалась в саду эксцентричной женщины-предпринимателя в Кенсингтоне, западный Лондон. Она продала ее в 1960-х годах, а затем следующие владельцы вновь выставили ее на продажу. В результате, двадцать лет назад скульптура попала к своим нынешним владельцам, пожелавшим остаться неизвестными. Специалисты проверяли ее происхождение в течение восьми месяцев, после чего подтвердили, что работа принадлежит Канове.
Эксперт по творчеству Кановы, доктор Марио Гудерзо назвал «чудом» то, что скульптура была найдена после того, как ученые потратили десятилетия на ее поиски. «Это событие подводит к завершению невероятную историю, достойную пера романиста, о мраморном изваянии значительной исторической ценности и большой эстетической красоты, созданном Кановой в последние годы его творческой деятельности».
Лежащая Магдалина будет продана нынешними владельцами на аукционе Christie's в Лондоне 7 июля. Она будет выставлена там завтра и в воскресенье перед тем, как отправиться в турне по Нью-Йорку и далее в Гонконг.
Лежащая Магдалина будет продана нынешними владельцами на аукционе Christie's в Лондоне 7 июля. Она будет выставлена там завтра и в воскресенье перед тем, как отправиться в турне по Нью-Йорку и далее в Гонконг.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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